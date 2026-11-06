Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari

Proprietarii de apartamente ar putea instala mai ușor panouri fotovoltaice pe balcon sau împreună cu vecinii, pe acoperișul blocului, dacă două proiecte înregistrate la Senat pe 4 noiembrie vor fi adoptate. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE), care a propus măsurile, estimează că un sistem de „balcon cu baterie”, bine expus la soare, ar putea reduce factura de electricitate cu până la 40%.

Economia efectivă va depinde însă de energia pe care apartamentul reușește să o folosească, iar instalația comună ar aduce beneficii printr-un mecanism diferit: reducerea consumului blocului și folosirea unei părți din veniturile obținute pentru diminuarea întreținerii.

Legislația recunoaște deja producția de energie în comun la bloc. Ce presupune, în bani și în energie, estimarea de 40% și un exemplu de calcul

Potrivit OUG 163/2022, prosumatorii care acționează colectiv în aceeași clădire au dreptul de a conveni asupra folosirii în comun a energiei produse. Prosumatorul este definit în ordonanță, așadar, drept consumatorul care produce energie pentru propriul consum și poate valorifica surplusul în condițiile legii. Existența acestui drept general trebuie corelată însă cu regulile privind proprietatea comună, instalarea echipamentelor, racordarea și decontarea energiei, iar expunerea de motive a proiectului pentru balcoane descrie probleme de interpretare rezultate din suprapunerea acestor reglementări.

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În prezent, Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, la articolul 299, prevede deja o excepție de la autorizare pentru anumite sisteme fotovoltaice montate de proprietarii prosumatori, în afara zonelor protejate, cu înștiințarea administrației locale și respectarea condițiilor legale. Totodată, Legea 196/2018 impune acorduri pentru intervenții asupra părților comune, dar noutatea urmărită de proiecte este un traseu explicit pentru instalațiile mici de balcon și pentru investițiile asociațiilor, inclusiv pentru repartizarea beneficiilor.

Proiectul B618 definește așadar sistemul de balcon ca incluzând unul până la patru panouri, un invertor cu puterea maximă continuă la ieșire de 800 VA și, opțional, o baterie. Pentru un singur sistem la locul de consum, proiectul propune notificarea prealabilă a distribuitorului, fără procedura obișnuită de racordare ca prosumator. Notificarea nu ar putea fi condiționată de un aviz tehnic individual, un studiu de soluție sau lucrări de întărire a rețelei, iar un aspect important este că punerea în funcțiune ar fi scutită de taxe și tarife.

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Condiția centrală a proiectului de lege este ca sistemul fotovoltaic de balcon să fie configurat astfel încât să „limiteze efectiv la zero injecția de energie electrică în rețeaua de distribuție”. Astfel, gospodăria și-ar reduce cumpărăturile de energie prin consumul propriei producții. Mai exact, regimul propus pentru balcon nu oferă încasări din vânzarea surplusului în rețea.

Totodată, în proiectul de lege se face o distincție relevantă între amplasarea în interiorul balconului, fără fixare în elemente comune, și montajul pe exteriorul parapetului sau pe fațada comună, în aceea că pentru a doua situație ar fi necesară hotărârea adunării generale privind folosirea părții comune. Chiriașii ar avea nevoie de acordul scris al proprietarului, dar textul păstrează și obligațiile contractuale privind aspectul fațadei asumate față de dezvoltator. În afara zonelor protejate, montajul ar beneficia de excepția de la autorizare prevăzută în proiect, cu înștiințarea primăriei, dar e bine de ținut cont de faptul că regulile locale și cele ale asociației ar putea stabili condiții de aspect, fără să facă imposibilă instalarea. În plus, prinderile trebuie să respecte cerințele de siguranță, inclusiv solicitările date de vânt și zăpadă.

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APCE afirmă că un asemenea kit poate reduce „cu până la 40% din factura de energie a unui apartament”, împreună cu o baterie și într-un loc cu „expunere bună la soare”. De exemplu, pentru un apartament cu un consum lunar de 200 kWh, la un preț final de 1,50 lei/kWh, cu taxe incluse și fără abonament, factura ar fi de 300 de lei. O economie de 40% ar însemna 120 de lei. Pentru aceasta, instalația ar trebui să înlocuiască efectiv 80 kWh care altfel ar fi fost cumpărată din rețea: 80 × 1,50 = 120 de lei.

