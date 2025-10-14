Contoarele inteligente – piesa lipsă din tolba furnizorilor de energie pentru a nu reduce prețul energiei electrice cu cel puțin 20%

Deși toate semnalele din economie arată că prețul energiei electrice este mult deasupra capacității unui sistem energetic prost configurat, ministrul Energiei, dl. Bogdan Ivan, ține să ne inducă în eroare cu argumente false, cum că numai piața va putea regla prețul energiei electrice. Aș fi fost de acord cu ipoteza domniei sale dacă piața de energie era corect reglementată, prețurile reflectau real situația economică locală, echilibrul între valoarea kilowattului și veniturile populației era păstrat și corelat cu cel din celelalte țări membre UE, ca raport procentual.

Dacă ridicăm perdeaua și dezvăluim profiturile societăților furnizoare de energie electrică, publicate oficial, mi se pare că acest echilibru, necesar pentru funcționarea unei economii sustenabile și competitive, nu prea există. Rezultatele financiare, mai ales ale societăților listate la bursă, dezvăluie o profitabilitate uimitoare, deși investițiile în noi echipamente energetice nu s-au făcut de mulți ani. Iar dacă cineva încearcă să-mi spună că managementul profesionist a găsit căi de optimizare a cheltuielilor care au generat asemenea profituri… nu are sens să mai stăm de vorbă.

Ba mai mult, dl. ministru, în întrevederea cu FMI, a evidențiat și rezultatele companiilor de stat din energie. „În context, am evidențiat performanța companiilor de stat din domeniul energiei. Cele mai importante sunt listate la bursă și demonstrează constant rezultate foarte bune – un semn clar că transparența și guvernanța corectă aduc valoare economiei și siguranță pentru români", a subliniat dl. Ivan.

Deci, cum rămâne cu siguranța? Se mai bagă în CSAT memorandumul pentru prețurile energiei electrice sau lăsăm piața să decidă? Căci dacă profiturile sunt mari, de ce s-o deranjăm?

A mai trecut încă o săptămână de când dl. președinte Nicușor Dan trebuia să programeze ședința CSAT pe tema energiei. Și… nimic. Prețul energiei nu s-a clintit prea mult, deși toate societățile de producție a energiei electrice sunt de stat.

Justificarea dlui ministru despre situația din piața de energie este ca și a dlui actual consilier prezidențial Sebastian Burduja: cum că Ministerul Energiei nu are implicații în reglementarea pieței de energie. Atunci, la ce bun să mai fie subordonate ministrului Energiei, când se descurcă și singure? Nu cumva subordonarea aceasta a fost prevăzută tocmai pentru ca politica de stat în domeniul energiei electrice să fie corelată cu nivelul veniturilor populației, rezultate din aplicarea politicilor sociale, nu haotic, cum încearcă unii demnitari să justifice că piața trebuie lăsată liberă să fluctueze pe singurul criteriu valabil – cererea și oferta?

Da, această variantă era valabilă când mijloacele de producție nu ar fi fost realizate din taxele și impozitele plătite de noi, contribuabilii, tocmai pentru a avea un preț corelat cu politica salarială, dispusă tot de guvernul țării, nu de piața liberă. Iar când profiturile realizate, după ce au fost băgate la cheltuieli vrute și nevrute, depășesc cu mult valorile din ceilalți ani de funcționare, este clar că dezechilibrul balanței este mare și trebuie corectat.

Dacă mărimile politice decidente actuale consideră că prețul la energie este cel corect, pentru corelare ar trebui să mărească nivelul salariului tarifar orar la 8–9 euro/oră, brut. Chiar crede cineva că poți păcăli tot timpul, pe toată lumea?...

Au resurse pentru asemenea plăți? Dacă nu, managerii din energie, la ordinul ministrului lor, dl. Bogdan Ivan, așa de deștepți cum ni s-au tot prezentat, să facă bine să reducă costurile de producție ale kilowattului la nivelele din 2021–2022. Pentru că nici acum nu este clar ce le-a umflat în 2021, în afara unor decizii administrative personale.

