Legea Prosumatorilor, ținută pe loc de furnizori, dar și de problemele din sistem. „Au de primit de la stat câteva miliarde de lei, probabil s-a făcut un compromis”

Într-un comunicat transmis presei pe 5 noiembrie, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) a criticat aspru blocajul legal în care se află propunerea legislativă PL-x 605, denumită generic „Legea Prosumatorilor”, care, după dezbateri lungi în Parlament, a fost contestată de Administrația Prezidențială la Curtea Constituțională și nu are încă un orizont clar pentru intrarea în vigoare. Proiectul de lege reglementează reducerea timpilor de așteptare pentru compensația energiei electrice inserate în sistem de către prosumatori, mai exact impunerea compensărilor lunare, față de termenul din prezent de 24 de luni, protejarea drepturilor celor cu producție redusă, cu instalații care produc sub 27kW, precum și compensarea pentru mai multe puncte de consum.

În dialog cu Ziare.com, experții în energie au mai multe variante de lucru și explicații pentru situația din prezent, majoritatea ideilor punând cap de afiș problemele de infrastructură cu care se confruntă țara noastră în prezent în ceea ce privește captarea, stocarea și distribuirea de energie în funcție de zonă, dar și hibele organizatorice și legale de implementare, care de altfel au fost și invocate de președinție la CCR. Practic, deși reprezentanții prosumatorilor au temei pentru a milita pentru protecția acestora, există anumite probleme de fond pe care propunerea legislativă nu are cum să le înglobeze și care pun bețe în roate tocmai procesului de compensare așa cum este cerut.

„Această lege, votată în unanimitate pe data de 15 octombrie 2025, reprezenta o normalitate pentru prosumatorii din România — o reechilibrare între marii furnizori și cetățenii care produc energie verde. Ar fi reprezentat o normalitate europeană si bazele Comunităților de Energie”, sugerează APCE, precizând că procesul de contestare a legii ca neconstituțională, imediat după votul unanim din Parlament, vine ca o acțiune previzibilă din partea companiilor cu interese majore în sectorul energetic. Potrivit APCE, legea ar fi adus o normalitate europeană în relația dintre prosumatori și furnizori, afectând indirect profiturile celor din urmă si eliminând linia de credit oferită de către ANRE furnizorilor încă din 2022.

Aceștia au mai precizat că plata lunară a energiei în exces injectate în rețea de către prosumatori, energie consumată de către vecinii noștri și încasată lunar de furnizori, se dorește întârziată sau chiar eliminată. „Argumentul invocat este că o astfel de plată „ar afecta contractele în vigoare și ar pune presiune pe unele dintre părțile contractante”. Totuși, în toată Europa plata se face lunar sau trimestrial, nicăieri în lume neexistând o plată la 24 de luni de la data facturării de către furnizorul care preia energia. (...) Referitor la compensarea energiei între mai multe locuri de consum, companiile din energie sunt extrem de îngrijorate, considerând această măsură o „barieră privind accesul neîngrădit al prosumatorilor la piața de energie”. În realitate, această prevedere reprezintă o măsură de echitate și eficiență pentru gospodăriile care produc și consumă energie în mai multe locuri, în baza aceluiași contract și aceluiași titular”, mai spun cei de la APCE.

Cosmin Păcuraru: Poate că statul român a recompensat furnizorii cu o legislație care să îi favorizeze sau, altfel spus, să defavorizeze prosumatorii

Cosmin Păcuraru, expert în energie, a stat de vorbă cu Ziare.com despre problema proiectului de lege blocat acum la CCR, acesta sugerând că ar putea fi vorba și despre un compromis pe care Administrația Prezidențială l-ar fi făcut cu companiile din energie, în contextul în care, în urma aplicării schemei de plafonare la prețurile energiei electrice, care a costat circa 30 de miliarde de lei, statul încă mai are datorii de 6 miliarde, potrivit declarațiilor făcute chiar de ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare, în august 2025.

