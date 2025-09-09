Două dintre cele mai mari companii energetice din România fac parteneriat pentru 400 MW din energie regenerabilă. Când va ajunge acest curent în casele românilor

Autor: Silvia Deleanu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 12:36
Electrica și Romgaz semnează un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea de energie regenerabilă. FOTO Canva Pro

Furnizorul și distribuitorul de energie Electrica și producătorul de gaze Romgaz semnează un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea de capacități de producție și capacități de producere și stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW.

„Electrica informează investitorii că a semnat astăzi, 9 septembrie 2025, în prezența Ministrului Energiei, Bogdan Ivan, un Memorandum de Înțelegere cu Romgaz referitor la dezvoltarea în comun a unor capacități de producere și stocare a energiei din surse regenerabile cu o putere totală instalată de până la 400 MW, exclusiv prin proiecte de tip greenfield. Cele două companii vor iniția un model de colaborare pentru implementarea unei viziuni comune: dezvoltarea integrată a unei capacități de 400 MW în energie regenerabilă. Această inițiativă se bazează pe convergența dintre competențele operaționale și capacitatea de producție energetică ale celor două companii, generând o propunere de valoare distinctă pe piața regională”, arată Electrica într-un comunicat transmis Bursei de Valori București (BVB).

În cadrul parteneriatului semnat, Electrica va avea rolul de dezvoltator principal, aduce expertiza dezvoltării de proiecte fotovoltaice demonstrate prin portofoliul său actual de circa 300 MWp (din care 46.5 MWp operaționali în 2025) și țintele sale strategice de 1 GW producție și 900 MWh stocare până în 2030, în timp ce Romgaz va acționa ca partener strategic minoritar.

„Combinăm forța financiară cu expertiza tehnică pentru a dezvolta împreună cu Romgaz 400 MW capacitate verde, care vor contribui direct la ținta națională de energie regenerabilă până în 2030", spune Alexandru-Aurelian Chiriță, director general Electrica.

Memorandumul stabilește fundamentul unei arhitecturi de cooperare care valorifică momentul optim al pieței - convergența între maturitatea tehnologică, disponibilitatea capitalului și imperativele de decarbonizare. Tranzacția finală, condiționată de procesul de due diligence (n.r. evaluare a situației financiare înainte de începerea unei tranzacții cu un nou partener de afaceri) și aprobările corporative, va defini parametrii unei colaborări menite să redefinească standardele de excelență în sectorul energetic românesc.

Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: Dacă legea nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Când va veni verdictul de la CCR
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: Dacă legea nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Când va veni verdictul de la CCR
Președintele UDMR a declarat recent în cadrul unei intervenții televizate că, dacă reforma pensiilor magistraților adoptată de Guvernul Bolojan prin angajarea răspunderii în Parlament nu...
Statul trăiește datorită împrumuturilor de la români. Ce sume record a atras prin titlurile Fidelis și Tezaur
Statul trăiește datorită împrumuturilor de la români. Ce sume record a atras prin titlurile Fidelis și Tezaur
Statul a atras deja 34,5 miliarde de lei de la populație prin programele Fidelis și Tezaur, depășind nivelul record al anului trecut și apropiindu-se de ținta de 45 de miliarde stabilită...
