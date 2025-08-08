Trei dintre cei mai mari producători de energie, dintre care două sunt companii publice, dau în judecată statul pentru neplata compensărilor pentru plafonare

Petrom, Romgaz și Complexul Energetic (CE) Oltenia au trimis notificări la Ministerul Energiei prin care solicită plata unei sume totale de 830 de milioane de lei. FOTO Colaj Canva Pro Surse: Facebook.com/Romgaz, Hepta

După ce Statul Român și-a asumat obligația plafonării prețurilor finale pentru consumatori la energia electrică, trei dintre producătorii mari de energie electrică din România, Petrom, Complexul Energetic Oltenia și Romgaz, au încă de primit de la Guvern 830 de milioane de lei în contul obligației asumate. Cele trei companii au declarat că urmează să intenteze procese împotriva Guvernului, deoarece autoritățile refuză încă să se achite de obligațiile asumate în fața furnizorilor de energie.

Petrom, Romgaz și Complexul Energetic (CE) Oltenia au trimis notificări la Ministerul Energiei prin care solicită plata unei sume totale de 830 de milioane de lei, datorii aferente anilor 2023 și 2024. Potrivit unor surse invocate de Economica.net, Petrom cere, însumat pentru cei doi ani, 459 de milioane de lei, CE Oltenia 202 milioane de lei (doar pentru anul 2024), iar Romgaz 180 de milioane de lei, pentru ambii ani. Statul controlează și Romgaz, și CE Oltenia, iar la Petrom este al doilea acționar, după OMV.

Cum s-au acumulat datorii de sute de milioane de lei către furnizori

O parte substanțială din mecanismul de plafonare/compensare a prețurilor la energie electrică, care a fost în vigoare până la 30 iunie 2025, s-a bazat inclusiv pe cunoscutul Mecanism de Achiziție Centralizată (MACEE) a energiei electrice. Potrivit sistemului creat astfel, producătorii de energie electrică erau obligați să vândă o anumită cantitate de energie la prețul fix de 450 de lei/MWh. Ulterior, prețul a scăzut la 400 de lei, iar obligativitatea a devenit opțiune. „Amintim că orice venit din vânzarea de energie peste aceste prețuri era suprataxat, banii mergând la Fondul pentru Tranziție Energetică, de unde urmau să fie despăgubiți furnizorii de energie care vindeau energia la preț plafonat clienților finali, pentru a li se acoperi diferențele de cost. Amintim că și la acest capitol datoriile statului sunt acum undeva la 6 miliarde de lei”, arată analiza citată.

Legislația impune ca producătorii de energie din surse fosile, în acest caz centralele pe gaze ale Petrom și Romgaz de la Brazi, respectiv Iernut, și centralele pe cărbune din Oltenia ale CEO, trebuie să cumpere certificate de emisii de CO2, proporțional cu producția de energie realizată. În aceste condiții, precizează sursa citată, legislația de plafonare/compensare stipula ca, în cazul producătorilor de energie electrică din surse fosile (cărbune și gaz), dacă valoarea certificatelor achiziționate pentru energia produsă este mai mare decât contribuția producătorilor (prin suprataxare) la Fond, statul trebuie să-i plătească diferența.

Cum pe vânzările de energie la preț plafonat prin MACEE practic contribuția a fost zero (nu s-a plătit suprataxă), producătorii, care plătesc certificatele de CO2 ca să producă acea energie, sunt îndreptățiți să primească banii. Potrivit surselor citate de Economica, Ministerul Energiei nu vrea să plătească acești bani, iar legea este destul de ambiguă încât nu se specifică foarte clar cum să plătească Ministerul Energiei acești bani și nici pentru companii nu scrie clar cum să îi ceară. Sursele precizate au mai adăugat și că Romgaz va da Ministerul Energiei în judecată până la sfârșitul acestei luni, iar CE Oltenia se pregătește de formalități similare.

