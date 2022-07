Lungă vara fierbinte – energie, gaze, salarii, pensii, încing, mai rău ca soarele, starea de nemulțumire a populației. Autoritățile tot caută soluții, cu gândul că vor da “corigenţa” la toamnă

După evaluarea cabinetului Ciucă - un “succes pe toată linia”, cum era de așteptat – au apărut concediile, problemele au fost lăsate să curgă așa cum s-au așezat, dacă nu e ceva care să ia foc, poate să mai aștepte, până la toamna sau până la Crăciun.

Am așteptat, după reglementarea făcută de dl. Virgil Popescu și echipa sa valoroasă de la Ministerul Energiei, să reia cineva problemele prețurilor la energie, gaze și carburanți, să refacă echilibrele aruncate în cer de acești domni, însetați de “libertatea piețelor”, căzuți în extaz după efectele induse în piețele caracteristice, consumatorii români aplaudând la scenă deschisă “mărețele realizări”, nevenindu-le să creadă ce li se întâmplă. Ce contează, e că din ce în ce mai multe societăți nu mai reușesc să-și achite datoriile, nu mai pot realiza producția care o aveau pentru că ies din piață cu creșterile de energie și carburanți, care se duc în costurile de producție. În acest timp încasările la bugetul de stat au crescut exponențial, compensând incapacitatea ANAF de a colecta dările contribuabililor la nivele rezonabile ca în celelalte țări din UE, bani necesari pentru funcționarea statului și corectarea deviațiilor cauzate de criza energetică și de efectele războiului din Ucraina. De recuperarea creanțelor de la cei care sunt condamnați, să nu mai discutăm, la fel ca și la datoriile companiilor dedicate, care au obținut credite pe care nu le-au rambursat. Dacă ne mai ducem și pe zona AAAS, fostă AVAS, tare mi-e teamă că intră în concediu medical toată prăvălia.

De asta, estimările BNR asupra inflației au trebuit refăcute. Dacă în iarnă estimau că luna aprilie va fi un vârf de 2 cifre, ca după aceea să scadă la o singură cifră, acum de-abia la sfârșitul anului vom vedea, poate, o inversare a trendului și revenirea la o singură cifră a inflației. Între timp, inflația cu 2 cifre roade din venitul populației, și așa strâns în menghina manevrată de “specialiști”, care mai de care, pregătiți să țină numai la avantajul competitiv dat de forța de muncă ieftină, docilă și bine pregătită din România. Marota lor – altfel nu mai vin investitorii. Care?

Am auzit de la purtătorul de cuvânt al guvernului, dl. Ionuț Stroe, că inflexiunea scăderii cotațiilor la carburanți s-a datorat celor 0,25 lei, reduși prin OUG dată de Guvern, că din acel moment, nimeni din benzinării nu a mai sărit “calul” cu prețuri nesimțite. Dar dacă au fost prețuri speculative în piață, nu am auzit că ar fi fost cineva trimis în judecată (de aia o fi fost dată OUG privind specula acum, în 16 iunie a.c.?). S-a comunicat de la guvern că au fost aplicate câteva milioane de lei, amenzi, fără să vedem că cineva a fost scos din piață pentru că și-a permis să practice prețuri de speculă. Măcar de exemplu, să le piară pofta altora care ar dori s-o ia pe cărarea asta. Dacă cineva cu aritmetica făcută la zi, calculează cât reprezintă câteva milioane de lei față de raptul făcut cu specula pe KW și pe metru cub de gaz, sigur pune cel puțin o compresă pe frunte.

Am mai spus de multe ori, așa cum este reglementată piața acum, nu poți acuza pe cineva că face speculă. De dumping nu vorbim, căci nu cred că vom vedea asemenea acțiune în viitorul previzibil. La Oficiul Concurenței nu poți avea așteptări, atât timp cât instituția pare încremenită într-o lume paralelă. La ANRE, au fost speranțe că dl. Iulian Iancu, numit de curând în conducerea ANRE, va răsturna toate jocurile traderilor care au făcut din piață ce au vrut, ba mai mult, ministrul energiei a anunțat din timp plafoanele pentru energie și gaze, furnizorii având timp să majoreze până la limita plafonului, prețul de oferta, unii chiar sărind cu 30-40% plafonul, solicitând compensări de la stat. Curat echilibru cerere-oferta din piața liberă. Și dl. ministru V. Popescu făcea poze cu reducerile la pompele benzinăriilor, a doua zi după intrarea în vigoare a OUG, să demonstreze că se ocupă de sector și a redus prețul la pompă. Alte țări care n-au petrol și gaze, importă tot, își permit să țină prețul la pompă 1.27-1.32 EUR/litru, și noi cu petrolul și gazele noastre (oare?), nu putem avea prețuri decât între 1.75-1.87 EUR/litru, că așa iese din tranzacțiile de pe piața liberalizată de guvernul PNL-USR. Noi, de pe penultimul loc din UE, privind salarizarea forței de muncă.

