Cum îți iei energie pentru tot ce îți dorești să faci?

În primul rând, folosind-o cu cap pe cea pe care o ai deja 😊.

Fiecare zi e atât de diferită și ne cere adaptabilitate maximă nu numai la ce aveam deja stabilit în calendar, dar mai ales la toate cele neprevăzute. Și le facem pe toate?! Păi pe toate, de ce nu?!

Într-un alt articol vorbeam despre procrastinare că îți consumă din energie, deși nu e o acțiune, e un consum pasiv, de data aceasta, similar o să vorbesc despre cum să îți conservi energia, sau cum 10 minus doi fac 10.

Din cele opt ore de program de lucru, toată lumea se așteaptă de la noi, să fim la cote maxime de productivitate, disponibilitate și de ce nu, amabilitate. Știu că așa se zice în teorie, dar eu încă nu am cunoscut acel om (robot) care chiar să reușească. În continuu trebuie să iei dintr-o parte și să dai în cealaltă: poți fi amabil dar devii contraproductiv căci nu mai ai timp pentru lucrurile tale, sau te concentrezi pe deadline, nu îți iei pauze, nu mănânci dar atunci în mod clar ți-a scăzut nivelul de amabilitate. Și sunt roluri, de management, sau chiar de interacțiune cu clienții, când nu-ți permiți să renunți la nici una din cele trei. Ce soluții avem?

Mie îmi place întotdeauna să mă ghidez după personalitatea omului. Cu cât o persoană este mai veselă, optimistă și deschisă cu atât va fi natural mai amabilă, dar cu un consum de energie minim, deoarece nu e un exercițiu de voință la mijloc. Înseamnă că productivitatea și amabilitatea sunt singurele pe care să le gestioneze în mod conștient. Lucrând pe acest exemplu, planificarea și to-do list-ul păstrate în vizor, ar fi suficiente ca să păstrăm un echilibru între consumul de energie și cel de atenție.

De partea cealaltă, cu oamenii focusați pe procese, să fie totul clar și corect, și care nu tolerează greșeli din partea celorlalți, o să le fie mult mai greu să se arate amabili. Ei respiră productivitate, se încarcă bifând cât mai multe taskuri rezolvate, dar când le ceri să fie și zâmbitori măcar în timp ce o fac, s-a terminat fericirea lor 😊. Din păcate nu e glumă, și da, pentru unii oameni poate fi un factor de stres major să le ceri să fie amabili.

Oamenii cu un grad de disponibilitate mare, reușesc cu greu să pună bariere, și să spună “nu”, “acum nu am timp”, sau “nu este de competența mea”, și uneori le scade productivitatea din cauza volumului mare de lucruri de făcut, pe care nu le controlează neapărat. Un volum mare de lucru înseamnă și stres care îi face să devină irascibili deci mai puțin amabili.

Concluzia ar fi să ne facem frecvent un reality-check: ce fac eu astăzi? Dar de ce fac asta? Asta trebuie să fac sau asta vreau să fac? Dar îmi place? Cum pot să fac să-mi placă?

Eu îmi încep ziua cu ce vreau să fac, pentru că mă încarcă de energie, pentru că îmi place, pare că durează și mai puțin și deja am sentimentul de împlinire că am făcut o mulțime de lucruri. Nu omit să-mi pun pe to-do list și activități din sfera personală nu doar profesională, și bineînțeles o pauză de treizeci de minute nu strică nimănui.

Așadar dacă ești un om productiv nativ, bucură-te de procese și de oameni, fii amabil și înțelegător cu aceia diferiți de tine – te va încărca pozitiv.

Ești deja disponibil și sociabil, fii atent la oamenii care îți consumă din timp și te defocusează. Gândește-te de câte ori într-o zi spui “nu” și de câte ori spui “da”. “Nu”-urile altora pot deveni “Da”-urile tale.

Oamenii amabili au darul magic de a face ziua mai bună celorlalți, interacționând cu o față zâmbitoare și cu o voce caldă, indiferent cât ai fi de încordat parcă te mai înmoaie. Același lucru poate fi exprimat în mai multe feluri și voi sunteți maeștri în a face asta, bucurați-vă.

Vă doresc tuturor să aveți suficientă energie și inspirație pentru tot ce vă doriți să faceți!

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

