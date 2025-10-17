Totul se scumpește: Și căldura face un salt spectaculos: TVA sare de la 5 la 11%. „Vine cu eforturi pentru buzunarele tuturor românilor”

Facturile la căldură vor sări în aer de la 1 noiembrie, când TVA la energie termică crește de la 5 la 11%. FOTO: Pixabay

Cota de TVA pentru energia termică urcă de la 5% la 11% începând cu luna noiembrie, schimbarea urmând să aibă un impact direct asupra facturilor care vor veni la iarnă. Astfel, conform calculelor Ziare.com, dacă pentru un apartament de trei camere în centrul Bucureștiului facturile se apropiau iarna și de 7-800 de lei încă de pe vremea când TVA la energie termică era 5%, acum ar putea sări bine de 1000 de lei.

Cei mai săraci dintre români, cu alte cuvinte cei cu venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1.386 lei, vor beneficia și în această iarnă de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Cererile, însoțite de documentele aferente, vor putea fi depuse în a doua jumătate a acestei luni, pentru a beneficia chiar din luna noiembrie de facturi mai mici pentru încălzire.

Spre exemplu, cererile pentru ajutor de încălzire a locuinței în Sectorul 1 al Capitalei pot fi depuse începând cu data de 21 octombrie, sumele maxime ce pot fi acordate, lunar, fiind de 250 de lei pentru gaze naturale, 500 de lei pentru energie electrică, și 320 de lei pentru combustibilii solizi.

Explicând contextul pentru Ziare.com, experta în politici energetice Corina Murafa a arătat faptul că energia termică era una dintre mărfurile care beneficia încă de cotă redusă de TVA, ca și medicamentele, dar existând acest efort de reechilibrare a bugetului, acum nu mai există această cotă de TVA scăzută de 5%, ea crescând la 11% și pentru energie termică, dar nu numai.

Evident, arată specialista, acest lucru vine cu eforturi pentru buzunarele tuturor românilor, dar, spune ea, este o măsură care face parte din pachetul fiscal mai mare, unde, ca să se reechilibreze bugetul, Guvernul a decis să crească TVA.

Pe de altă parte, experta este de acord că reprezintă, într-adevăr, un subiect de discuție dacă aceasta era cea mai bună soluție, ținând cont că TVA e o taxă regresivă, în sensul în care îi dezavantajează pe cei mai săraci și nu este o taxare a veniturilor ridicate sau a proprietăților multiple etc.

Prin urmare, spune Corina Murafa, echilibrarea bugetului prin creștere de TVA este o decizie care, din punctul său personal de vedere, ca economist, nu a fost una corectă, chiar dacă TVA este ușor de colectat și, într-adevăr, echilibrează bugetul repede.

În același timp însă, experta în politici energetice vede și aspecte pozitive ca urmare a faptului că va crește TVA la energie termică.

„Dacă mă întrebați pe mine, e corect sau nu o cotă de 11% TVA pentru energie termică, aș spune că era nevoie cota de TVA la energie termică, pentru că cota de TVA la energie electrică este una de 21%, crescând de la 19%. Ori energia termică, din punct de vedere al conținutului de dioxid de carbon, din moment ce ne bazăm în proporție de peste 90% pe combustibil fosil, este printre cele mai poluante. Ca atare, eu încalc în continuare tot ce înseamnă obiectiv de decarbonizare, bună practică europeană care spune că trebuie să stimulez prin taxare sursele mai puțin poluante de energie și să le penalizez pe cele mai poluante, pentru că acum, chiar și de la 5 la 11% crescând energia termică, tot este la jumătate TVA-ul față de energie electrică”, arată Corina Murafa.

Aceasta oferă și un exemplu concret care să ilustreze situația, arătând faptul că cel care a făcut efortul financiar să-și instaleze pompă de căldură este penalizat pe partea de factură, pentru că plătește 21% TVA, față de cel care are boiler pe gaz, care plătește 11%, crescând de la 5%.

„Deci cumva măsura din punctul meu de vedere ca consultant pe zona de energie și climă este una bună, în sensul în care aducem încet-încet taxarea surselor poluante mai aproape de taxarea surselor nepoluante, dar încă insuficient, pentru că TVA-ul pe electricitate este dublu față de TVA-ul pe energie termică”, spune Corina Murafa.

Totodată, experta s-a referit și la sărăcia energetică din România, despre care spune că este o problemă semnificativă, din moment ce afectează undeva la un sfert din cetățeni.

Astfel, arată specialista în politici energetice, cea mai mare cauză a sărăciei energetice o reprezintă sărăcia pe timp de iarnă, generată de faptul că se plătește mult pe energia termică.

„Dar dacă stăm să descifrăm datele, o să vedem că cei care suferă cel mai mult nu sunt cei care se încălzesc pe gaz, ci cei care se încălzesc pe lemne. Pentru a încălzi o aceeași suprafață la țară, la casă, pe lemn, omul plătește mult mai mult decât dacă ar încălzi aceeași suprafață la bloc pe energie termică, în sistem centralizat, care în România în proporție de 98% este gaz”, explică Corina Murafa.

În concluzie, arată aceasta, impactul creșterii TVA pe energie termică, din moment ce vorbim despre gaz în principal, nu este atât de mare pentru cei săraci energetic, categorie prin care specialista se referă la cei mai săraci 10-20% dintre români, aceștia fiind cei care se încălzesc pe lemne și sunt săraci energetic, din moment ce lemnul a ajuns tot mai scump în România.

Ea a concluzionat referindu-se și la eficiența energetică și a arătat că aceasta este mult mai ridicată pentru cei care au apartament alimentat pe sistem centralizat sau cei care au boiler pe gaz, din moment ce gazul este ieftin în momentul de față, cu atât mai mult cu cât este plafonat.

