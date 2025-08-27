Nu e doar criză economică, ci, conform lui Bogdan Ivan, și energetică. Ministrul explică de ce va înainta subiectul către CSAT

România are nevoie de măsuri concrete pentru a reduce tarifele la energia electrică pentru populație, iar pentru aceasta este nevoie de un efort susținut la toate palierele de conducere ale statului, conform ministrului de resort, Bogdan Ivan, care a explicat totodată că la momentul actual se poate vorbi despre o adevărată criză energetică.

De ce plătim printre cele mai mari tarife la energie din UE

Astfel, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat în cadrul unei intervenții la B1TV cum s-a ajuns ca românii să plătească printre cele mai mari tarife la energia electrică din statele Uniunii Europene.

Potrivit spuselor sale, problema este că România importă energie la orele de vârf, când este foarte scumpă și o exportă în timpul zilei, când prețurile sunt foarte mici.

„În momentul de față, România a ajuns să aibă unul dintre cele mai mari prețuri la energia electrică din Uniunea Europeană pentru că, în ultimii zece ani, a scos din producție peste 50% din capacitățile de producție în bandă pe gaz și pe cărbune. Acest lucru a creat un deficit de energie și, astăzi, noi importăm aproximativ 20% din energia de care avem nevoie, la orele la care aceasta este cea mai scumpă, între orele 18 și 22.00 seara, la prețuri care sunt chiar și de șase – șapte ori mai mari decât în timpul zilei, când avem excedent de energie și o vindem mai departe către alte state, pentru că soarele strălucește la fel și în România, și în Bulgaria, și în Ungaria, la fel, în același timp, nu-i ceva diferit”, a explicat ministrul Energiei.

Ads

O altă problemă a sistemului energetic românesc, care a dus la explozia tarifelor, este legată de mecanismele care să scurteze lanțul de la producător la consumatorul final. Bogdan Ivan susține că este nevoie de noi mecanisme prin care lucrurile să funcționeze în favoarea consumatorilor.

„Pe de altă parte avem o problemă legată de regulile din piață și aici trebuie să găsim mecanisme prin care să scurtăm cât mai mult lanțul de la producători la consumatorii finali. Avem nevoie de investiții în digitalizare, infrastructură energetică ș.a.m.d.”, a mai spus Bogdan Ivan.

Tarifele la energie, o problemă de securitate națională

Ministrul Energiei a mai declarat, de asemenea, că la fiecare creștere a prețului energiei urmează o scumpire a produselor din piață, iar acest lucru reprezintă o problemă de securitate națională.

Ads

„Fiecare leu care este scutit de tariful la energie electrică aduce un plus și în buzunarul cetățeanului, și în economie. Astăzi, în toate produsele pe care le consumăm avem o componentă între 17 și 80% prețul energiei electrice. Fiecare creștere a prețului la energie electrică duce la o scumpire în lanț a produselor din țara noastră. Este o problemă de securitate națională pentru că suntem într-o situație extrem de gravă”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat că a pregătit o documentație pe care o va înainta CSAT, în acest sens. El a precizat că toți factorii din conducerea țării trebuie puși la curent cu aceste aspecte pentru că este nevoie de un efort colectiv pentru a scoate țara din criza energetică.

„Am spus și săptămâna trecută acest lucru. Am pregătit documentația pe care o vom înainta CSAT, am transmis tuturor un memorandum cu măsuri de impact pe termen scurt, mediu și lung la care este nevoie de implicarea guvernului și a autorității de reglementare în energie”, a mai spus Bogdan Ivan.

Ads

Cum se dorește reducerea prețului la facturi

Ministrul Energiei a mai declarat că documentația va fi prezentată în CSAT pentru a fi luate măsurile necesare pentru a reduce prețul facturilor la energia pentru populație.

„Și pentru că vorbim de lucruri extrem de complexe, lucruri care nu sunt în atributul Ministerului Energiei, am decis să înaintăm această documentație către CSAT pentru a informa președintele României, pe toți cei care conduc structurile militare ale României, precum și cei mai importanți factori de decizie ai statului român.

Este un efort pe țară care trebuie făcut și care trebuie decis de jos până sus că vrem să scădem prețul energiei în țara noastră. Altfel, rămân doar declarații în timpul conferințelor de presă, iar pe mine nu mă satisfac astfel de lucruri”, a mai explicat Bogdan Ivan.

Ads