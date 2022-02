Marii consumatori de energie încep să pună lacătul pe halele de producție. Soluția cu bătaie lungă propusă autorităților INTERVIU

Marii consumatori de energie din România sunt în mare dificultate de când prețurile au crescut chiar și de două-trei ori față de anii anteriori.

Depășiți de situație, aceștia au fost nevoiți să ia măsuri drastice. De exemplu, Alro Slatina, cel mai mare consumator de energie din România, a oprit trei din cele cinci hale de electroliză. Într-un interviu acordat Ziare.com, Marian Năstase, președintele Asociației Marilor Consumatori de Energie din România (ABIEC), spune că soluția este o bursă a energiei cu reguli clare și foarte precise privind tranzacționarea, cu instrumente specifice oricărei burse, și cu sancțiuni semnificativ mai mari decât cele din prezent, care să descurajeze speculatorii. În opinia sa, piața de energie trebuie regândită, reconfigurată, într-o manieră care să nu mai permită unor speculatori să vândă electricitate pe care nu o au.

Reporter: Cât va costă acum energia electrică pe care o consumați, față de acum 1 an sau 2 ani? Cu cât au crescut facturile?

Marian Năstase, ABIEC: Este un calcul complex, pentru că am cumpărat, de pe OPCOM, pachete cu diverse cantități, la diverse prețuri. Cert este că prețurile sunt, în unele cazuri duble, dacă nu triple față de anii trecuți.

Reporter: Ce decizii ați luat ca urmare a creșterii prețurilor la energie? Cum v-au afectat aceste scumpiri ale energiei?

Marian Năstase, ABIEC: În industria aluminiului, principalul sector mare consumator de electricitate este cel de producție a aluminiului primar, mai precis halele de electroliză unde se produce aluminiu lichid din alumină. Prin urmare, am intervenit în această zonă și am decis ca anul acesta să închidem, progresiv și temporar, trei din cele cinci hale de electroliză care există la Alro. Concomitent, am luat măsurile tehnologice necesare care să ne permită să repornim respectivele hale într-o manieră eficientă, atunci când condițiile de pe piața energiei ne vor permite acest lucru. În plus, ca să reducem impactul asupra cifrei de afaceri, am decis să cumpărăm de pe piață metal primar rece pe care să îl folosim pentru a menține sau chiar a crește producția de aluminiu prelucrat, de produse cu valoare adăugată mare. În privința angajaților de la respectivele hale de electroliză, încercăm să păstrăm întreg personalul și redistribuim forța de muncă în cadrul companiei.

Reporter: Ce le solicitați autorităților, în acest context?

Marian Năstase, ABIEC: Măsurile de subvenționare a prețului energiei electrice nu sunt o soluție pe termen lung. Pentru o soluție pe termen lung, trebuie să ne uităm la sursa problemei și să intervenim acolo. Iar sursa problemei este, în fapt, bursa energiei care este cvasi-nefuncțională, problemă ridicată de mai multe țări membre inclusiv la nivel european. Pe scurt, soluția este o bursă a energiei cu reguli clare și foarte precise privind tranzacționarea, cu instrumente specifice oricărei burse, fie ea de mărfuri sau de valori și cu sancțiuni semnificativ mai mari decât cele din prezent, care să descurajeze speculatorii. Avem nevoie de reglementari mai stricte așa cum au fost reglementările din sectorul bancar după criza bancară (subprime) din 2008.

Iar în cazul consumatorilor industriali, este nevoie ca platforma marilor consumatori, care există, dar pe care nu se tranzacționează niciun kilowatt, să devină funcțională și, mai ales, să fie impulsionate contractele bilaterale cu consumatorii, în condițiile în care cel mai mare vânzător de energie este statul, prin companiile energetice.

Atâta vreme cât rolul principal al statului este să vegheze la bunăstarea cetățenilor săi și la bunul mers al economiei românești, iar pe de alta parte are controlul principalilor producători de energie, este evident că trebuie să intervină cu celeritate prin toate instituțiile sale pentru reglementarea urgentă a tranzacțiilor cu energie, pentru a stopa haosul actual din așa-zisa piață a energiei.

Aceasta va ajuta la stabilizarea situației în ceea ce privește aprovizionarea cu energie a consumatorilor casnici și non-casnici, dar va avea și un efect direct și profund în stăvilirea inflației.

Reporter: Care sunt riscurile asupra activității marilor consumatori de energie, dacă nu veți fi sprijiniți?

Marian Năstase, ABIEC: Așa cum spuneam, nu este în primul rând o chestiune de sprijin, ci o chestiune de regândire, reconfigurare a pieței energiei într-o manieră care să nu mai permită unor speculatori să vândă electricitate pe care nu o au, să rupă contracte cu consecințe minime sau să distorsioneze prețul energiei, majorându-l de zeci de ori fără o bază economică reală.