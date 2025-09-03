Investiția de 11 miliarde de euro care ar urma să transforme România în exportator net de energie. În câți ani se vor vedea efectele asupra bugetului

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 21:03
Investiția de 11 miliarde de euro care ar urma să transforme România în exportator net de energie. În câți ani se vor vedea efectele asupra bugetului
Centrala nuclearelectrică de la Cernavodă va transforma România în exportator de energie - FOTO CNE Cernavodă

Președintele României, Nicușor Dan, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și directorul general al companiei Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, au participat, în ziua de 3 septembrie 2025, la ceremonia prin care a început procesul de retehnologizare a Unității 1 a centralei de la Cernavodă.

"România stă în fața unei oportunități uriașe, și anume, ca în aproximativ 7 ani, din importator net de energie să devină exportator. Lucru care va duce la o scădere a presiunii bugetului fiecărui român, atunci când își va plăti factura la energie, și va face ca România să fie o economie mai puternică", a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, citat de Observator News.

"Proiectul de retehnologizare a Unității 1 are o importanță strategică în asigurarea securității energetice a României și presupune investiții semnificative care vor susține dezvoltarea economică națională", a precizat directorul general Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță.

Procesul de modernizare a reactorului 1 va dura trei ani și va costa trei miliarde de euro (echivalentul a jumătate din investiția pentru o nouă unitate).

"Proiectul vine în pregătirea investițiilor de la reactoarele 3 și 4, care vor depăși 11 miliarde de euro. Noile unități vor ajuta România să scape de importuri. Acum, aproape un sfert din electricitatea pe care o consumăm este cumpărată din străinătate", a explicat expertul în energie Corina Murafa.

