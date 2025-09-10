Ministrul Energiei, discuții cu delegația FMI, despre efectele eliminării plafonării prețurilor. Românii plătesc printre cele mai ridicate facturi din Europa

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 20:33
320 citiri
Ministrul Energiei, discuții cu delegația FMI, despre efectele eliminării plafonării prețurilor. Românii plătesc printre cele mai ridicate facturi din Europa
Bogdan Ivan, ministrul Energiei FOTO Facebook/Bogdan Ivan

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, s-a întâlnit miercuri, 10 septembrie, cu delegaţia FMI, la sediul ministerului, și a discutat despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea economiei, dar şi despre modul în care, pe o piaţă complet liberalizată, operatorii încep să scadă preţurile pentru a atrage clienţi, spune ministrul.

”Am avut o discuţie consistentă cu delegaţia FMI, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei şi impactul lor asupra economiei României. Am analizat efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea economiei, dar şi despre modul în care, pe o piaţă complet liberalizată, operatorii încep să scadă preţurile pentru a atrage clienţi”, a transmis ministrul Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că sunt deja 3 oferte comerciale în piaţă cu un preţ mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat preţul până la 1 iulie.

”Cel mai bun mecanism de reglare rămâne o piaţă funcţională şi eficientă. În acest sens, integrarea României în Piaţa Unică de Energie a Uniunii Europene şi creşterea gradului de interconectare cu statele vecine sunt esenţiale pentru stabilitate şi pentru scăderea preţurilor la energie”, arată Ivan.

Ministrul a evidenţiat performanţa companiilor de stat din domeniul energiei, arătând că cele mai importante sunt listate la bursă şi demonstrează constant rezultate foarte bune – un semn clar că transparenţa şi guvernanţa corectă aduc valoare economiei şi siguranţă pentru români.

”Continuăm să lucrăm împreună, cu partenerii noştri internaţionali şi cu toţi actorii din piaţă, pentru o piaţă de energie stabilă, competitivă şi benefică pentru fiecare român”, spune Bogdan Ivan.

