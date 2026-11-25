Modernizarea Unității 1 de la Cernavodă ar permite păstrarea pentru încă 30 de ani a unei surse importante de electricitate pentru România, însă finanțarea investiției presupune și asumarea unor riscuri de către stat. Creditul de 400 de milioane de euro pentru modernizarea Unității 1 de la Cernavodă prevede o garanție de stat pentru 80% din principal, echivalentul a 320 de milioane de euro dacă finanțarea este utilizată integral. Pentru protecția oferită creditorului, statul ar urma să încaseze un comision de la Nuclearelectrica, al cărui nivel final nu poate fi stabilit din documentele publice consultate.

Tocmai din acest motiv, miza pentru finanțele publice depinde atât de prețul acestei garanții, cât și de obligațiile exacte pe care Ministerul Finanțelor le va prelua, iar Ziare.com a pus cap la cap informațiile publice disponibile pentru a stabili care e riscul real pe care și-l asumă Statul Român finanțând păstrarea Unității 1 de la Cernavodă în funcțiune, după luni întregi de stagnare din cauza secetei de vara aceasta.

Creditul este semnat, dar utilizarea banilor depinde de garanție

Unitatea 1 funcționează din 1996 și asigură aproximativ 10% din necesarul de electricitate al României, potrivit prezentării publicate de Comisia Europeană în aprilie. Retehnologizarea urmărește prelungirea exploatării reactorului cu un nou ciclu de 30 de ani, la aceeași capacitate, așa că miza este continuitatea unei producții pe care sistemul energetic o folosește deja. Nuclearelectrica prezintă investiția la aproximativ 3,1 miliarde de euro, fără costurile de finanțare, și indică drept rezultat urmărit livrarea a cinci milioane de MWh anual după retehnologizare, dar pentru acoperirea cheltuielilor, compania combină resurse proprii cu împrumuturi. Așadar, Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au semnat contractul pe 16 noiembrie 2026, iar potrivit comunicatului SNN din aceeași zi, acesta reprezintă prima jumătate dintr-o finanțare de 800 de milioane de euro, aprobată de conducerea BEI în iulie și de acționarii companiei în octombrie. Al doilea contract, de încă 400 de milioane de euro, este programat pentru 2027, în funcție de evoluția proiectului.

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„Împrumutul contractat astăzi va fi utilizat în faza de construcție a Proiectului, etapă esențială în finalizarea proiectului.”, a declarat Daniel Adam, directorul financiar al Nuclearelectrica, în legătură cu destinația împrumutului. BEI precizează că lucrările sunt programate să înceapă în 2027 și să dureze trei ani, iar prelungirea exploatării depinde de îndeplinirea cerințelor de reglementare. Pentru consumatori și companii, beneficiul urmărit este păstrarea acestei surse de producție pe termen lung, așa că efectul asupra facturilor va depinde și de costurile investiției și de condițiile pieței.

De ce investighează Bruxellesul sprijinul pentru retehnologizare și cum ajunge o parte din riscul creditului la stat

Investigația a început pe 16 aprilie 2026, cu șapte luni înaintea semnării creditului BEI, și privește pachetul de ajutor de stat propus de România. Acesta combină un grant, adică o finanțare nerambursabilă, de 600 de milioane de euro, garanții pentru împrumuturi, un mecanism de stabilizare a veniturilor pe 30 de ani și protecție față de anumite schimbări de reglementare. Mecanismul de stabilizare, numit contract bidirecțional pentru diferență, presupune compensarea diferențelor atunci când prețul de referință al pieței este sub nivelul stabilit contractual și returnarea diferențelor atunci când îl depășește. Astfel, proiectul ar beneficia atât de protecție pentru finanțare, cât și de venituri mai previzibile după reluarea producției.

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În prezent, însă, comisia verifică dacă aceste forme de sprijin, luate împreună, depășesc ceea ce este necesar pentru realizarea investiției, dacă păstrează stimulentele pentru exploatarea eficientă și dacă limitează efectele asupra concurenței și dacă nu va avea loc, de fapt, un transfer excesiv al riscurilor către stat. Pe scurt, Comisia cere justificarea celor 30 de ani propuși, care depășesc perioada de rambursare a datoriilor proiectului. „De asemenea, Comisia consideră, în această etapă, că sprijinul de stat pentru proiect este necesar și are un efect stimulativ”, arată decizia publicată pe 4 noiembrie în Jurnalul Oficial al UE. Prin urmare, controlul european privește condițiile în care România susține investiția: cât ajutor îi trebuie proiectului pentru a putea fi realizat și ce obligații rămân companiei în schimbul protecției primite. Pentru buget, diferența contează deoarece un pachet care reduce costul finanțării poate crea simultan obligații publice întinse pe mai multe decenii.