„Aici probabil s-a făcut un compromis, în ideea că dacă ei (n.r. marii furnizori de energie din România) tot mai au de primit niște bani, statul român ar putea să îi recompenseze cu o legislație care să îi favorizeze sau, altfel spus, să defavorizeze prosumatorii. Apoi, prosumatorii bagă în rețeaua de distribuție energie electrică. Bănuiesc că astăzi e full, dacă bate soarele, dar transformatoarele astea din rețeaua de distribuție nu pot băga energia din rețeaua de distribuție în rețeaua de transport. De asemenea, un electron nu poate merge pe un fir mai mult de 200 de kilometri, deci problemele distribuitorilor sunt foarte mari. Având producție de la prosumatori și neavând consum, în mod sigur se decuplează prosumatorii pentru a nu mai da în rețea energia pentru că se arde sistemul”, a explicat Păcuraru.

Problema este, practic, și una de infrastructură, ținând cont că distribuitorii nu au investit în rețele astfel încât să devină inteligente. Dar la nivel micro, prosumatorii sunt mai ales în zonele periurbane, în urbanul mic și în mediul rural. Iar în momentul în care aceștia produc, spune expertul în energie, nu există și cerere pentru aceasta. „Chiar dacă s-ar fi făcut cine știe ce investiție în rețea, dacă nu ai cerere, degeaba. Distribuția, în mod normal, ar trebui să investească în stocare, în special în sudul țării”, spune Păcuraru, concluzionând că, din păcate, Legea prosumatorilor nu beneficiază și de mecanismele tehnice să fie pusă în aplicare.

„În mod normal, distribuitorul face niște reglaje, trebuie să echilibreze rețeaua. Acest lucru se face foarte greu. E adevărat că distribuția nu și-a făcut investițiile necesare și rețelele în special în zona rurală, urbană mică și periurbane, dar în mod normal ar trebui ca prețul energiei pe care îl cumpără din rețea să fie mai mare decât prețul pe care prosumatorul o bagă în rețea”, a mai explicat Cosmin Păcuraru.

Valentin Niculae (Energy Efficiency Consultants): „Bazele de date nu sunt unificate, nu există un cloud unic în care să se vadă că am produs la București și să se compenseze la Brașov”

Valentin Niculae, expert și consultant Energy Efficiency Consultants, a explicat însă, pentru Ziare.com, că, furnizorii, în general, nu sunt prea încântați de prosumatori și chiar au rețineri în a lua energie de la aceștia, pentru că un prosumator, indiferent că este persoană fizică sau juridică, înregistrează pe de o parte multe dezechilibre și, pe de altă parte, livrează energie atunci când prețul este mic, iar ei ar trebui să fie plătiți la prețul de contract, așa cum a explicat mai sus și Cosmin Păcuraru.

„Energia pe care ei o livrează ar fi undeva la 50 de euro/MW. Acest lucru este valabil practic pentru producțiile de energie din fotovoltaic, mai ales dacă vorbim de producătorii mari care au cel puțin 3-5MW, și care livrează energie, inclusiv la recentele licitații pentru contracte de diferență, unde s-au înscris circa 45 de euro/MW. Un client casnic, care are contract cu Hidroelectrica, ca să luăm cel mai simplu exemplu, lucrează cu un preț de furnizare de 480 de lei; același preț trebuie să-l plătească și pentru energia pe care o primește de la prosumator. Și atunci furnizorul primește o energie care valorează pe piața liberă 50 de euro și trebuie să o plătească prosumatorului cu 100 de euro. Ei ies în dezavantaj, iar asta se întâmplă și la compensarea financiară, între 200 și 400kW, unde plătesc la PZU lunar, care nu a scăzut sub 480 de lei, ca medie anuală situându-se la 110 euro.

Apoi, energia se tranzacționează la sfert de oră. În momentul în care ai prosumatori, nu poți să-ți gestionezi dezechilibrele. Nu știi cât o să consume și dacă o să consume. Iar atunci tu te trezești în portofoliu cu niște dezechilibre, ale căror costuri sunt în medie 3.000 lei/MW, dar au fost și 15.000 lei/MW, ceea ce înseamnă o altă pierdere, în contextul în care cei cu sisteme sub 400kW nu sunt obligați să facă prognoze de consum sau de livrare în rețea. Iar dezechilibrele ajung în sarcina furnizorului. Și atunci e normal ca furnizorii să nu fie încântați de această perspectivă de a plăti lunar un preț mult mai mare decât valoarea efectivă a energiei”, a explicat Valentin Niculae.

