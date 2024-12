Statul român va utiliza toate pârghiile legale pentru evaluarea strictă a posibile tranzacţii prin care grupul ungar MVM va achiziţiona compania E.ON Energie România, deşi componenta de furnizare nu include elemente de infrastructură critică, a anunţat luni seara Ministerul Energiei, printr-un comunicat.

"Ministerul Energiei a luat act de decizia recentă a două companii europene, E.ON şi MVM, cu implicaţii semnificative pentru piaţa de furnizare de energie electrică şi gaze naturale din România. Deşi componenta de furnizare nu include elemente de infrastructură critică, statul român va utiliza toate pârghiile legale pentru evaluarea strictă a acestei posibile tranzacţii. Această tranzacţie va intra acum pe circuitul complex de avizare, atât la nivel naţional, cât şi european, implicând o analiză detaliată a respectării normelor de concurenţă stabilite prin Legea Concurenţei nr. 21/1996 şi a celor privind investiţiile străine reglementate de Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, achiziţia urmând a fi analizată şi de către Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), instituţie care supraveghează investiţiile strategice pentru a proteja interesele României", se precizează în document.

Ads

Potrivit Ministerului Energiei, vor fi analizate structura complexă a relaţiilor comerciale şi sursele de capitalizare ale MVM, inclusiv fluxurile de capital ale companiei maghiare, mai ales cele din afara Uniunii Europene. De asemenea, vor fi realizate evaluări detaliate şi riguroase în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe, pentru a asigura că orice tranzacţie respectă interesele economice şi de securitate ale României.

În perioada imediat următoare, ministrul Energiei îşi propune să se întâlnească cu top managementul MVM pentru a înţelege planurile referitoare la piaţa românească, dar şi pentru a explora oportunităţi în care companiile locale, cu capital majoritar de stat, ar putea juca un rol semnificativ, în parteneriat, pentru viitoarea dezvoltare a sectorului energetic românesc.

Ministerul de resort precizează, în context, că aşa cum se întâmplă în orice stat membru al Uniunii Europene, şi în România, aspectele legate de securitatea energetică sunt prioritare astfel că se va acorda o atenţie sporită pentru a asigura că această tranzacţie respectă principiile fundamentale ale securităţii energetice şi ale liberei concurenţe. Totodată, Ministerul Energiei subliniază importanţa deschiderii către o cooperare regională sinceră şi mutual avantajoasă, în beneficiul tuturor părţilor implicate.

Ads

"Vom utiliza toate pârghiile legale pentru a evalua şi decide asupra acestei tranzacţii. Avem un singur obiectiv: protejarea interesului naţional. Dincolo de analiza legată de concurenţă, vom verifica şi toate elementele care privesc siguranţa energetică şi respectarea principiilor fundamentale de protecţie a infrastructurii critice şi a pieţei interne de energie. Companiile energetice româneşti trebuie să îndrăznească mai mult, nu doar pe piaţa locală, dar şi la nivel regional. Suntem deschişi unor colaborări care să consolideze rolul României ca actor strategic în sectorul energetic european. România rămâne un pilon de stabilitate în regiune şi un garant al securităţii energetice. Vom continua să ne apărăm interesele strategice cu fermitate şi să promovăm cooperarea regională. Energia este despre mai mult decât curent electric şi gaze naturale. Este despre siguranţa familiilor noastre, despre independenţă naţională şi despre viitorul nostru european. Aceste lucruri nu sunt negociabile", a precizat Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Energiei, citat în comunicat.

Ads

Grupul MVM, a doua cea mai mare companie din Ungaria, a anunţat, luni, că a semnat un acord privind achiziţia diviziei de soluţii pentru gospodării şi clienţi a companiei E.ON din România.

Conform acordului, MVM va achiziţiona o participaţie de 68% în cadrul E.ON Energie România şi o participaţie de 98% în E.ON Asist Complet, se arată într-un comunicat al grupului ungar.

Tranzacţia este aşteptată să se finalizeze în 2025, după obţinerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente. Cele două companii au decis să nu facă publică valoarea tranzacţiei.

Grupul MVM este principalul furnizor de energie din Ungaria, o companie deţinută 100% de stat, care ocupă locul şase în Europa Centrală. Cu o prezenţă activă în 23 de ţări, peste 19.000 de angajaţi şi un portofoliu de peste 11 milioane de clienţi, atât casnici, cât şi corporativi (inclusiv aproape două milioane în Cehia, Slovacia şi România), grupul este un actor important în ecosistemul energetic al regiunii. În primul semestru al acestui an, compania a vândut o cantitate de 76 TWh de gaze naturale şi de 19 TWh de energie electrică. MVM are o capacitate de stocare a gazelor naturale de 4,4 miliarde de metri cubi. Totodată, 85% din producţia de energie electrică este neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. După primele şase luni ale acestui an, grupul a afişat o EBITDA de 450 miliarde forinţi.

E.ON Energie România, unul dintre cei mai mari furnizori de gaze naturale şi energie electrică din ţară, deserveşte aproximativ 3,4 milioane de clienţi. E.ON Assist Complet este o companie regională specializată în servicii energetice, care oferă soluţii pentru instalarea şi întreţinerea infrastructurii.

Ads