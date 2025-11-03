Cine plătește prețul energiei: politicienii știu vinovații, dar măsurile întârzie din motive neclare

După cinci luni de mandat, președintele și ministrul Energiei au ajuns la concluzii asemănătoare: știu cine este de vină pentru prețurile la energia electrică, dar noi, consumatorii, plătim în continuare facturi mari.

Domnul Ivan, ministrul Energiei, a cerut analiza formării prețului la energie și, după ce a văzut ce i-au prezentat subalternii, a solicitat ca problema prețului energiei electrice să fie înaintată CSAT-ului. Ce a văzut acolo nu ne-a spus, deși ar fi putut, cu diplomație, să contureze eventualele anomalii.

Domnul Nicușor Dan, în ultimele zile, pe tema energiei, a descoperit că ANRE nu își face datoria de reglementare a pieței… și atât. Speră ca domnul Bogdan Ivan să regleze această problemă. Nu se știe când, cum. De CSAT nu mai vorbește nimeni. Iar despre Parlament, ce să mai spui? Am văzut cu toții comportamentul șefilor autorităților de reglementare și control la Comisia de buget-finanțe, în legătură cu reducerea veniturilor salariaților.

În primul rând, problema ANRE nu o poate rezolva domnul Ivan. Domnia sa nu are autoritate asupra ANRE, ci doar parteneriat. ANRE este subordonată Parlamentului, dar dacă întrebi pe cineva dacă a avut loc vreo verificare a activității de bază a vreunei autorități, se uită la tine ca la un extraterestru picat din cer.

În al doilea rând, președintele, prin Constituție, are rol de mediator între puterile statului, ceea ce îi conferă dreptul de a cere justificări legale la probleme care țin de siguranța cetățenilor țării. Nu trebuie să paseze sarcina altor demnitari, pentru că se declasează în ochii electoratului care l-a votat.

Domnul Bogdan Ivan a înțeles, cred eu, că problema prețului la energie ține, în mare măsură, de reglementări și, de aceea, a ridicat nivelul de decizie, propunând analizarea în CSAT a problemei delicate a prețului energiei.

Am mai spus-o și nu am sesizat că cineva ar fi înțeles mecanismul de funcționare. Cel puțin, domnul Ivan nu a avut, în nicio alocuțiune publică, intenția de a solicita grupurilor PSD din Parlament introducerea unei inițiative legislative prin care autoritățile de reglementare și control să nu mai fie plătite cu procent din venitul operatorilor din domeniul de activitate.

Cu cât procentul facturat lunar, reglementat prin legea de funcționare a autorităților, se aplică la un venit mai mare – așa cum este acum – nu vom vedea nicio inițiativă a ANRE de schimbare a reglementărilor pieței și, implicit, de scădere a prețului energiei electrice. Sinecurile, mult mediatizate, depind de veniturile societăților din domeniu.

Nu creșterea producției de energie scade prețul la consumatori – asta s-ar întâmpla într-o piață bine reglementată, nu ca a noastră –, ci eliminarea speculei și a structurii distorsionate a formării prețului pe componentele stufoase, mai ceva ca o lucrare științifică, din facturile lunare.

Nu trebuiau cinci luni ca să ajungă la această concluzie onorabilii, dacă, în preocupările domniilor lor, mai era loc și de soarta a milioane de consumatori, care sunt pur și simplu îndoiți de plata facturilor de utilități.

Iar când vine vorba de reglarea puterii de cumpărare, din cauza inflației generate de buna guvernare a acelorași demnitari, de vreo cinci ani, niciodată nu este un moment prielnic pentru a fi acordată această compensare, deși vina pentru diminuarea puterii de cumpărare aparține unei singure tabere – cea a factorilor de decizie, aleși sau numiți. Niciunul nu a fost forțat sau constrâns să accepte postul. Răspunderea față de deciziile luate rămâne o problemă greu de rezolvat.

De ce oare niciun ministru de Finanțe nu se întreabă de ce cei 49% din prețul final al fiecărei facturi de energie electrică au ajuns la valori atât de mari, încât pot acoperi „greutățile” ANAF de a-și face datoria de colectare a taxelor și impozitelor? Și toată lumea este mulțumită. Salariile se plătesc, luna se încheie cu bine, iar apoi „mai vedem luna viitoare ce facem”. Cred că domnul Marcel Boloș ar putea explica, în mod avizat, situația.

Nu poți să menții și prețul energiei la nivelul actual și să nu crești veniturile oamenilor. Este greu de ales, dar așa este viața – ori una, ori alta. Echilibrul este cheia.

