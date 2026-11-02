Cum explică ministrul Chisăliță prețurile mari la energie. Sfaturile oficialului din guvern pentru români: „Asta e recomandarea mea”

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat direcțiile de acțiune în cadrul Guvernului Niculescu.

În calitate de ministru, Chisăliță are două obiective majore.

„O să spun, din perspectiva Ministerului Energiei, pe aceste linii, ce putem să facem. Și, în primul și în primul rând, aspectele sunt legate de a ne produce energia în România, de a reduce această dependență față de importuri, importurile la vârf de consum, când prețurile sunt foarte, foarte mari. Este primul element important pe care încerc și vreau să-l rezolv, adică să producem energia în România la vârf de consum.

Al doilea element important pe care îl avem în vedere este ajutorarea acestor consumatori vulnerabili, printr-un mecanism care să determine efectiv ca banii să ajungă la cei care au nevoie de acești bani. Și, în ultimul rând, un aspect important este de a regândi ce se întâmplă pe termen scurt și pe termen mediu cu prețul energiei electrice și de a veni cu măsuri concrete”, a declarat Dumitru Chisăliță, pentru Antena 3.

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Ajutoare pentru cei mai săraci dintre români

Pentru sprijinirea celor mai săraci dintre cetățeni există mai multe soluții și dialoguri purtate la nivel interinstituțional.

„Există mai multe scenarii pe care le avem pe masă și înțeleg că aceste scenarii trebuie să le consultăm și să le agreăm cu mai multe instituții. Ministerul Energiei are doar o parte din ceea ce înseamnă structura prețului la energie și gaze naturale. În același timp, se discută, într-adevăr, despre găsirea unei modalități de a ajuta mai mulți consumatori care sunt într-o situație de vulnerabilitate energetică accentuată. Se discută de acel voucher sau de o modificare, să spunem, a modalității de ajutare a consumatorilor vulnerabili. În momentul de față, nu există pe documentele de lucru o scădere a TVA-ului. În același timp, cred că este foarte important să identificăm acei consumatori care sunt într-adevăr vulnerabili și care au nevoie să fie ajutați”, a transmis ministrul.

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Cauzele tarifelor mari la energie

Prețurile ridicate la energie trebuie privite în context regional, a avertizat Chisăliță.

„De ce avem prețurile atât de mari? Sunt mai multe cauze și o să mă rezum la o cauză importantă. Suntem într-o piață unică, în care prețurile nu sunt doar în România, ci sunt într-o regiune. Dacă vă uitați, o să vedeți că astăzi prețurile sunt mai mari în Ungaria decât în România, dar sunt cumva similare. Ungaria, România și Grecia au cam același nivel de preț în zona și regiunea pe care o avem, deoarece energia, practic, se mută dintr-o țară în alta în funcție de cerere și de...”, a afirmat ministrul.

Sfaturile ministrului Chisăliță

Chisăliță recomandă cetățenilor din România să verifice atent ofertele disponibile în piață, pe site-ul ANRE.

„(...) În același timp, recomandarea mea, pe care o am și în momentul de față, este ca orice consumator, când primește o astfel de ofertă, să consulte site-ul ANRE, iar în situația în care prețul pe care îl primește este mult mai mare decât prețurile care sunt acolo, să se îndrepte către un alt furnizor”, a declarat oficialul din guvern.

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Ministrul Energiei susține că există în piață oferte sub pragul de 1,3 lei/kWh.

„Absolut. Este un drept al fiecărui consumator. Dar, în primul și în primul rând, este foarte important să înțelegem că există astăzi în piață furnizori care au prețuri sub 1,3 lei, de exemplu, pe kWh. Și, în cazul acesta, este important ca acești consumatori să se îndrepte către acei furnizori care au aceste prețuri bune”, a mai punctat ministrul.

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