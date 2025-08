Trei surse de energie care vor reduce facturile la curent din 2026. „Potențialul e bun, dar e nevoie să definim și componenta de securitate”

Există un plan în ceea ce privește strategia energetică a României care se extinde pe următorii aproximativ 10 ani, inclusiv în ceea ce privește exploatarea gazelor naturale, prin proiectul Neptun Deep, care va începe să producă, după perioada de extracție, începând din 2027, dar și în sectorul energiei nucleare, prin reactoarele modulare mici (SMR), în următoarea decadă, precum și în energia regenerabilă. Mult mai curând decât atât însă, afluxul de energie care va intra în Sistemul Energetic Național, atâta vreme cât va fi fructificat eficient de operatorii locali, va permite o stabilizare a prețurilor, experții estimând că acest lucru ar putea să înceapă încă de anul viitor.

Întrebat de jurnaliștii Ziare.com cum se raportează la învoiala făcută de Comisia Europeană cu privire la achiziționarea a 750 de milioane de metri cubi de GNL de la americani în următorii trei ani, tăind legăturile vechi cu Rusia de care UE nu reușise încă să le încheie, Bogdan Berneagă, expert în energie, s-a declarat rezervat cu privire la posibilitatea unor beneficii enorme pentru România la nivel latent, punctând că tot din inițiativă și efort local va reieși plus-valoare pentru țara noastră. „Ce mi-aș dori este să văd că există un elan american în plus pentru a investi în România, dar cred că investițiile, în general, sunt atrăgătoare de la proiect la proiect, prin inițiative private. Dacă o companie vrea să investească, investește, n-are importanță ce zice Guvernul Federal, fiindcă ei nu au companii de stat”, a punctat expertul.

Ads

În ceea ce privește potențialul real al României, pe partea de exploatare de gaz, a explicat Bogdan Berneagă, există deja un număr de centrale și inițiative pe piață care saturează deja potențialul de exploatare. Când vine vorba însă de energia regenerabilă, proiectele sunt impulsionate de schema de suport din partea Guvernului legată de contractele de diferență (CfD), a cărei prime sesiuni a avut loc anul trecut în noiembrie și a fost considerată un succes. „Pentru a doua sesiune au fost depuse proiectele la începutul lunii iulie și probabil că vor fi publicate rezultatele în curând. Dar există, în rest, un elan pe industria de regenerabile, însă vom vedea și cât se va construi în funcție de ce tranzacții vor fi publicate”, a explicat Berneagă.

Turbinele eoliene din Marea Neagră, marele pariu al Guvernelor Române, pe lângă SMR-uri și Neptun Deep

O resursă încă nevalorificată, dar a cărei viabilitate va fi testată în mixul energetic în următorii ani, ține de energia eoliană și mai ales nișa legată de offshore, adică proiectul turbinelor care vor fi amplasate în Marea Neagră. La finalul anului 2023, Guvernul a aprobat proiectul Legii privind energia eoliană offshore. Proiectul a fost dezbătut o perioadă considerabilă de timp în Parlament, pentru stabilirea unui cadru legal care prezicea, în februarie anul trecut, că „în anul 2032 vom putea avea în Sistemul Energetic Național primul megawatt de energie eoliană produsă în Marea Neagră”, spunea ministrul Energiei de la acea dată, Sebastian Burduja.

Ads

În mai 2025, a fost lansat oficial un apel public pentru transmiterea expresiilor de interes privind realizarea studiului de identificare și delimitare a perimetrelor din Marea Neagră care pot fi concesionate pentru dezvoltarea de parcuri eoliene offshore, studiul având ca obiectiv final susținerea dezvoltării unei capacități instalate de energie eoliană offshore de minimum 3 GW până în 2035, în linie cu țintele asumate de România la nivel european. „Marea Neagră este o resursă energetică strategică pentru țara noastră, pe care prea puțin am valorificat-o până acum, dar care poate deveni un pilon esențial al securității energetice naționale și regionale. În mandatul meu am prioritizat investițiile în Marea Neagră, cu scopul de a diversifica și consolida mixul energetic, pentru ca România să devină liderul energetic de care regiunea noastră are nevoie. Prin producția de gaze din perimetrul Neptun Deep și prin producția de energie electrică din perimetrele eoliene offshore, cu un potențial teoretic total de 76 GW conform studiului Băncii Mondiale, sistemul energetic românesc devine mai sigur și contribuie la creșterea competitivității și rezilienței economiei naționale. Acest apel lansat de Ministerul Energiei este parte din construcția unei noi arhitecturi energetice pentru țara noastră”, a declarat atunci, într-un comunicat, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Ads