Dacă numai 40 kWh din producția solară ajung să înlocuiască energia cumpărată, economia din același exemplu este de 60 de lei, respectiv 20%. Producția și folosirea ei trebuie evaluate separat, astfel încât, în cele din urmă, contează localitatea, orientarea, înclinarea și umbrirea panourilor, dar și orele în care locuința consumă energie. Instrumentul PVGIS al Comisiei Europene estimează producția folosind amplasamentul și caracteristicile instalației și permite analiza variației lunare. Pentru verificarea economiei la factură, rezultatele trebuie corelate cu consumul apartamentului și cu funcționarea bateriei.

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Costul inițial rămâne o cu totul altă problemă, fiindcă acest proiect, susținut de parlamentari deopotrivă din USR, UDMR, PSD și PNL, nu instituie un program de subvenționare a achiziției; astfel, reducerea facturii trebuie raportată la prețul echipamentelor, montajului și costurile de exploatare pentru a estima recuperarea investiției.

Acoperișul comun: consumul blocului și întreținerea apartamentelor sunt două etape diferite

Cel de-al doilea proiect de lege propune aprobarea montajului pe acoperiș, terasă sau alte părți comune cu acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor și cu acordul scris al celor direct afectați. Asociația de locatari ar putea exercita, așadar, calitatea de prosumator pentru locul de consum al părților comune. Energia astfel obținută ar putea acoperi consumuri precum iluminatul comun, liftul sau pompele, iar reducerea acestei cheltuieli s-ar reflecta în costurile repartizate proprietarilor potrivit regulilor aplicabile, spun inițiatorii proiectului, iar factura individuală de electricitate a apartamentului va avea un contract și un consum distinct.

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Pentru veniturile din excedent, proiectul introduce o excepție de la regula actuală a articolului 70 din Legea 196/2018. Mai exact, dacă în prezent veniturile din exploatarea proprietății comune aparțin asociației și alimentează fondul de reparații, textul spune că acestea „nu se plătesc proprietarilor”. În schimb, noua propunere ar permite folosirea a până la 85% din veniturile aferente excedentului fotovoltaic pentru scăderea contribuțiilor proprietarilor la cheltuielile asociației, proporțional cu cota-parte indiviză, iar restul ar alimenta fondul de reparații.

De exemplu, dacă venitul care intră în acest mecanism ar fi de 1.000 de lei, iar adunarea generală ar alege procentul maxim, 850 de lei ar fi alocați reducerilor și 150 de lei fondului de reparații. Un proprietar cu o cotă indiviză de 2% ar primi o scădere de 17 lei: 850 × 2%. Dacă întreținerea sa calculată înainte de această reducere ar fi de 500 de lei, ar avea de achitat 483 de lei. Exemplul este ipotetic și ilustrează exclusiv repartizarea veniturilor.

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Documentul mai clarifică faptul că adunarea generală poate alege un procent inferior plafonului, dar este indicat separarea clară a producției, consumului, veniturilor și reducerilor pe lista lunară, astfel încât sumele alocate unui proprietar care depășesc contribuția lunară s-ar reporta. Totodată, hotărârea asociației ar trebui să precizeze amplasamentul, caracteristicile instalației, finanțarea, repartizarea costurilor și condițiile de întreținere, iar pentru împrumuturile bancare rămâne aplicabilă cerința acordului scris al tuturor proprietarilor, prevăzută la articolul 53 litera f) din Legea 196/2018. E bine ca locatarii blocului să ia în calcul și că aprobarea montajului cu două treimi nu ar înlocui acest acord.

Pe de altă parte, proiectul pentru instalațiile comune ar permite montarea fără autorizație de construire în afara zonelor protejate, cu înștiințarea primăriei. În privința expertizei tehnice, documentul propune efectuarea acesteia la solicitarea adunării generale sau a proprietarilor direct afectați, fără a o transforma într-o condiție automată pentru adoptarea hotărârii. Expunerea de motive subliniază însă că obligațiile tehnice impuse de alte norme rămân aplicabile.

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Amintim că, pentru sistemele de balcon, forma depusă prevede intrarea în vigoare la 90 de zile de la publicare și un termen de 60 de zile pentru aprobarea procedurii ANRE.

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