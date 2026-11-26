Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a primit, în perioada 20-25 noiembrie 2026, 56.944 de cereri de finanțare din partea prosumatorilor pentru programul Casa Verde Baterii. Valoarea totală a proiectelor înscrise este de 803.547.692,24 lei, de două ori mai mult față de bugetul programului de 400 de milioane de lei.

„Mă bucură interesul crescut al românilor pentru investițiile în sisteme de stocare a energiei electrice, mai ales în actualul context economic și energetic. Creșterea capacității de stocare reprezintă un obiectiv important pentru România, iar prin acest program susținem utilizarea cât mai eficientă a energiei produse din surse regenerabile”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM, potrivit căruia, în perioada următoare, instituția va depune toate eforturile pentru ca analiza dosarelor să se desfășoare cât mai rapid, cu respectarea prevederilor Ghidului de finanțare, astfel încât proiectele aprobate să poată intra cât mai curând în etapa de implementare.

Proiectele selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita bugetului de 400 de milioane de lei, vor intra în etapa de analiză și evaluare, pentru verificarea documentelor și a condițiilor de eligibilitate, conform unui proces de selecție pe bază de punctaj, nu pe principiul „primul venit, primul servit”. Proiectele pot obține maximum 100 de puncte, în funcție de capacitatea sistemului de stocare, contribuția proprie și lipsa unor finanțări nerambursabile anterioare pentru sisteme de stocare.

Finanțarea acordată de AFM reprezintă maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus, iar în cadrul sesiunii de validare a instalatorilor, desfășurată în perioada 16–20 noiembrie 2026, au fost depuse 765 de dosare, aflate în prezent în etapa de analiză.

AFM verifică documentele și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, urmând ca listele dosarelor propuse spre validare și respingere să fie supuse aprobării Comitetului director, mai amintește instituția.

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