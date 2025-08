Plătește Guvernul facturile la curent pentru o categorie de români? Prosumatorii acuză ”pomană electorală”. Reacția unui fost ministru al Energiei

În urma unei dezbateri publice, Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) a transmis un comunicat în care și-a exprimat „îngrijorarea profundă” față de conținutul proiectului de Ordonanță de Urgență aflat în consultare publică pe site-ul Ministerului Energiei, privind modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Astfel, conform interpretării APCE, în urma acestui proiect de Ordonanță „Ministerul Energiei reinventează pomana electorală”, din moment ce, spune textul comunicatului, primăriile ar urma să fie obligate prin proiect de lege să plătească facturile la energie pentru românii vulnerabili.

Cu alte cuvinte, se mai arată în comunicat, primăriile – „aceleași care abia reușesc să mențină iluminatul public aprins” – vor fi chemate să achite facturile la energie din bugetele locale, adică din taxele plătite de cetățenii responsabili, care muncesc, își achită propriile facturi și impozitele locale.

Reprezentanții APCE merg, în mesajul lor, și mai departe, întrebându-se, „pe același raționament, dacă PSD (despre care în comunicat se afirmă că are sub tutelă Ministerul Energiei, ministrul Bogdan Ivan fiind membru PSD, n.r.) va dori în viitor să oblige primăriile să achite și facturile la apă potabilă, abonamentele TV, inclusiv Netflix, facturile la internet sau, de ce nu, chiar ratele la electrocasnice”.

Contactat de Ziare.com pentru a exprima un punct de vedere asupra acestui lucru, din moment ce inițiativa comportă, totuși, o dimensiune de solidaritate, mai ales în contextul în care prețurile la energie vor pune presiune pe bugetele românilor, fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja a explicat faptul că parte din proiectul acesta presupune ca primăriile care au producție proprie de energie să li se permită să ofere din excesul acestei producții și consumatorilor vulnerabili.

„Din producția proprie a acelor parcuri solare ale primăriilor, înțeleg că asta este inițiativa, să se poată da o parte din producție, sau chiar din veniturile obținute de pe urma producției energetice, către consumatorii vulnerabili, ceea ce în sine nu este un lucru greșit. Este un proiect în ideea de comunități energetice, care înseamnă, practic, o descentralizare a sistemului energetic, de la o paradigmă de mari producători, mari consumatori și acest sistem centralizat, pe care toată lumea îl are, la trecerea la un sistem modern, descentralizat, în care practic fiecare comunitate în parte e mult mai autonomă, își produce singură energia etc.”, a explicat Sebastian Burduja.

Totodată, fostul ministru a mai explicat și faptul că asta a fost și ideea primăriilor, mai precis de a-și face pe terenurile proprii parcuri solare, iar din ceea ce produc să-și susțină pe de o parte consumul, iluminatul public, iluminatul în școli etc., iar dacă au venituri în exces să poată să susțină și oamenii fără posibilități din comunitățile lor.

„Din punctul meu de vedere, nu ridică niciun fel de problemă inițiativa aceasta”, a subliniat Sebastian Burduja, care a oferit și un exemplu din mandatul său privind demersuri de acest tip.

„Noi, pe mandatul meu, am lansat un apel din fondul pentru modernizare care a vizat 1400 de beneficiari, deci practic am reușit să finanțăm 1400 de primării și am și semnat contracte cu peste 1000, prin care ele își dezvoltă aceste parcuri solare. De la parcuri mici în comune până la parcuri destul de mari cum e cel din Oradea”, a mai spus acesta.

