Oana Țoiu, în discuții cu omologul său american, Marco Rubio, după ce Ucraina a amendat importurile de gaze rusești prin Portul Constanța și tarifele Transgaz

Autor: Silvia Deleanu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 17:11
197 citiri
Oana Țoiu, în discuții cu omologul său american, Marco Rubio, după ce Ucraina a amendat importurile de gaze rusești prin Portul Constanța și tarifele Transgaz
Discuția din prezent este cu atât mai relevantă cu cât Uniunea Europeană este pe punctul de a majora substanțial achizițiile de gaze naturale lichefiate americane. FOTO Colaj Canva Pro / Ziare.com

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, aflată în vizită oficială la Washington, a purtat o discuție cu secretarul de stat american Marco Rubio, în care s-a atins subiectul rolului logistic al României în privința exporturilor de gaze naturale lichefiate (LNG) ale SUA în Europa.

„Am discutat și de rolul pe care România îl are în a contribui, practic, la partea logistică, foarte importantă pentru SUA, în ceea ce privește aducerea LNG-ului în Europa și nu numai″, a declarat Oana Țoiu, în cadrul unei intervenții televizate.

Vecinii ucraineni și-au manifestat la începutul anului nemulțumirea în legătură cu faptul că Transgaz percepe tarife de transport prea mari pe gazoductul transbalcanic, menit să diversifice sursele de aprovizionare ale țării vecine aflate sub agresiunea militară a Rusiei, prin asigurarea accesului la resursele de gaze lichefiate (LNG) ajunse în porturile grecești, amintește Profit.ro.

Blocarea importurilor de gaze rusești în spațiul european, prioritară atât pentru UE, cât și pentru Ucraina

Discuția din prezent este cu atât mai relevantă cu cât Uniunea Europeană este pe punctul de a majora substanțial achizițiile de gaze naturale lichefiate americane, în vederea înlocuirii livrărilor din Federația Rusă, pe care blocul comunitar și-a propus să le interzică complet, deși au fost grave probleme în a tăia livrarea gazelor rusești definitiv în spațiul european, în ultimii trei ani.

Sursa citată a amintit că Ucraina a restricționat, de la 1 octombrie, importurile de motorină prin portul Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, din cauza volumelor mari de carburanți din India produși din țiței rusesc sosite în Constanța pe timpul verii.

Astfel, livrările de motorină din România în Ucraina au scăzut cu peste 91% în primele 5 zile din octombrie, față de perioada similară din septembrie, de la 17.600 de tone la numai 1.500 de tone. Vârful acestui an, de peste 26.000 de tone, fusese atins în august, mai amintește Profit.ro, completând și cu faptul că restricționarea importurilor de carburanți produși în India este în linie cu prevederile pachetului 18 de sancțiuni anti-Rusia al UE, care interzice achizițiile de produse petroliere fabricat din țiței rusesc începând cu 21 ianuarie 2026.

Dușuri reci pentru europeni. 90% dintre toate boilerele de apă de pe piață ar putea fi interzise în doi ani, din cauza unei gafe legislative a UE
Dușuri reci pentru europeni. 90% dintre toate boilerele de apă de pe piață ar putea fi interzise în doi ani, din cauza unei gafe legislative a UE
După ultima revizuire a amplului pachet legislativ de mediu al Uniunii Europene, două substanțe-cheie, esențiale pentru funcționarea boilerelor de apă, nu au fost incluse pe lista celor...
Explozia prețului la energie, explicată de un profesor de economie: „Nu numai din cauza Green Deal!"
Explozia prețului la energie, explicată de un profesor de economie: „Nu numai din cauza Green Deal!"
În ultimii ani, în România, costul energiei a explodat, în etape succesive. Acest aspect a generat la rândul său noi valuri inflaționiste. Pe marginea acestui subiect, Radu Nechita,...
#energie, #Gaz natural lichefiat, #gaz natural Romania Ucraina , #gaze naturale
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Sticlele de plastic se vor schimba din nou. Ce urmeaza dupa capacul care nu se poate desprinde
a1.ro
Iubita lui Toto Dumitrescu este insarcinata! Actorul are un motiv de bucurie, desi trece printr-o perioada extrem de grea
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Oana Țoiu, în discuții cu omologul său american, Marco Rubio, după ce Ucraina a amendat importurile de gaze rusești prin Portul Constanța și tarifele Transgaz
  2. Ministrul Finanțelor, încrezător în următoarea evaluare a ratingului suveran. Care sunt ambițiile guvernului pentru economie, după anunțul S&P de vineri
  3. Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035
  4. Dușuri reci pentru europeni. 90% dintre toate boilerele de apă de pe piață ar putea fi interzise în doi ani, din cauza unei gafe legislative a UE
  5. Guvernul dă undă verde primăriilor pentru a garanta împrumuturi firmelor de termoficare înglodate în datorii. Care sunt condițiile stricte pentru noul beneficiu VIDEO
  6. Uniunea Europeană a importat în 2024 panouri solare în valoare de peste 10 miliarde de euro din China
  7. Permis special pentru trotinete și biciclete electrice, după examen cu probă practică și teoretică. Autoritățile vor să impună reguli stricte pentru utilizatori
  8. Eșec pe bandă rulantă pentru România în cazul PNRR-ului. Câte proiecte au fost ratate. Descoperirea ministrului Mediului după Guvernele Ciucă și Ciolacu
  9. Vânzările de locuințe, în cădere liberă în București și Ilfov. Cum se compară piața din Capitală cu restul țării
  10. România primește nota 3 din 10 la digitalizare de la Estonia. Care sunt cele mai grave probleme care țin pe loc eficiența instituțiilor din țară STUDIU