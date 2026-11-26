OMV Petrom SA anunţă că a semnat, alături de OMV Aktiengesellschaft (OMV), un Memorandum de înţelegere. FOTO: OMV Petrom

OMV Petrom SA anunță că a semnat, alături de OMV Aktiengesellschaft (OMV), un Memorandum de înțelegere pentru explorarea cooperării în domeniul energetic cu Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklıgı pentru o perioadă de cinci ani. Domeniile potențiale de colaborare includ explorarea și producția onshore și offshore, gazele naturale și infrastructura conexă, iar această cooperare poate să deschidă oportunități în Turcia, în regiunea extinsă a Mării Negre, dar și pe alte piețe, susțin reprezentanții OMV Petrom.

„Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklıgı (TPAO), OMV Aktiengesellschaft (OMV) și OMV Petrom SA (OMV Petrom) au semnat un memorandum de înțelegere (MoU) pentru o perioadă de cinci ani, pentru a explora oportunități de cooperare în domeniul energetic”, informează, joi, OMV Petrom SA într-un comunicat transmis la BVB. Reprezentanții societății precizează că domeniile potențiale de colaborare includ explorarea și producția onshore și offshore, gaze naturale și infrastructură conexă, cooperarea operațională și tehnică, precum și inițiative pentru consolidarea securității energetice în regiune.

„Cooperarea poate deschide oportunități în Turcia, în regiunea extinsă a Mării Negre și pe alte piețe internaționale de interes comun. Memorandumul de înțelegere oferă un cadru pentru explorarea oportunităților și nu angajează părțile în niciun proiect sau investiție specifică”, se menționează în comunicat.

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Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklıgı (TPAO), compania petrolieră națională a Turciei, desfășoară activități de explorare și producție de petrol și gaze naturale de peste 70 de ani. Cu o bază tehnică solidă, o vastă experiență și personal calificat, TPAO își desfășoară activitatea atât onshore, cât și offshore. TPAO este activă în 11 țări de pe trei continente, de la Rusia la Somalia și de la Ungaria la Irak, contribuind la independența energetică a Turciei.

La rândul ei, OMV este o companie integrată din domeniul energiei, combustibililor și produselor chimice, cu sediul central în Viena, Austria. În 2025, compania a înregistrat venituri de 24 de miliarde de euro și a avut aproximativ 22.300 de angajați la nivel mondial. Printre participațiile strategice cheie ale OMV se numără o participație de 51,2% în OMV Petrom și una de 50% în Borouge Internațional.

OMV Petrom este listată la Bursă de Valori București cu 28,1% din acțiuni liber tranzacționabile. La sfârșitul anului 2025, actionarii români dețineau circa 45% din acțiuni, din care statul român, deținea 20,7%, iar 24,4% erau deținute de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești). OMV Aktiengesellschaft deținea 51,2% din acțiunile OMV.

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