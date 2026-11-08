Măsură excepțională anunțată în sistemul energetic din România: ”Agentul termic ce ajunge la consumatori nu mai respectă parametrii”

Autor: Dan Stan
Duminica, 08 Noiembrie 2026, ora 14:31
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Măsură excepțională anunțată în sistemul energetic din România: ”Agentul termic ce ajunge la consumatori nu mai respectă parametrii”
Echipă de intervenție, ELCEN / FOTO Facebook/Electrocentrale Bucuresti ELCEN

Măsuri excepționale anunțate în sectorul energetic de ELCEN. Aproape 2.000 de tone de apă pe oră vor fi introduse în sistem pentru a compensa pierderile Termoenergetica.

Compania Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat că introduce 1.860 tone de apă fierbinte pe oră în plus în sistem pentru a compensa pierderile din rețeaua operată de compania municipală de termoficare, Termoenergetica. Potrivit ELCEN, cifra indică multe avarii și șantiere de termoficare deschise în Capitală.

„Din cauza pierderilor din rețeaua de termoficare operată de Termoenergetica, se înregistrează scurgeri mari de apă în pământ, astfel încât agentul termic ce ajunge la consumatori nu mai respectă parametrii de presiune și temperatură optimi, având drept rezultat furnizarea deficitară în locuințe. Practic, o cantitate impresionantă de apă tratată de ELCEN și adusă la parametrii necesari funcționării sistemului se pierde în rețeaua de transport și distribuție, înainte de a ajunge la consumatori”, se arată într-un comunicat transmis duminică de ELCEN.

Agentul termic care pleacă de la ELCEN în rețeaua de termoficare se amestecă pe circuitul de retur - adică apa care revine din rețeaua Termoenergetica în centralele ELCEN - cu apa de adaos care este rece, ceea ce determină o scădere a temperaturilor, mai adaugă ELCEN.

Potrivit sursei citate, compania nu a sistat niciun moment furnizarea agentului termic. Drept exemplu, la CET București Sud debitul de apă de adaos ajunge constant la peste 900 de tone pe oră, echivalentul a peste 900.000 de litri de apă în fiecare oră.

„Cu alte cuvinte, numai pentru compensarea pierderilor din rețeaua Termoenergetica asociate acestei zone, trebuie asigurată o cantitate de apă de aproximativ 15.000 de litri în fiecare minut”, a explicat compania.

ELCEN: „În realitate, debitul înregistrat la CET București Sud este de două ori mai mare decât valoarea prevăzută contractual”

Situația din sistemul energetic este una excepțională, a subliniat ELCEN.

„În realitate, debitul înregistrat la CET București Sud este de două ori mai mare decât valoarea prevăzută contractual și cu aproximativ 50% peste debitul de avarie. Cu alte cuvinte, instalațiile ELCEN sunt obligate să gestioneze un volum de apă de adaos care depășește inclusiv capacitatea prevăzută pentru situații excepționale”, se mai arată în comunicat.

ELCEN a împărtășit propria viziune privind soluțiile pe termen mediu și lung din sistemul energetic.

„Modernizarea centralelor este esențială, dar nu poate rezolva problemele unei rețele de termoficare cu pierderi și întreruperi în furnizare a apei calde și căldurii. Cele două componente trebuie modernizate în paralel pentru ca investițiile să se reflecte în mod real în confortul bucureștenilor”, a transmis sursa citată.

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