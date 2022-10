Cancelarul Scholz a decis prin directivă prelungirea duratei de viață a centralelor atomice

Cancelarul federal a pus piciorul în prag în disputa privind energia nucleară din sânul coaliției. Cele trei centrale nucleare germane încă active vor putea funcționa până la jumătatea lunii aprilie 2023.

Cancelarul social-democrat Olaf Scholz a tranșat ”disputa nucleară” a coaliției semafor, autorizând funcționarea ultimelor trei centrale atomice germane până la jumătatea lunii aprilie 2023. Aceasta reiese din scrisorea pe care cancelarul a trimis-o luni cabinetului federal. Scholz și-a invocat autoritatea de a emite directive în cadrul guvernului, după ce mai multe tentative de ajungere la un acord au eșuat.

”Va fi creat temeiul juridic pentru a permite operareacentralelor nucleare Isar 2, Neckarwestheim 2, precum și Emsland dincolo de 31.12.2022, până cel târziu la 15.4.2023”, se arată în scrisoarea lui Scholz. Potrivit documentului, decizia urmează să fie completată de măsuri suplimentare de politică energetică.Un plan prezentat de ministrul economiei, ecologistul Robert Habeck, prevedea transferul doar al centralelor nucleare Isar 2 din Bavaria și Neckarwestheim 2 din Baden-Württemberg într-o așa-numită rezervă operațională, permițând astfel continuarea funcționării lor până la jumătatea lunii aprilie, dacă este necesar.

Liderul liberal-democraților și ministrul federal de finanțe, Christian Lindner, a cerut insistent continuarea funcționării celor trei centrale nucleare până cel puțin în 2024. Mai mult, el a adus în discuție și reactivarea centralelor nucleare care au fost deja închise.

Anterior, mai multe discuții între Scholz, Habeck și Lindner nu au au rezultat într-un acord (cea mai recentă rundă de negocieri s-a desfășurat duminica trecută).

În scrisoarea adresată celor doi miniștri, precum și ministrului federal al mediului, ecologista Steffi Lemke, care este responsabilă de securitatea nucleară, Scholz explică faptul că a luat o decizie "în calitate de cancelar federal, în conformitate cu alineatul 1 din regulamentul de procedură al guvernului federal". Acest alineat definește autoritatea cancelarului de a emite directive. Analiștii descriu ca neobișnuit gestul lui Olaf Scholz de a se referi la acest aspect în mod public.

Potrivit scrisorii, guvernul urmează să prezinte și "o lege ambițioasă pentru creșterea eficienței energetice". În plus, acordul dintre guvernul federal, landul Renania de Nord-Vestfalia și compania energetică RWE privind eliminarea anticipată a cărbunelui în acest land până în 2030 urmează să fie consacrat prin lege. Acest acord prevede între altele o prelungire a funcționării unor centrale electrice pe bază de cărbune până în 2024.

În plus, potrivit lui Scholz, guvernul federal va "crea condițiile prealabile pentru construcția de noi centrale electrice pe bază de gaz, capabile să producă hidrogen". Miniștrii responsabili sunt chemați să prezinte imediat cabinetului "propunerile de reglementare corespunzătoare" în vederea punerii în aplicare, "asupra cărora se va pronunța apoi legislativul", adică Bundestagul - camera inferioară a Parlamentului.

Ministrul federal al economiei Robert Habeck și-a manifestat acordul cu instrucțiunile cancelarului Olaf Scholz în disputa din coaliție privind durata de viață a centralelor nucleare. Decizia luată de Scholz este "o soluție cu care mă pot împăca", a declarat Habeck la ARD, luni seară.

Liberalii, satisfăcuți de decizie

Reprezentanți ai Partidului Liberal-Democrat (FDP) și-au exprimat satisfacția față de decizia lui Scholz. "Este în interesul vital al țării noastre și al economiei să menținem toate capacitățile de generare a energiei electrice în această iarnă. Cancelarul a oferit acum claritate", a scris Christian Lindner pe Twitter. El a spus că propunerea se bucură de "sprijinul deplin" al FDP. "De asemenea, vom elabora împreună soluții viabile pentru iarna 2023/2024", a adăugat Lindner, fără a da detalii.

"Bunul simț prevalează", a comentat și ministrul federal al justiției, Marco Buschmann (FDP). "Acest lucru ne întărește țara. Pentru că asigură o mai mare stabilitate a rețelei și prețuri mai mici la electricitate", a scris el pe Twitter.

Critici din partea Verzilor, dar și a Uniunii Creștin-Democrate

Politicianul ecologist Jürgen Trittin a reacționat cu indignare. "S-ar putea ca scrisoarea să fie acoperită de regulamentul de procedură al guvernului federal, dar nu și de legea fundamentală", a declarat fostul ministru federal al mediului pentru RND. "Potrivit acesteia, miniștrii își conduc departamentele pe propria răspundere. De asemenea, regulamentul de procedură al guvernului federal nu obligă grupurile parlamentare să pună în aplicare un ghid de formulare a unei legi”, a precizat Trittin.

Critici au venit și din partea organizațiilor de mediu: "Prelungirea duratei de funcționare a centralelor nucleare ne expune pe toți la un risc nejustificat", a declarat Martin Kaiser de la Greenpeace. "Continuarea funcționării tuturor celor trei centrale nucleare germane este inutilă și periculoasă", a declarat și Sascha Müller-Kraenner de la controversata organizație Deutsche Umwelthilfe.

Liderul creștin-democrat Friedrich Merz a exprimat la rândul său critici, chiar dacă într-o altă cheie. Decizia, a spus Merz pentru ziarul ”Die Welt”, este prea puțin vizionară. "Centralele nucleare germane trebuie să continue să funcționeze cu noi bare de combustibil până în 2024, așa cum au cerut liberalii”, a comentat șeful conservatorilor germani.

RWE vrea să permită funcționarea în continuare a centralei nucleare de la Emsland fără întârziere

Grupul RWE acceptă decizia coaliției semafor privind energia nucleară. "Este o hotărâre politică pe care o putem înțelege în contextul actualei crize energetice", a declarat o purtătoare de cuvânt a companiei pentru "Rheinische Post".

"Vom purcede la pregătirile necesare pentru a permite centralei din Emsland să funcționeze la capacitate maximă până la 15 aprilie. Acest lucru ar necesita inclusiv ajustarea cadrului juridic și a reglementărilor”, a spus ea.