Studiul analizează în prezent potențialul eolian din Marea Neagră, caracteristicile geotehnice ale mediului marin, impactul de mediu și biodiversitatea, posibilitățile de racordare la Sistemul Energetic Național, dar și compatibilitatea cu alte utilizări ale spațiului maritim, precum navigația, pescuitul, extracțiile sau zonele militare, precizează Ministerul Energiei. În plus, vor fi evaluate și aspectele logistice, de securitate și transport, pentru a propune o prioritizare coerentă a perimetrelor ce pot susține dezvoltarea de proiecte strategice.

Procedura de exprimare a interesului are și un scop exploratoriu și pregătitor, de a identifica companiile/consorțiile care au capacitatea și interesul de a realiza studiul, precum și de a oferi Ministerului date utile în definirea strategiei de achiziție, inclusiv a prețului acesteia. Ulterior evaluării expresiilor de interes primite, Ministerul Energiei va decide asupra modalității optime de derulare a selecției oficiale (de exemplu, lansarea unei licitații internaționale competitive conform legislației în vigoare privind achizițiile publice). Numai în cadrul acelei proceduri competitive se va atribui contractul de servicii pentru elaborarea studiului, în condiții financiare și contractuale specifice, preciza în mai Ministerul Energiei.

Ads

„Mie acolo mi se pare cel mai mare potențial, dar vom vedea rezultatele mai concret peste trei-patru ani, în momentul în care cadrul acesta legislativ va fi finalizat. Practic, ei trebuie să definească acele perimetre, câte vor fi, pe care o companie poate să le concesioneze și să înceapă să măsoare vântul cu instrumente bancabile în acel perimetru, să verifice solul, ce tehnologii funcționează cel mai bine. Și vorbim de niște investiții foarte mari. Potențialul e bun, dar eu mă pun în locul investitorului și e nevoie să definim și componenta de securitate. La noi, Ministerul Apărării a zis că a achiziționat deja o corvetă de la turci, există deja o navă de patrulare serioasă, pe care urmează să o echipeze cu armament, așadar se fac niște pași. Dacă te pregătești să aperi perimetrul de gaz, poți să aperi și cel de eoliene,” a explicat Bogdan Berneagă.

Exploatate simultan, eolianul offshore, gazele din Marea Neagră și energia nucleară ar putea scădea tarifele la electricitate și pentru consumatorii finali din 2026

Ads

Un avantaj crucial al eolienelor offshore, a explicat Berneagă, e faptul că, față de parcurile eoliene de pe uscat, energia produsă în largul Mării Negre este mult mai predictibilă. Energia offshore are o calitate mult mai constantă, funcționează „mai în bandă”, potrivit expertului, iar în momentul în care investitorii vor ști cu siguranță cât va costa procesul de instalare, știind astfel și cum să-și programeze prețurile pentru consumatorii finali. Companiile mari, spune Berneagă, vor sta mai bine decât companiile mici. „Eu cred că vom vedea deja și la consumatorul final, începând cu anul viitor, oferte de prețuri mult mai competitive. Acum e balamuc, evident, dacă s-a dus plafonarea și e un efect psihologic pe piață.”

„Problema e unde îi evacuăm. Noi avem în prezent un deficit, din cauza căldurii, motiv pentru care importăm. Dar, încet-încet, va crește astfel capacitatea de producție și de prin 2027 va începe să funcționeze centrala de la Mintia, unde se va duce gazul de la Neptun Deep, de 1700 MW, iar din 2028 urmează să intre și noile capacități din regenerabile,” a elaborat expertul. În acel moment, important nu va fi doar să creștem capacitatea industrială și să electrificăm și mai mult din suprafața țării, dar să stabilim și rute mai stabile și predictibile de export. „Eu cred că, spre sfârșitul decadei, vom vedea deja un excedent de producție. E adevărat că va varia în funcție de perioada zilei, considerând că regenerabilele au această caracteristică de a fi intermitente, dar vom avea rezultatele acestor investiții,” a încheiat expertul.

Ads