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În cazul împrumutului BEI, e bine să amintim că banca acordă finanțarea, Nuclearelectrica primește creditul și trebuie să îl ramburseze din resursele sale, iar statul ar garanta o parte a obligațiilor. Raportul publicat la BVB pe 17 noiembrie indică o acoperire de 80% din principal, adică din suma împrumutată înainte de dobânzi, iar aplicată întregului credit de 400 de milioane de euro, vorbim de circa 320 de milioane de euro. În plus, plata efectivă din resurse publice ar depinde de apariția unei obligații acoperite și neachitate de companie, de soldul datoriei și de clauzele contractuale.

Cadrul legal, adică OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, stabilește că atunci când beneficiarul garanției nu are resurse proprii pentru plata obligațiilor acoperite la scadență, poate interveni fondul de risc administrat de Ministerul Finanțelor, care este alimentat inclusiv din comisioane, recuperări și alocări bugetare. Dar și aceste sume plătite de minister în contul companiei trebuie ulterior recuperate, potrivit regimului creanțelor fiscale. Așadar, pentru contribuabili, costul definitiv al unei eventuale executări ar depinde și de recuperarea banilor de la Nuclearelectrica. Însă trebuie să ținem cont și de faptul că pachetul mai larg analizat de Comisie include și dobânzi capitalizate și comisioane din construcție.

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Pentru că Statul preia un risc care, în absența acestei protecții, ar rămâne creditorului, iar compania ar urma să plătească pentru acest angajament, încasările, cel puțin teoretic, ar alimenta fondul de risc din care se pot achita obligațiile aferente garanțiilor de stat. Practic trebuie să ne întrebăm în ce măsură plata cerută Nuclearelectrica remunerează riscul preluat de stat. Contractul semnat are o durată de 22 de ani, cu patru ani de grație pentru principal, iar dobânda se stabilește la fiecare tragere, iar raportarea bursieră precizează că utilizarea creditului depinde de intrarea în vigoare a garanției, inclusiv de decizia Comisiei Europene, de aprobările naționale și de semnarea unui contract separat între BEI și statul român.

Până la 24 noiembrie, pachetul analizat în prezent de Bruxelles nu a primit încă undă verde, însă Nuclearelectrica indica în nota pentru acționari primul trimestru din 2027 drept reper estimativ pentru obținerea deciziei pozitive necesare operaționalizării finanțării.

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Trebuie să nuanțăm că, pentru România, păstrarea producției de la Cernavodă are o valoare mult dincolo de bilanțul veniturilor unei companii, ținând cont că disponibilitatea electricității pe termen lung privește funcționarea economiei și siguranța gospodăriilor, iar susținerea unei asemenea investiții intră firesc în responsabilitatea statului. De aceea, evaluarea garanției trebuie, așadar, să cuprindă atât expunerea bugetară, cât și beneficiul energetic urmărit, iar comisionul încasat reprezintă numai o parte a acestui bilanț.

Tocmai de aceea, statul poate accepta riscuri pentru un beneficiu colectiv, dar are obligația de a explica întinderea lor, alternativele analizate și rezultatele pe care se angajează să le obțină, iar în cazul Cernavodă, este nevoie de mult mai multă transparență asupra garanției, verificarea necesarului întregului pachet de ajutor și mecanisme prin care eventualele avantaje ale finanțării publice să se regăsească în beneficiile pentru societate. Aici, Comisia Europeană are ocazia să oblige autoritățile să demonstreze cât sprijin este necesar și ce protecții primește statul în schimbul angajamentelor asumate. Compania trebuie constant trasă la răspundere pentru gestionarea costurilor și performanța la care operează, dar legitimitatea sprijinului public se întărește atunci când cetățenii pot urmări ce se construiește cu el, cât costă și cui îi folosește.

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