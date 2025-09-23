„Apa-minune” care îți dă energie și te scapă de pofta de dulciuri. Cum să o prepari

Apa este esențială pentru viață — servește drept material de construcție pentru celule, ajută la reglarea temperaturii corpului și lubrifiază articulațiile.

Deși este atât de importantă, mule persoane nu se hidratează suficient. Experții recomandă în general consumul a aproximativ 70 ml de apă per kg corp pe zi și chiar mai mult dacă faci exerciții fizice.

Apa a fost „îmbunătățită” în diverse moduri de-a lungul anilor pentru a o face mai atrăgătoare: apă carbogazoasă, apă aromatizată, apă cu castraveți, apă alcalină.

Acum există și „apa îmbogățită” („loaded water”), o nouă reinterpretare a acestei surse de viață. Apa îmbogățită este apă plată sau carbogazoasă îmbunătățită cu ingrediente precum apă de cocos, pulberi cu electroliți, băuturi prebiotice sau fructe proaspete pentru a-i da gust, valoare nutritivă și/sau energie. Rețetele sunt foarte populare pe TikTok.

„Majoritatea oamenilor sunt deshidratați fără să-și dea seama”, a declarat pentru The Post dieteticianul înregistrat din sudul Floridei, Fiorella DiCarlo.

Ads

„Deshidratarea poate cauza oboseală, încetinirea metabolismului și creșterea poftei de zahăr, ceea ce poate duce la creștere în greutate. Dacă apa îmbogățită poate adăuga un stimulent sau aromă pentru a încuraja un consum mai mare de apă, eu sunt pentru asta.”

DiCarlo analizează avantajele și dezavantajele și oferă sfaturi pentru prepararea acesteia acasă.

O alternativă mai sănătoasă

Băuturile carbogazoase și sucurile conțin adesea mult zahăr și calorii, ceea ce poate afecta talia.

„Apa îmbogățită oferă aromă cu mai puține calorii, mai puțin zahăr și fără aditivi artificiali dacă este preparată cu atenție”, spune DiCarlo. Ea notează că electroliții suplimentari pot ajuta corpul să se recupereze după antrenamente, înlocuind mineralele esențiale pierdute prin transpirație.

Fructele pot oferi prospețime într-o zi călduroasă, iar ingredientele prebiotice pot sprijini sănătatea digestivă.

Un risc potențial

Ads

„Majoritatea oamenilor care nu fac exerciții intense își pot acoperi necesarul de electroliți printr-o dietă echilibrată (fructe, legume, lactate, nuci)”, spune DiCarlo.

Optează pentru spanac, banane, iaurt, nuci și lactate, care sunt bogate în minerale precum potasiu, magneziu și calciu. În schimb, apele sau mixurile comerciale cu electroliți pot fi bogate în sodiu, subliniază DiCarlo.

Consumate regulat, fără exerciții intense sau transpirație abundentă, aceste băuturi pot cauza probleme de sănătate precum tensiune arterială ridicată, suprasolicitare renală, probleme cardiace și slăbiciune musculară.

De asemenea, aceste amestecuri pot fi scumpe.

„Apa infuzată făcută acasă poate fi la fel de eficientă, fără costul suplimentar al produselor comerciale”, spune DiCarlo.

Sfaturi pentru prepararea apei infuzate acasă

Începe cu un recipient de apă filtrată sau fiartă și răcită, sau ceai verde decafeinizat bogat în antioxidanți.

Pregătește fructele. DiCarlo recomandă opțiuni bogate în electroliți, precum pepene verde, citrice, lămâi sau portocale. „Asigură-te că toate ingredientele sunt bine spălate și amintește-ți că fructele congelate funcționează la fel de bine.”

Ads

Taie fructele și feliile de ierburi pentru a elibera aromele și a intensifica infuzia.

Lasă la infuzat 2–4 ore în frigider sau peste noapte pentru mai mult gust.

Strecoară fructele și ierburile. „Evită să lași ingredientele prea mult timp în apă — coaja de citrice poate face apa amară, iar pepenele verde poate deveni moale. De asemenea, fructele lăsate prea mult pot favoriza dezvoltarea bacteriilor.”

Depozitează apa infuzată într-un recipient etanș la frigider.

Consumă în 2–3 zile.

Rețete de apă infuzată recomandate de DiCarlo

Infuzie de ananas și cocos: 1 litru de apă distilată, bucăți de ananas (care conțin enzime bromelain care ajută digestia proteinelor) și 2 căni de apă de cocos bogată în electroliți.

Infuzie de pepene verde și mentă: 1 litru de apă, 3 crenguțe de mentă proaspătă și 2 căni de pepene verde fără sâmburi, care conține un aminoacid ce stimulează circulația sângelui.

Infuzie de lămâie și castravete: 1 litru de apă rece, ¼ lime, ¼ portocală, ¼ lămâie (vitamina C și antioxidanți) și ¼ castravete mare (potasiu și cantități mici de magneziu pentru echilibrul electroliților și hidratare corectă).

Ads