Energia, noul izvor de bani fără dobândă, pentru unii. Cine uită, riscă să repete greșelile din trecut

În viață, uneori este bine să mai și uiți din neplăcerile prin care ai trecut, să poți să-ți umpli sufletul cu bucurii și momente fericite, care, zic doctorii, îți fac bine la sănătate, în general.

Aceste ștergeri voluntare nu se pot aplica și pentru relațiile comerciale dintre consumatori și furnizorii de energie, așa cum încearcă cei de la ANRE, pe criterii de eficiență (care, a cui, pentru cine?) să justifice schimbarea contoarelor la consumatorii casnici, contra cost.

Interesant e că acum la sfârșit de an, așa ca să nu fie prea ostentativ observată, apare în media știrea că se vor înlocui contoarele la consumatori cu unele performante, care vor da indexul direct distribuitorului, care vor face diferența de tarif dacă consumi noaptea sau ziua pe zone orare, așa cum este în multe țări membre, ca noi, în UE.

Dar, pentru că nu-i așa, săracii distribuitori, ocupați cu număratul profitului după toată degringolada din 2022, cu presiunea pusă de guvern, că nu le-a dat banii care au fost promiși, nu mai pot gândi de unde să mai facă rost de bani pentru aceste contoare, s-au gândit, împreună cu cei de la ANRE, dacă tot le trimit aia facturi de plata a indemnizațiilor, să pună și asta pe cârca consumatorilor. Dacă tot sunt captivi, consumatorii n-au ce face și vor plăți, dacă este reglementare aprobată de Parlament.

Domnilor, dumneavoastră, uitați sau aveți memoria selectivă, când va duceți pe această pantă lunecoasă. Va readuc eu pe drumul drept. Și va explic. Când am înființat postul de consum de la proprietatea mea, am mai scris asta, dar văd că nimeni nu a sesizat jaful făcut acum 20 de ani (nici nu aveau cum, pentru că toți aveau temei legal pe ce făceau), am plătit branșamentul – cca 4.800 Euro în lei, am plătit contorul cu instalare și punere în funcțiune - cca 2.300 Euro în lei, după care am semnat un document că tot ce am făcut sau plătit firmelor agreate de Electrica SA, cablu de branșament, săpături, tablou electric, siguranțe, etc., le predau fără costuri la E-Distribuție Muntenia, așa cum era pe vremea aceea împărțeală între ei. Și acum păstrez PV de predare contor și branșamente la dosarul de energie. Aud că acum aceste costuri nu mai există la consumator. Dar nimeni nu s-a gândit să-mi returneze sumele plătite de mine. Nu e nici o discriminare aici, ar zice discipolii d-lui Virgil Popescu, ministrul Energiei, au trecut anii și, precis, “faptele” s-au prescris. Și banii… ei lăsați ca de asta avem noi grijă ( noi cei preocupați de soarta națiunii ăsteia).

Justificarea celor care erau de la furnizorul de energie de atunci, era că, dacă se defectează ceva, acesta înlocuiește pe costurile sale tot, ca eu să beneficiez de curent fără întreruperi.

Și acum, în 2022, văd că socoteala cu ce s-a plătit odată, nu mai ține, mai trebuie să plătesc o dată. Mi se pare că va bateți joc de o țară întreagă, dacă credeți că puteți lua pentru același lucru, banii de 2 ori. Unde ați mai pomenit dumneavoastră așa ceva? Ce va face să credeți că noi avem memoria scurtă și voi sunteți abili și o să încasați. Să cereți banii celor de la ANRE care v-au dat acordul lor să solicitați această aberație comercială, fără precedent în economia UE. Cum, după ce, de “bunăvoie” sau silit de lege, făcută tot de voi, nici într-un caz de mine, am predat tot ce ține de alimentare, contorizare la societatea care se ocupă de distribuție, după ce am plătit până la ultimul leu, singur, voi veniți după ceva timp și mai cereți încă o dată banii pentru contorul pe care trebuie să-l schimbați. Aveți două soluții domnilor:

1. Reglementați prin lege că returnați banii luați pentru branșament, conectare, contor și punere în funcțiune pentru fiecare client care îl aveți înregistrat. E grea evidența, dar altfel nu se poate.