Am avut ocazia, după vizita comisarului CE pe energie, să revenim la piața reglementată, declarația d-nei comisar fiind că se poate reveni la prețuri reglementate, dacă guvernul decide. Dar, din păcate orgoliile unor politicieni au fost mai mari și mai importante, decât revenirea prețurilor la nivelul din septembrie 2021.

Nu cred că responsabilii din guvern înțeleg gravitatea situaţiei, deși toate canalele media abundă de avertizări că situația este explozivă. Nu mai înțeleg dacă dl. Prim Ministru Ciucă este împuternicit cu autoritate deplină sau de reprezentare. Pun la îndoială autoritatea domniei sale, pentru că eu, un simplu om, cu oarece experiență în management și marketing, dublată de pregătirea tehnică, până acum, l-aș fi dat afară pe dl. V. Popescu de vreo 5 ori. Nu e posibil ca asemenea personaje să fie în poziții determinante pentru soarta a milioane de români, iar toate soluțiile găsite de ei să fie în favoarea altor entități, străine de ţara din care şi ei fac parte. Nu trebuie relevat decât un singur detaliu: când România declara că are 43% din stocuri de gaze acoperite, Austria avea 49%. Şi dacă ar fi singura neclaritate, n-ar fi bai, vorba ardeleanului. Am mai întrebat dacă OMV-PETROM are drept de export fără acordul statului roman. Şi… la ce folos? Domnilor, chiar nu toți suntem proşti.

A venit momentul în care Guvernul trebuie să facă ceva cu salariile și pensiile, pentru că distorsionarea pieței indusă de prețurile la energie, gaze și carburanți, nu mai poate lăsa anvelopa salarială și cuantumul pensiilor la nivelul actual. Acum să vedem știință de carte și experiență în management de proces, să vedem echilibrarea macroeconomică, mult trâmbiţată de mulți, dar la aplicare … e puțin mai greu.

Paradoxal, cu toată inflația de 15% și peste, în fiecare lună, realizările economiei au consemnat o creștere a PIB de 5.1%, pe primul semestru. Și iar ne aducem aminte, a nu știu câta oară, creșterea PIB nu aduce și bunăstare în existența populației. Statistica măsoară și acest indicator, indicele dezvoltării umane IDU, având, conform KPMG, o latura obiectivă -măsurarea cantitativă a creșterii PIB, și o latura subiectivă, percepția oamenilor privind nivelul de trai. După latura subiectivă, mi-e greu să cred că indicele IDU a ținut cu guvernul și a crescut și el, ca PIB-ul.

Acum fiind vară, consumul de gaze și energie electrică nu sunt pe vârf. Și facturile sunt deja o dificultate majoră pentru mulți dintre cetățeni. Când va veni toamna, cred că Guvernul, dacă nu vrea să-și rateze șansa de a-și realiza scopul numirii sale - să lucreze pentru cetățenii României și în folosul acestora – va trebui să intervină serios în piața muncii, pentru că odată cu reașezarea costului muncii raportat la noile prețuri de energie, carburanți și gaze, mai sunt restante și la nivelul salarizării, poate mai puțin în zona IT, dar la restul, diferențele față de partenerii noștri europeni, sunt jenante. Dacă mai există dorința ca totuși să mai rămână oameni calificați în țară, trebuie reașezat nivelul de salarizare. Nu e simplu, or să fie destui cei care vor țipa că majorări substanțiale, cum ar trebui făcut, îi vor duce în faliment, nu sunt sustenabile, etc. La aceștia, vă sugerez să le oferiți alternativă să-și angajeze cetățeni non UE. Vă asigur că, după aceea, vor aprecia la justă valoare munca depusă de conaționalii noștri, neglijați până acum.

Este acum momentul ca, din surplusul venit datorită facturilor la energie, gaze și carburanți, să se constituie provizioane pentru majorări substanțiale ale nivelului de salarizare, iar pentru mediul privat, forme de sprijin limitat pentru tranziția către o piață evoluată, în care va conta și pregătirea și responsabilitatea. Pentru că vor trebui plătite munca, pregătirea și experiența, poate nu ca în vestul Europei, dar nu la nivelul actual, pentru că nimeni nu are două vieți. Și e păcat să plece toți din țară, pentru că cineva vrea să se îmbogățească mâine. Deja, conform celor argumentate de dl.ministru Budăi, 4 milioane sunt deja plecaţi la muncă în ţări UE. Şi nu au plecat cei mai slab pregătiţi. Eu apreciez că sunt mai mulţi, dar să așteptăm recensământul să ne spună.