Iar pentru lipsa energiei în bandă, din cauza închiderii unor centrale pe cărbune în 2021, să fie inițiate demersuri pentru trimiterea în judecată a celor care au decis acest act fără a pune ceva în loc. Niciodată închiderea centralelor pe cărbune nu excludea nepunerea a nimic în loc. Cred că de la Comisia Europeană s-au încasat 2,5 miliarde de euro tocmai pentru înlocuirea centralelor pe cărbune cu unele pe gaze.

Unde sunt centralele? Grea problemă. Probabil cea de la Iernut va fi pusă în funcțiune până la sfârșitul anului. Dar restul de 80% din capacitatea lipsă?... Sperăm.

Deci justificarea că nu este energie suficientă nu poate fi descărcată pe spinarea consumatorilor, că nu ține.

Și pentru toate „realizările lipsă” ale coaliției, care a salvat țara anii trecuți, de ce trebuie să plătim noi, contribuabilii, un preț incorect al energiei electrice? De ce incapacitatea unor decidenți de a instala baterii de stocare suficiente, pentru a nu mai vinde cu 1 leu megawattul ziua, la prânz, când plesnește rețeaua, iar seara să-l cumpărăm de o mie de ori mai scump, trebuie s-o suportăm tot noi, consumatorii?

Dl. ministru Ivan a mai scos o perlă, cum am menționat în titlul articolului, care ne arată că încă nu a intrat în detaliile problemelor, așa cum ne-a promis. A reluat tema contoarelor electrice inteligente, pusă pe tapet anul trecut de dl. Burduja. Și mai și spune că aceasta ar fi dus la o reducere cu 20% a prețului energiei. Mă surprinde că nu are consilieri sau că aceștia îl lasă să intre nepregătit în zone tulburi. Explic (am mai făcut-o o dată și…): contoarele electrice sunt proprietatea Electrica Distribuție S.A., pentru că, după plățile de zeci de mii de lei pentru branșament și montarea contorului la o casă nouă, noi, proprietarii, după ce am plătit de ne-a usturat, a trebuit să predăm tot – instalații, cabluri și contor – cu titlu gratuit, către Electrica Distribuție S.A.

În cazul în care cineva ar dori să pună un contor inteligent în locul celui clasic, automat pierde garanția că, dacă se defectează, acesta este înlocuit de Electrica. Iar fluctuații de tensiune au tot fost; nu știi niciodată când crapă contorul. Dacă ne mai amintim și de nulul care învârte și el contorul, ce să mai zicem?

De anul trecut și până acum, dacă tot erau așa de preocupați să scadă prețul energiei, de ce nu au lansat campania de schimbare a contoarelor? Dacă nu puteau suporta costurile din profitul realizat (greu de crezut), ar fi putut solicita consumatorilor o plată eșalonată, ca în cazul reviziilor la instalațiile de gaze. Și problema era acum rezolvată.

Deci dl. Bogdan Ivan a intrat în marota aceasta fără să fie pregătit cu detaliile care l-ar fi scutit să pară superficial, când un ordin de ministru pentru trecerea la contorizare inteligentă ar fi rezolvat problema. Societățile din subordine ar fi trebuit să se supună, fără comentarii, dispozițiilor ministrului de resort. Coordonarea societăților din subordine presupune și analiza indicatorilor de performanță realizați, resursele alocate, cheltuielile rulate justificat, nu doar citirea rezultatelor execuției financiare, deja optimizate.

Poate cu contoarele inteligente să-i iasă pasența dlui Ivan, dacă știe să conducă un minister prin ordine de ministru. Altfel, va fi greu să treacă de proba managementului ministerial. La debandada pe care spunea că a găsit-o în politica prețurilor, de s-a decis s-o trimită în CSAT, este clar că, ori nu are voie, ori nu știe s-o rezolve. Este tânăr, poate învață. Cu noi e mai grav, că plătim scump energia electrică, fără speranța că cineva va îndrepta situația.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