Așadar, atât președintele, cât și ministrul Energiei au opinii asemănătoare asupra prețului energiei electrice, dar deciziile de corectare a stării întregii economii naționale întârzie. Ce îi mai lipsește domnului președinte Nicușor Dan pentru a pune în agenda CSAT problema energiei? Poate că nu înțelege (deși mă îndoiesc), dar prin declarația domnului Ivan, conform căreia a înaintat problema formării prețului energiei la CSAT, toată răspunderea asupra deciziilor – oricare ar fi ele – pe această temă se află în curtea președintelui.

Declarația că ANRE nu își face treaba nu îl exonerează de răspunderea dată de Constituția României. Este președintele CSAT-ului. Trebuie să rezolve această problemă, altfel se compromite iremediabil.

Din toate evenimentele prezentate în media, pentru acoperirea mediatică – ba un incendiu la blocurile Capitalei, ba un accident auto –, știri importante pentru țară, niciuna nu devoalează ce au de gând guvernanții zilei privind nivelul de trai al celor care i-au ales. Inflația, deja ajunsă la două cifre, este negată doar de BNR, care se încăpățânează să ne spună că încă nu am ajuns acolo.

Iar frigul abia începe să-și arate colții, și până la primăvară mai este mult. Cine o mai scăpa…

Pachetele de măsuri guvernamentale, botezate cu cifre – 1, 2, 3… – s-au împotmolit la problema pensiilor speciale. Restul problemelor nu mai contează. Așa aș gândi și eu, dacă ar conștientiza cineva că 230 de milioane de euro nu se adună ușor, dar pot fi ușor pierduți pentru orgolii greu de înțeles.

Nu știu cine are dreptate, dacă are. Nu am înțeles, însă, de ce – dacă tot s-au decis să le dea magistraților salarii mari – nu au trecut toate obligațiile față de bugetul statului, la fel ca toți salariații din această țară. De ce trebuiau să fie mai speciali la cât mai multe capitole?!

Dacă ar fi avut contribuțiile CASS plătite, nu cred că ar fi existat nicio problemă. Am mai văzut pensii de 12.000 de euro pe contributivitate. Și poate, văzând ce sume imense trebuie să disloce lunar, s-ar mai fi temperat în pretenții. „Specialii” nu pot exista decât dacă cineva din Parlament le arogă aceste drepturi prin lege.

Dar să faci din asta un caz vital, fără de care nu mai poate funcționa o țară, mi se pare prea mult și de prost gust. Puterea judecătorească nu poate face legi – aceasta este responsabilitatea Parlamentului. Așadar, să treacă la treabă și să rezolve problema, pentru că tot ei au creat-o.

Dacă este cineva care va trebui să răspundă pentru neîncasarea celor 230 de milioane de euro, nu este altcineva decât Parlamentul. Așa cred eu.

O nouă săptămână începe. Domnul Bolojan este așteptat în Parlament, probabil că a primit invitația, instituțional, așa cum clama. Se pare, însă, că agenda domniei sale este alta.

Are deja un vicepremier nou, care va avea o sarcină ingrată – digitalizarea administrației și eficientizarea aparatului guvernamental. Dar nimic nu l-a împiedicat să declare, citez: „Economia nu își permite, în prezent, o majorare a salariului minim, din cauza costurilor la energie și a impactului acestora asupra prețurilor și profitabilității companiilor.”

Deci, paradoxal, din cauza prețului la energie nu ni se majorează pensiile și salariile. Iar dacă s-ar reduce costul kilowattului la nivelul corect față de puterea de cumpărare actuală, ar sări cu scandal cei care se bucură acum de specula creată cu bună știință, încă de pe vremea fostului ministru Virgil Popescu. În plus, încasările la bugetul de stat s-ar diminua proporțional cu reducerea.

De aici se naște întrebarea firească, zic eu: cine mai are grijă de cetățenii acestei țări?

Aștept cu interes deznodământul acestei dileme naționale, care – deși toată lumea o vede ca fiind din cale afară de injustă – nimeni nu face nimic pentru a o rezolva. Ba mai mult, se prevalează de nivelul ridicat al prețului energiei pentru a nu acorda majorări de salarii și pensii.

Iar când vedem exemplele partenerilor din Uniunea Europeană – vezi cazul Germaniei, care mărește tariful orar minim de la 12,80 euro la 13,90 euro, începând cu 1 ianuarie 2026, tot din cauza problemelor energetice –, rămânem fără replică. La ei nu mai dau faliment firmele dacă majorează salariile.

O țară frumoasă, păcat că este populată. Cât mai este.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

