O firmă brașoveană construiește prima fabrică de fotovoltaice din țară, în Covasna, prin PNRR. Cât costă investiția și ce capacitate va avea hala de asamblare

KBK Kraft Project va construi la Sfântu Gheorghe, județul Covasna, prima fabrică de panouri fotovoltaice din România. Anunțul a fost făcut după ce compania a semnat un contract cu Ministerul Energiei pentru a primi o finanțare de 19,3 milioane de euro din PNRR.

Capacitatea fabricii va fi de 140 de MW, se precizează într-un comunicat al Ministerului Energiei, citat de Hotnews.ro. KBK Kraft Projekt este o firmă de construcții din Brașov înființată în 2018, cu un rulaj anual de peste 11 milioane lei, deținută de antreprenorii basarabeni cu cetățenie română Veaceslav Caragacian, Nicolae Bosii și Andrei Jelescu.

Compania va construi o hală industrială de asamblare de panouri fotovoltaice în municipiul Sfântu Gheorghe din județul Covasna, cartierul Câmpul Frumos. Proiectul este gândit pe o suprafață de teren de aproape 1 hectar și își propune o capacitate de producție zilnică de peste 430 de panouri, mai arată sursa citată.

Ministrul Energiei: „Trebuie să reducem dependența de importurile de panouri fotovoltaice din țările din afara UE”

Totodată, Ministerul Energiei a mai semnat ieri două contracte pentru finanțarea din PNRR a unor proiecte de dezvoltare a bateriilor de stocare a energiei. „În premieră absolută, am semnat primele contracte din PNRR pentru susținerea producției de panouri fotovoltaice în România și pentru capacități de stocare în baterii”, a declarat Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„În această vară, am văzut toți cât de importante și necesare sunt investițiile în capacitățile de stocare a energiei electrice. Pe lângă rolul în echilibrarea sistemului, capacitățile de stocare ne permit să putem beneficia energia ieftină și verde produsă de parcurile solare și eoliene și atunci când nu bate soarele sau nu bate vântul. Astfel vom avea o energie mai sigură și mai ieftină.

În plus, trebuie să reducem dependența de importurile de panouri fotovoltaice din țările din afara UE, de aceea sprijinim cu bani nerambursabili investițiile românești în producția celulelor și panourilor fotovoltaice. Am semnat tot astăzi primul contract, care va sprijini construcția unei fabrici de panouri fotovoltaice, de la zero, la Sfântu Gheorghe”, a mai spus ministrul.