2. După ce s-a achitat suma în integrum, solicitați ce doriți să faceți pentru modernizarea instalațiilor, caz cu caz și vă luați banii de la cei care sunt de acord cu modernizarea. Nu cu alt rapt. Contorul cine știe cine îl face, cât costă, cum este, dacă are toate funcțiile cerute de piața actuală (zi/noapte), prețul necomentabil, căci știm noi ce facem, nu-i așa? Și prețul, ca-n Europa nu?, 100 Euro/buc. Că și salariile și pensiile sunt mari, tot ca-n Europa…

Au fost ani întregi, când dornic să-mi calculez costurile de întreținere corect, dădeam indexul și la curent și la gaze, fără pauze. Vedeam când a fost cineva de la gaze când venea factură, indexul era schimbat cu vreo 3-5 mc și ziua diferea. La curent, îi primeam eu, deci știam. N-am văzut nici o inițiativă a celor care se ocupă de piața asta, ANRE sau cum s-o numi asta, să dea o reglementare pentru stimularea comunicării index-ului de către clienți. De ce? Pentru că majoritatea celor care erau trimiși pe teren, pentru înregistrarea index-ului, erau de la SRL-uri prietene, care mai scuteau de impozit distribuitorii, și trăiau și ei, săracii.

Acum cu facturile umflate pe trei luni sau cine știe cât, actualizări zic ei, tot distribuitorii țipă că, pentru a evita facturile urcate la cer, este bine ca, în fiecare lună, să dai index-ul.

Fără să facă nici o oferta privind vreun avantaj ca tu să dai acest index și el să nu mai trimită oameni să-l citească. Asta poate fi făcută cu act adițional la contract, cu obligația că necomunicarea reală să fie penalizată cu sume care să nu permită frauda. E greu. Mai simplu e să ceri bani pe nimic, decât să dai ceva bani pentru un serviciu.

Minunata economie de piață pare acum la sfârșit de an, că nu prea mai are resurse să spolieze îndeajuns contribuabilul, și încearcă paleative conexe, care mai țin de conjuncturi sau de împrejurări nefericite (vezi cei 15% reducere la consum că să fim solidari cu UE – serios? Când au fost ei solidari cu noi?). Și nu face decât să întunece și mai mult viitorul incert, pentru că cercul economic, odată rupt, făcut elipsă, triunghi, dreptunghi sau ce vreți dumneavoastră, nu se reface decât cu echilibrarea componentelor de baza: bani-marfă-bani. Dacă pentru salarii, nu compensați banii care duc la prețul asta de 1.3 lei/kw, lăsați-vă de politică, de meserie, lăsați pe alții care înțeleg circuitul economic, pentru că altfel ne ducem toți de râpă, fără vină, fără șanse de redresare. V-am mai spus-o, ați creat discriminare, pasibilă de penalități în justiție, pentru că cei care lucrează în domeniul energiei sunt favorizați, și firesc asta, ca ei să primească reduceri la ce produc, cu condiția ca valoarea kilowattului să fie în strânsă corelare cu venitul celor care își vând forță de muncă din piața națională, sau cei care primesc pensie după anii cotizați, să primească o corelare între noile tarife stabilite de guvernanți și valoarea pensiei actualizată cu diferența dintre tariful nou și cel vechi.

Nu poți să modifici, de capul tău valori ale elementelor esențiale din piața economică, fără să dai și compensări sau actualizări ale salariilor și pensiilor care sunt în responsabilitatea guvernului. După cum nu poți recalcula toate listele de prețuri ale produselor economiei naționale, după noile tarife impuse prin OUG sau alte reglementări, și să mai ai indicatori de rentabilitate și sustenabilitate, care să-ți permită să poți relua ciclul de fabricație. La multe din produse, costul cu energia, duce afară din piața caracteristică produsul, decizia neputând fi decât încetarea fabricației, șomaj, ajutoare sociale și tot lanțul de probleme.

Și viața e una singură. Permiteți-ne s-o trăim cu demnitate. Pentru că am muncit pentru asta. Nu ca dumneavoastră, care nu înțelegeți ce cereți, și nici nu știți unde vreți să duceți țara asta.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

