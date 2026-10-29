Energia solară este pe cale să depășească energia nucleară la nivel mondial. Pragul de 10% ar putea fi atins în 2026

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 22:00
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Energia solară este pe cale să depășească energia nucleară la nivel mondial. Pragul de 10% ar putea fi atins în 2026
FOTO Pixabay

Energia solară este foarte aproape de un record. Până la finalul lui 2026 ar putea ajunge să producă 10% din electricitatea generată la nivel mondial și să depășească astfel energia nucleară.

Diferența dintre cele două surse s-a construit în timp. În ultimii 26 de ani, producția nucleară a rămas relativ stabilă, în timp ce electricitatea obținută din panouri solare a crescut de aproximativ 2.700 de ori.

Ritmul a fost susținut în special de extinderea masivă a producției de panouri fotovoltaice și de scăderea costurilor. China a avut un rol important în această evoluție, prin volumul mare de echipamente fabricate și puse pe piață. Pentru multe state, energia solară a devenit astfel mai ușor de instalat și mai accesibilă decât în urmă cu doar câțiva ani.

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Una dintre diferențele importante dintre cele două tehnologii este viteza cu care pot fi extinse.

Noile capacități solare pot fi instalate într-un timp mai scurt, în timp ce proiectele nucleare presupun investiții foarte mari și perioade lungi de construcție. În Statele Unite există încercări de relansare a sectorului nuclear, dar costurile ridicate continuă să fie un obstacol important.

Energia nucleară rămâne o sursă importantă de electricitate, însă dezvoltarea sa este mult mai lentă decât cea a industriei fotovoltaice.

Creșterea energiei solare vine și într-un moment în care tot mai multe țări încearcă să își reducă dependența de petrol și de alte surse tradiționale. Tensiunile de pe piețele energetice au făcut ca diversificarea producției să devină tot mai importantă.

Extinderea rapidă a panourilor nu rezolvă însă automat toate problemele. Rețelele electrice trebuie să poată prelua și distribui cantități tot mai mari de energie produsă în anumite momente ale zilei, iar infrastructura trebuie adaptată.

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