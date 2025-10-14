Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a publicat noile tarife ale furnizorilor. Cele mai mici tarife sunt la Hidroelectrica.
Ziare.com prezintă mai jos tarifele furnizorilor de energie pentru București. În cazul unui consum redus de energie de 100 kW, factura ajunge la 107 lei. Pentru 200 kW, factura ajunge la 214 lei. Tot pentru 200 kW, factura poate ajunge la 276 lei la EON.
Hidroelectrica - 1,08 lei
Nova Power & Gas - 1,12 lei (preț fix de 3 luni)
Nova Power & Gas - 1,18 lei (preț fix de 12 luni)
Grenerg - 1,20 lei (preț fix de 12 luni)
PPC Energie - 1,30 lei
Premier Energy Furnizare - 1,33 lei
EON Energie - 1,33 lei
Grenerg - 1,34 lei (preț fix de 24 luni)
Energy Tech Entra - 1,36 lei
OMV Petron - 1,37 lei
Energy Core Development - 1,38 lei
EON Energie România - 1,38 lei
EM Power - 1,39 lei
Next Energy Partners - 1,45 lei
Electrica Furnizare - 1,48 lei
MDA Energy - 1,48 lei
Mar-Tin Solar Energy - 1,48 lei
Tinmar Green Energy - 1,48 lei
Solprim - 1,48 lei
Eeye Mall - 1,48 lei
Met Romania Energy - 1,49 lei
Power Peak Trading - 1,49 lei
Alive Capital - 1,49 lei
Lord Energy - 1,51 lei
Tarifele prezintă diferențe, în funcție de județ. De la 1 iulie 2025, odată cu eliminarea plafonării prețurilor la energie, consumul este facturat la prețul stabilit în contractul încheiat de client cu furnizorul de energie electrică.