România importa luni dimineață 2.000MW de electricitate. Cum se traduc importurile masive și volatilitatea ridicată a energiei regenerabile în facturile românilor

Luni dimineață, România importa peste 2.000 de MW de electricitate, o cantitate uriașă raportată la producția țării și la consum, arată datele Transelectrica în timp real, în condițiile în care producția de energie regenerabile, atât eoliană, cât și fotovoltaică, era la cote foarte reduse.

La ora 10:40, consumul țării era de 7.587 MW, care nu putea fi acoperit de producția de 5.549 MW, astfel că importurile se ridicau la 2.037 MW. Principala sursă de producere a energiei erau centralele pe hidrocarburi (gaz) – 1.575 MW, nuclear – 1.300 MW, cărbune – 737 MW, fotovoltaic – 550 MW, eolian – 104 MW, biomasă – 40 MW, arată datele analizate de Hotnews.

Creșteri de peste 80% la importurile de energie în ultimele luni

Importurile de energie au crescut în țara noastră cu 86% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit Transelectrica, ceea ce creează îngrijorare în rândul specialiștilor.

Săptămâna trecută, George Vișan, director Piețe de Energia în cadrul Transelectrica, avertiza, potrivit sursei citate, că România nu-și poate acoperi propriul consum de energie, ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze pe toți: „Poate România să devină hub energetic? Să fim foarte cinstiți. În momentul acesta, în care vorbim, România importă 1.443 MW. Dimineață a importat 2.100 MW. De luni de zile se întâmplă acest lucru. Răspunsul dacă România poate deveni un hub energetic vi-l dați dumneavoastră singuri. În schimb, țara noastră are resurse, expertiză și suntem integrați cu piața europeană.

Ads

Dar atâta timp cât nu ne putem asigura propriul consum avem o mare problemă. De aceea prețurile pe care le vedem acum în România sunt cele mai mari, în mod constant. Am arătat cu degetul spre congestiile din Austria și Germania, dar trebuie să ne uităm la noi”, a spus Vișan, în cadrul conferinței Energy Forum.

„Nu avem producție pentru că nu am instalat, să fie clar. Noi am instalat câteva sute de MW în ultimii ani și Germania a instalat mii de MW de energie regenerabilă. Am închis toată industria de cărbune, Germania, Polonia o vor închide în 2049. Nu am terminat proiecte de producție de 7-8 ani, proiectele acelea pe gaze. Cum putem să ne imaginăm noi că putem fi hub energetic? Nu vom deveni hub energetic atâta timp cât nu vom avea producție excedentară astfel încât să dăm și la alții”, a continuat el.

Importurile se traduc direct în creșterea facturilor

Reprezentatul Transelectrica a mai amintit că ar trebui să ne îngrijoreze pe toți faptul că devenim necompetitivi din cauza prețului la energie: „Germania are 40% din prețul nostru, Franța nu mai zic, asta ar trebui să ne preocupe. Problema o rezolvăm punând în funcțiune capacități de producție.”

Ads

„Suntem într-o situație foarte interesantă, aș spune, chiar îngrijorătoare, prin faptul că aproape în permanență ne găsim cu consumul peste producție”, a afirmat, la rândul său, pentru HotNews.ro, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

„O situație care din punctul meu de vedere este îngrijorătoare în perspectiva perioadei următoare. Suntem totuși într-o perioadă în care nu am atins punctul maxim de consum. Deci este foarte posibil ca această situație să se repete și în următoarele luni din iarnă. În plus, importăm în special în orele de vârf de consum, seara între ora 19 și 22, când prețul energiei este foarte mare. Acest lucru se va vedea evident și în facturile plătite de consumatori”, mai spune Chisăliță.

Ads