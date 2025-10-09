Ministrul Energiei spune până când vor mai funcționa centralele pe cărbune în România. Negocieri pentru restructurările de la Complexul Energetic Oltenia

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 18:15
Ministrul Energiei spune până când vor mai funcționa centralele pe cărbune în România. Negocieri pentru restructurările de la Complexul Energetic Oltenia
Negocieri pentru restructurări FOTO Facebook/ Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut consultări cu reprezentanții sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia și conducerea companiei, pentru a clarifica toate detaliile legate de planul de restructurare revizuit și pașii concreți pe care îi facem pentru menținerea capacităților pe cărbune în funcțiune.

După discuții, Ivan a transmis că termocentralele trebuie să funcționeze atâta timp cât România are nevoie de ele.

”Facem toate eforturile pentru a găsi soluții viabile și echilibrate, care să răspundă atât cerințelor Comisiei Europene, cât și nevoilor economice și sociale ale regiunii”, menționează ministrul Energiei.

Bogdan Ivan arată că, imediat după finalizarea discuțiilor cu Comisia Europeană, va avea o nouă întâlnire cu sindicatelor. ”Toți pașii pentru prelungirea activității CE Oltenia sunt făcuți în dialog permanent cu oamenii care asigură, zi de zi, energia României”, subliniază Ivan.

