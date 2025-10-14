Succes de răsunet pentru sectorul energetic din România. Exportăm combustibil nuclear într-o țară prietenă a SUA: „O confirmare a calității materiei prime”

Autor: Dan Stan
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 10:58
264 citiri
Succes de răsunet pentru sectorul energetic din România. Exportăm combustibil nuclear într-o țară prietenă a SUA: „O confirmare a calității materiei prime”
Drapelul României / FOTO: Unsplash.com

Premieră pentru industria nucleară din România: țara noastră va livra combustibil nuclear în Argentina. Actuala putere de la Buenos Aires, în frunte cu președintele Javier Milei, s-a apropiat de Statele Unite și de Occident, după ce precedentele regimuri au încercat să formeze legături cu Rusia, care domină piața de combustibil nuclear. Țările vestice și cele aliate caută alte surse, care să nu depindă de Moscova, având în vedere că este planificată construcția a multe reactoare nucleare care să asigure energie verde.

Nuclearelectrica, prin filiala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2).

„Faptul că livrăm, în premieră, materie prima nucleară către un alt stat care deține și operează reactoare PHWR este o mândrie și o performanță pentru Nuclearelectrica și filiala sa, FPCU Feldioara, dar și pentru dezvoltarea ciclului de combustibil românesc, având în vedere că Nuclearelectrica a preluat activele de procesare în decembrie 2022, a operaționalizat Feldioara în 2023 și continuăm să modernizăm. Un astfel de acord este o confirmare a calității materiei prime procesată la Feldioara. Sunt mândru de echipa Feldioara și le mulțumesc”, a declarat Cosmin Ghiță, director general al Nuclearelectrica.

Decizia SN Nuclearelectrica SA de a achiziționa o parte din activele Feldioara necesare pentru procesarea materiei prime a avut ca scop păstrarea și dezvoltarea ciclului integrat al combustibilului nuclear românesc, a capacităților de producție integrată din SNN și, în egală măsură, asigurarea producției de fascicule de combustibil și a funcționării optime a FCN Pitești și CNE Cernavodă, la un cost de tranzacție avantajos, informează Economica. Implicit, prin achiziționărea activelor de procesare au fost consolidate capacitățile nucleare, oferind astfel României o capacitate investițională deplină.

În decembrie 2022, Nuclearelectrica a finalizat achiziția unor active din fluxul de procesare a concentratului de uraniu tehnic din cadrul Sucursalei CNU Feldioara. Apoi, în perioada ianuarie - martie 2023 au fost făcute demersuri pentru autorizarea procesului de producție și pregătirea instalațiilor pentru începerea prelucrării. Astfel, Nuclearelectrica a operaționalizat Feldioara. După doi ani, FPCU Feldioara va livra dioxid de uraniu la nivel internațional.

Hidroelectrica retehnologizează centrala Stejaru. Când vor fi gata lucrările
Hidroelectrica retehnologizează centrala Stejaru. Când vor fi gata lucrările
Hidroelectrica a semnat contractul de lucrări pentru proiectul „Retehnologizare CHE Stejaru – Retehnologizare HA1-HA4 și instalații centrală”, unul dintre cele mai ample proiecte de...
Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”
Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”
Două subiecte au ținut săptămâna aceasta capul de afiș al discursului public când vine vorba despre energie, unul fiind posibilitatea ca România să aibă parte de un blackout de tipul...
#energie, #energie nucleara, #exporturi, #Nuclearelectrica , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Propus la Inter, Neymar a primit imediat raspunsul: decizia lui Cristi Chivu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Soferul care a spulberat pe trecere o mama cu copilul in carut, retinut. "Am pus frana, nu s-a oprit masina"

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Succes de răsunet pentru sectorul energetic din România. Exportăm combustibil nuclear într-o țară prietenă a SUA: „O confirmare a calității materiei prime”
  2. Contoarele inteligente – piesa lipsă din tolba furnizorilor de energie pentru a nu reduce prețul energiei electrice cu cel puțin 20%
  3. Se închide o bancă din România la sfârșitul lunii octombrie. Ce trebuie să știe clienții despre conturile lor
  4. Rata anuală a inflației se menține la 9,9% – TradeVille
  5. Electromontaj finalizează cu succes primul proiect în Finlanda și își extinde prezența pe piața nord-europeană
  6. Se demolează una dintre cele mai vechi fabrici din București. Aparține unui offshore controlat de Ion Tiriac, care vrea să desfășoare un proiect imobiliar
  7. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  8. Planul este pe masă la Washington: Mutarea care l-ar îngenunchea pe Putin depinde de 2 țări aliate SUA
  9. Planul lui Trump de a lovi o superputere a eșuat: Țara a câștigat 328 de miliarde, iar SUA au pierdut
  10. Un român stabilit în Suedia de 50 de ani a fost șocat când a văzut prețurile din România: „Ați atins Vestul”