Acesta a mai dat și exemplul parcurilor fotovoltaice, care sunt puse în funcțiune, iar pe perioada de probe, prețul plătit de Transelectrica, adică gestionarul producției în perioada de probe, este dat de valoarea cea mai mică dintre prețul PZU în perioada de livrare, de zi, în limita a 400 de lei, în timp ce la prânz, costul rareori depășește 220 de lei.

Valentin Niculae a ridicat și problema celei de-a doua facilități pe care o propune proiectul de lege, și anume compensarea energiei între mai multe locuri de consum. Forma actuală a propunerii legislative spune că se poate cere compensare pentru mai multe locații dacă sunt trecute pe același nume și la același furnizor, prevedere valabilă și pentru gaze, dacă furnizorul are licență de gaze. Potrivit expertului, însă, legea în forma ei preliminară, contestată acum la CCR, nu ia în calcul cazurile în care un prosumator urban, cu domiciliul în București, de pildă, care are panouri fotovoltaice, mai are o locuință în Constanța și în Brașov. Dacă pentru locuința din Constanța putem vorbi de același furnizor, în Brașov situația se schimbă, pentru că energia vine de la alt furnizor, iar tarifele diferă în toate cele trei zone. „Cum se face această compensare? Bazele de date nu sunt unificate, nu există un cloud unic în care să se vadă că am produs la București și să se compenseze la Brașov, unde am poate contract cu Nova Power, cu 600 lei/MW, iar la București am cu Hidroelectrica, cu 500 de lei. Ce compensare îmi face Statul? Financiară, cantitativă, cum?”

Mai exact, această compensare, chiar și la același furnizor, ar deveni foarte greu de implementat practic cu infrastructura din prezent. „Cea mai simplă soluție practică nu le va conveni, de fapt, consumatorilor, care se vor vedea în situația să primească acel tarif foarte mic, lună de lună, strict pe profilul de livrare în rețea, fără să înțeleagă că în tarif intră și costul de distribuție. Ei se raportează la rețea, care este un organism complex, greu de gestionat, mai ales în sistemul nostru european. Nu mai suntem pe vremea lui Ceaușescu să se modeleze consumul după producție. Sper să apară o soluție, până la urmă, pentru prosumator”, a mai motivat Niculae.

Cum ar trebui protejați prosumatorii. APCE: „Drepturile europene ale prosumatorilor nu pot fi declarate neconstituționale”

Argumentele privind constituționalitatea legii propuse de Parlament, care vizează rezolvarea hibelor formale atacate de Administrația Prezidențială, vor fi prezentate Curții Constituționale de către APCE, sub forma unei adrese de tip Amicus Curiae, prin care aceștia vor susține că „Drepturile europene ale prosumatorilor nu pot fi declarate neconstituționale. Dacă drepturile adiționale adăugate de Parlament pentru prosumatorii cu puteri sub 27 kW vor fi declarate neconstituționale, APCE va lupta pentru legiferarea lor printr-un nou proiect legislativ”, spun aceștia.

CCR a permis, în jurisprudența sa anterioară, spun aceștia, modificări tehnice în procesul de reexaminare. Doar dacă s-ar demonstra că Parlamentul a introdus o lege complet diferită, s-ar putea vorbi despre o încălcare a Constituției. „În realitate, legea din 2025 păstrează obiectul inițial – compensarea prosumatorilor – și doar detaliază aplicarea. Modificările criticate de companiile din energie reprezintă o adăugire valoroasă pentru peste 600.000 de români. APCE solicită Curții Constituționale să se aplece cu atenție asupra acestor considerente, pentru a garanta echitatea și normalitatea în domeniul energiei regenerabile din România”, mai spun reprezentanții prosumatorilor.

În cele din urmă, problemele tehnice, logistice și procedurale din sistem ies inevitabil la iveală odată ce sunt aduse în discuție neajunsurile întregului ecosistem energetic, atât când vine vorba de întârzierile enorme și ireplicabile în alte state europene cu care se confruntă prosumatorii români, dar și disonanțele din infrastructura națională, lipsa de transparență a contractelor din OPCOM negociate de furnizori, lipsa comunicării și a gestionării eficiente a schimburilor din rețea în diferite perioade ale zilei din partea instituțiilor de control precum ANRE sau hibele procedurale create de complexitatea pieței în general.