Dl. Budăi folosește acest argument pentru negocierea celor 9.4% cu Comisia Europeană, dar uită să tragă de urechi pe cei care au permis că două orașe ca Bucureștiul să plece pentru că nu mai puteau trăi civilizat în țara lor. Poate pentru că și dânsul se simte responsabil… Și dacă te gândești la ce contribuții ar fi intrat la Fondul de Pensii, dacă oamenii aceia ar fi rămas în România…

Odată cu majorarea salariilor se va putea realiza mult mai ușor majorarea pensiilor, pentru că fondurile necesare vor fi în Trezorerie deja.

E foarte interesant acest joc al declarațiilor privind sustenabilitatea Fondului de Pensii. Dl. ministru Câciu declara zilele trecute că nu sunt probleme de sustenabilitate la Fondul de Pensii, problema e ca în acest Fond să intre numai cei care au contribuit efectiv. Interesantă abordare, dar să vedem cum o va armoniza cu dl. ministru Budăi, care are în subordine Casele de Pensii. Vorbim de transfer de la Ministerul Finanțelor către Casa Naţională de Pensii, a sumelor necesare pensiilor pentru cei din sectorul agricol, cooperatist s.a.m.d. Principiul trebuie să fie același ca la cei care au vărsat banii lunar la Fondul de Pensii, cei 22% din salariul brut . Poate merită un efort, o dată, apoi, datorită contributivității, sistemul este sustenabil. Nu mai doresc să va amintesc declarațiile d-lui Budăi din primul sau mandat când, după ce dl. Darius Vâlcov venise cu măreața transferare de la angajator la angajat a celor 10.5%, ne-a asigurat că în 2019 sistemul de pensii va fi cu excendent.

Nu știu cum, dar nu s-a ajuns acolo, deși mai erau doi ani până la alegeri – a naibii coincidență – dl. Ludovic Orban cu dl. Câțu și d-na Violeta Alexandru, n-au mai zis nimic despre pensii în 2020, până când au trebuit să ia decizia de prorogare a Legii 127. Atât au putut. Tot atunci a apărut, iar, un deficit la Fondul de pensii, de 4 mld. lei.

Mai trece ceva timp (de ăsta avem destul, noi pensionarii), și d-na Turcan îl reclamă pe dl. Florin Câțu că i-a luat din Fondul de Pensii vreo 3,2 mld. lei, în august 2021, înainte de Congresul PNL. Bineînțeles, d-na ministru a făcut aceste acuzații când a constatat că a fost lăsată fără portofoliu în noul guvern Câțu, care nu s-a mai realizat. Peste toate aceste situații grave s-a așternut praful, ca și când nu s-ar fi întâmplat. Greu de înțeles, dar explicația lui Eminescu ar avea sens aici: “Nu cerceta aceste legi, căci ești nebun de le-nțelegi”.

De când a revenit la Ministerul Muncii, dl. Budăi ne-a asigurat că lucrează pentru și în folosul pensionarilor și salariaților, cerând și o perioada de grație de 120 de zile, pentru configurarea scenariilor financiare necesare punerii în aplicare a Legii 127/2019. Ne-a declarat de nenumărate ori că se va lupta cu cei de la Comisia Europeană pentru modificarea procentului de 9,4% din PIB trecut în PNNR de dl. Ghinea-USR, că nu va semna nici un act care va declasa nivelul pensiilor în plata.

Au trecut 9 luni, vedem că Legea 127 este în continuare prorogată, acum dl. Budăi vorbește de nouă lege, care va fi elaborată cu sprijinul Băncii Mondiale, în care vor fi incluse, susține domnia sa, toate articolele bune din Legea 127 (deci nu toate erau bune, cum o fi trecut de Parlament și Președinte?!), sperând să aibă o formă finală la sfârșitul anului 2022. A naibii coincidență, iar sunt 2 ani până la alegeri. Să nu-mi spuneți că efectele legii vor fi aplicate din 2024, pentru că mă duc să mă culc. Am mai văzut filmul. Cine crede că mai poate păcăli vreodată cea mai chinuită categorie socială, se înșală amarnic.

