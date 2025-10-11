Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO

Termoficare Oradea a tăiat conducta de gaz ce alimenta cazanul 1, vechi din 1966 și poluant, urmând ca anul acesta să fie înlocuit de 4 motoare termice în cogenerare. FOTO Primaria Oradea

În timp ce marile orașe ale României își repară iarna de iarnă conductele fisurate și pierd apă caldă pe kilometri întregi de rețea, Oradea a reușit să transforme un sistem aflat în pragul colapsului într-un exemplu de eficiență și viziune pe termen lung. În cadrul ultimului episod al emisiunii Business Focus a Ziare.com, Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură, companii publice, autorități de reglementare și membru fondator al Expert Forum, a explicat de ce Oradea este astăzi singurul oraș din România care a reușit să modernizeze complet sistemul de termoficare, în timp ce Capitala rămâne blocată în avarii și datorii.

Analista de politici publice Otilia Nuțu (Expert Forum) a explicat practic ce a făcut diferența în cazul municipiului bihorean, și anume faptul că „Oradea e exemplul cel mai bun pentru ce înseamnă să ai oameni buni. Au avut o echipă care a știut să scrie proiecte, să planifice și să gândească în perspectivă. (...) Au lucrat cu o listă clară de investiții, ținută la sertar. Când apărea o nouă linie de finanțare, scoteau proiectul, îl aveau gata. Așa au reușit să acceseze imediat banii europeni, în timp ce alții se blocau în faza de idei.”

Cu alte cuvinte, faptul că în acest moment la Oradea problemele de termoficare au fost în mare parte rezolvate sunt rezultatul unei guvernanțe locale coerente și al unei relații funcționale între administrație și compania de termoficare. Amintim că cel mai recent, în primăvara acestui an, Termoficare Oradea a tăiat conducta de gaz ce alimenta cazanul 1, vechi din 1966 și poluant, urmând ca anul acesta să fie înlocuit de 4 motoare termice în cogenerare și 2 cazane cu apă fierbinte (CAF-uri), care vor suplimenta producția de energie electrică și termică a centralei și a celor două CAF-uri instalate în 2016, potrivit presei locale.

Ads

Noile utilaje, cumpărate printr-o investiție europeană de 235 milioane lei, trebuiau puse în funcțiune în august, dar termenul a fost decalat pentru decembrie. „Punerea în funcțiune poate fi făcută doar în sezonul rece. Echipamentele produc căldură în cantitate mare, iar aceasta trebuie consumată”, a explicat recent managerul de proiect din cadrul Primăriei, Ioan Maghiar pentru Bihoreanul.

„Când ai o echipă competentă și un plan de 10–15 ani, sistemul devine predictibil. Iar dacă la București lumea consideră un lux să-ți reglezi temperatura dintr-o aplicație, la Oradea e deja normalitate. Acolo poți controla de pe telefon căldura din apartament. Pentru bucureșteni poate părea science-fiction, dar e realitate.”

Rolul energiei geotermale în avansurile făcute în Vestul țării

Oradea a avut și un avantaj geografic în resursele geotermale, cunoscute și exploatate din timp. Dar, cu toate acestea, norocul dat de proximitatea resurselor naturale nu ar fi contat fără o administrație care să știe ce face, a explicat Otilia Nuțu. „E adevărat, orașul a avut norocul să știe exact unde există potențial geotermal. Resursa fusese deja explorată. Dar avantajul real a fost că autoritățile au făcut rapid calculele economice și au știut cum să integreze acea energie în sistem. În alte orașe, concesiunile și reglementările blochează tot: cine e titularul resursei, cum face contractul cu primăria, cine garantează că banii se plătesc la timp. Acolo se rupe lanțul.”

Ads

Iar în București, șirul disfuncțiilor este deja problematic de foarte mulți ani. Potrivit explicațiilor oferite de specialistă, companiile de pe lanțul de distribuție agregă neaplicarea legislației din aproape în aproape, fără să fie trase la răspundere. „RADET nu plătește la ELCEN, ELCEN nu plătește la Romgaz. Modelul „ne mai descurcăm puțin” a fost posibil doar pentru că toate companiile erau de stat. Într-un sistem modern, cu investiții private și contracte clare, asemenea mecanisme nu pot exista”, a explicat Nuțu. „Nu poți face modernizare cu lanțuri de datorii. Când ai nevoie de investiții noi, capital privat și termene ferme, lucrurile trebuie să fie transparente și contractate corect. Altfel, fiecare verigă pierde bani și sistemul se blochează”, a mai precizat aceasta.

Este adevărat, în schimb, că Oradea a fost forțată și de împrejurări să construiască un sistem performant, fiindcă lipsa rețelei de gaze a împiedicat debranșările masive, așa cum s-au produs în alte orașe. Locuitorii au rămas dependenți de sistemul centralizat și tocmai asta i-a obligat pe administratori să-l repare. „În alte orașe, când termoficarea a început să dea rateuri, oamenii s-au debranșat în masă. La Oradea nu aveai opțiunea asta, pentru că nu exista rețea de gaz. Așa că primăria a fost forțată să intervină rapid”, a completat analista de politici publice în energie.

Ads

Diferența dintre Oradea și restul țării însă nu ține doar de accesul la fonduri, ci mai ales de modul în care e gândită administrația locală. „Toată lumea vorbește despre fonduri, dar uităm că fondurile sunt doar un instrument. Diferența o face omul care știe să le folosească și la Oradea, proiectele nu s-au oprit la un mandat de primar. A existat continuitate administrativă. E un lucru rarisim la noi să nu arunci la coș ce a făcut precedentul, ci să construiești mai departe.” Astfel că stabilitatea a permis orașului să acceseze constant fonduri europene și să-și modernizeze pas cu pas rețeaua, centralele și sistemele de control. Iar rezultatele se văd în viața de zi cu zi, nu doar în rapoarte tehnice. Potrivit Otiliei Nuțu, când un oraș mic reușește să ofere servicii mai bune decât Capitala, trebuie să ne întrebăm de ce, iar răspunsul constă în faptul că acolo există guvernanță locală reală. „Compania de termoficare e responsabilă față de comunitate, nu față de un minister sau un partid”, a punctat aceasta.

Ads

Urmăriți mai jos interviul integral, care atinge și alte aspecte-cheie în discuția despre modul în care trebuie gândită strategia locală pentru orașele mari pentru a eficientiza coerent și pe termen lung sistemele de termoficare:

Ads