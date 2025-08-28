Acordul pe energie SUA-UE: Care sunt țările cu cele mai mari 10 rezerve de gaze naturale dovedite din lume

Acordul comercial încheiat la finele lunii iulie între Uniunea Europeană și Statele Unite cuprinde cel mai mare acord energetic al deceniului, care poate schimba echilibrul comerțului global, susțin analiștii din domeniu.

Deși deține cele mai mari rezerve de gaze naturale dovedite din lume, aproape de trei ori mai mari decât ale SUA, Rusia pierde piața europeană.

Iar economia americană are premisele unei dezvoltări spectaculoase în următorii ani, ce decurge din faptul că devine nouă coloană vertebrală a securității energetice europene.

Primele trei țări bogate în gaze naturale

SUA dețin a patra cea mai mare rezervă de gaze naturale dovedită din lume, de 615 trilioane picioare cub, arată o statistică întocmită de site-ul de analiză economică Visual Capitalist și consultată de Risco.ro.

Pentru comparație, Rusia deține o rezervă de gaze naturale de 1.688 trilioane picioare cub, aproape de trei ori mai mare și cea mai importantă din lume.

A doua cea mai mare rezervă este deținută de Iran, estimată la 1.200 trilioane picioare cub, iar a treia revine Qatarului – 843 trilioane picioare cub.

Celelalte țări din top 10

În urma Statelor Unite, pe pozițiile 5,6 și 7 în clasament, se află Turkmenistanul, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, cu rezerve de gaze naturale dovedite de 400, 336 și 290 trilioane picioare cub.

China este abia pe poziția a opta, cu 265 trilioane picioare cub.

Clasamentul primelor zece este închis de Nigeria și Venezuela, cu 209, respectiv 195 trilioane picioare cub.

UE și dependența de energia rusească

Uniunea Europeană a semnat, în urma negocierilor duse între Donald Trump și Ursula von der Leyen, un acord pentru a cumpăra energie din SUA în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani.

Aceasta înseamnă 250 de miliarde de dolari pe an - triplul sumei importate de UE din SUA anul trecut.

În 2023, Europa a cumpărat din SUA gaz natural lichefiat în valoare de 13 miliarde de dolari și petrol în valoare de 57 de miliarde de dolari.

Noul acord ar putea reprezenta o resetare totală a relațiilor comerciale din domeniul energetic, cu SUA devenind principalul furnizor de energie al Europei după ce, timp de decenii, continentul s-a bazat pe petrolul și gazele rusești.

Un acord istoric

Având în vedere că Europa își asigură aprovizionarea pe termen lung, GNL-ul din SUA ar putea fi tranzacționat la un preț premium față de alternativele de pe piața spot. Dacă volumele de petrol cresc, țițeiul WTI (tranzacționat la bursa din New York) ar putea câștiga, de asemenea, putere de stabilire a prețurilor față de amestecurile OPEC+, remodelând dinamica prețurilor la nivel global.

Există însă și critici, care arată că UE a trecut de la dependența de gazele rusești la dependența de energia americană, care în plus este și mai scumpă decât cea importată de blocul comunitar din Federația Rusă.

Analiștii din domeniu opinează că, dacă va fi pus în executare, acordul va fi amintit ca una dintre cele mai importante schimbări din istoria comerțului cu energie.