Mai spune dl. Budăi că recalcularea este în grafic, până la sfârșitul anului asta sunt gata toate dosarele în format digital. De la d-na Turcan care se impotmolise la cifra 1,5 milioane dosare introduse până în 2021, poate anul asta se rezolvă și milionul rămas. De inechități, e dificil, veți vedea, eu stau de 4 ani pentru un spor de 20%, necuprins în Legea 263, dar pentru care mi s-au reținut banii din salariul brut, calculat cu acești 20%. Ca mine au mai fost multe cazuri. Au rezolvat dacă au dat în judecată Casa de Pensii, și au câștigat, normal, dacă viramentele s-au făcut pentru toți anii de cotizație. Nici măcar acest lucru nu este luat în considerare – un lucru judecat -trebuie să angajezi avocat, să primeşti termen de judecată peste un an sau un an jumătate (după noroc) și să mai aștepţi încă un an până primeşti sentința definitivă. Și cineva vrea ca eu să cred că sunt respectat în țara mea? Pentru ce? Pentru un drept care îmi este refuzat datorită unei lacune administrative, deși eu am plătit pentru asta. Să nu va gândiți că domnii de la Casa de Pensii s-au gândit să-mi propună să-mi restituie contribuția aferentă sporului. Nu. Au înregistrat solicitarea, au răspuns o singură dată, spunând că cererea a fost dată în lucru. Și gata. Curat respect.

Cred că situația pensiilor poate fi reglată urgent prin separarea oricăror forme asociate pensiilor de Fondul de Pensii, contributivitatea fiind singurul element care permite accesul în sistemul de pensii. Pe lege. Și dacă o entitate, un politician plin de empatie, dorește să introducă în Fondul de Pensii o categorie profesională sau persoane care din motive independente de ei, nu au avut rețineri pentru fondul de pensii, să vireze, înainte să publice Hotărârea de Guvern sau OUG-ul, sumele datorate de aceștia în anii de muncă, pentru care li se acordă pensia, conform legislației existente, nu inventate. Simplu. Și atunci Fondul de Pensii este sustenabil. Și poate așa dispar și fanfaronii din politica românească, care numai la românii săraci se gândesc, zi și noapte.

Să sperăm că dl Budăi, în toamnă, va reuși să fie primit la Bruxelles. Până acum se pare că nu i-a reușit. Probabil și cu ajutorul unor europarlamentari români, care au afirmat că PNNR nu este negociabil, trebuie realizat cum a fost aprobat, numai din 2023 putându-se face eventuale corecturi. Sper că nimeni nu e atât de orgolios, să-și compromită viitorul pentru inepții făcute de alții, vremelnic în poziții de decizie nemeritate.

Mi-e greu să înțeleg cum poate fi ținut în așteptare un ministru al Guvernului României pentru o problemă fundamentală ca cea a procentului de 9.4% din PIB din PNNR. Și nu cred că dl. Budăi este sfios și dacă i s-a spus să aștepte, chiar asta o să şi facă. Nu. Sunt sigur că s-a zbătut. Se vede din reacția domniei sale, când se reia subiectul pe canalele media.

Am apreciat poziția domniei sale în privința “liberalizării sălbatice” a energiei. A devoalat manevra josnică, de închidere a unor capacităţi de producție de energie, chiar înainte de liberalizarea pieței. Dă exemplul Germaniei, care acum, cu situația din Ucraina, deschide noi unități de producere energie alimentate pe cărbune, când noi le-am închis, vezi doamne, să respectăm Green Deal -ul, cu ținte în 2050. Nu s-a oprit și chiar a dat și soluții care, dacă dl. V. Popescu ar putea să uite de orgolii și constrângeri politice, le-ar putea aplica și acum. Încă nu e prea târziu. Dar de la toamna nu știu pe unde o să se ascundă dânsul, dacă lucrurile rămân așa.

Odată scoase din procentul de 9.4 toate formele de recompensare din sisteme sensibile ale societăţii, băgate cu furca de dl. Ghinea pe post de pensii, poate se va face loc de o majorare substanțială, mai mult decât necesară din toamnă. Nu trebuie decât separat clar ce include sistemul de pensii și ce reprezintă alte recompense acordate cetățenilor pentru activitatea depusă. Să ne trezim după 30 de ani de democrație, că suntem iar băgați într-o oală în care se amestecă toți la grămadă, fără discernământ, nu credeam că o să se mai întâmplă. Pentru că unii au fost lăsați pe dinafara sistemului de pensii, acum s-a încercat repararea unor nedreptăți, prejudiciind pe alții care au muncit o viață și au sperat că, atunci când vor ieși la pensie, nivelul lor de trai va fi unul decent, nu de sărăcie funcțională, ca în prezent. Aștept să văd o nouă abordare, după vacanța de vară, poate cu mintea odihnită și cu starea generală refăcută, vor reuși guvernanții să carmească corabia către țărmuri mai însorite. Vă rog eu, uitaţi de PSD, PNL şi alţii, gândiţi-vă la responsabilitatea faţă de noi. Atât. O merită poporul asta, atât de încercat. Dacă nu puteţi, lăsaţi pe alții, căci sunt pline cimitirele de oameni de neînlocuit.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

