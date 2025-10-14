Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin

Autor: Dan Stan
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:48
403 citiri
Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
Portofel gol FOTO Pixabay

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a publicat noile tarife ale furnizorilor. Cele mai mici tarife sunt la Hidroelectrica.

Ziare.com prezintă mai jos tarifele furnizorilor de energie pentru București. În cazul unui consum redus de energie de 100 kW, factura ajunge la 107 lei. Pentru 200 kW, factura ajunge la 214 lei. Tot pentru 200 kW, factura poate ajunge la 276 lei la EON.

Hidroelectrica - 1,08 lei

Nova Power & Gas - 1,12 lei (preț fix de 3 luni)

Nova Power & Gas - 1,18 lei (preț fix de 12 luni)

Grenerg - 1,20 lei (preț fix de 12 luni)

PPC Energie - 1,30 lei

Premier Energy Furnizare - 1,33 lei

EON Energie - 1,33 lei

Grenerg - 1,34 lei (preț fix de 24 luni)

Energy Tech Entra - 1,36 lei

OMV Petron - 1,37 lei

Energy Core Development - 1,38 lei

EON Energie România - 1,38 lei

EM Power - 1,39 lei

Next Energy Partners - 1,45 lei

Electrica Furnizare - 1,48 lei

MDA Energy - 1,48 lei

Mar-Tin Solar Energy - 1,48 lei

Tinmar Green Energy - 1,48 lei

Solprim - 1,48 lei

Eeye Mall - 1,48 lei

Met Romania Energy - 1,49 lei

Power Peak Trading - 1,49 lei

Alive Capital - 1,49 lei

Lord Energy - 1,51 lei

Tarifele prezintă diferențe, în funcție de județ. De la 1 iulie 2025, odată cu eliminarea plafonării prețurilor la energie, consumul este facturat la prețul stabilit în contractul încheiat de client cu furnizorul de energie electrică.

Succes de răsunet pentru sectorul energetic din România. Exportăm combustibil nuclear într-o țară prietenă a SUA: „O confirmare a calității materiei prime”
Succes de răsunet pentru sectorul energetic din România. Exportăm combustibil nuclear într-o țară prietenă a SUA: „O confirmare a calității materiei prime”
Premieră pentru industria nucleară din România: țara noastră va livra combustibil nuclear în Argentina. Actuala putere de la Buenos Aires, în frunte cu președintele Javier Milei, s-a...
Hidroelectrica retehnologizează centrala Stejaru. Când vor fi gata lucrările
Hidroelectrica retehnologizează centrala Stejaru. Când vor fi gata lucrările
Hidroelectrica a semnat contractul de lucrări pentru proiectul „Retehnologizare CHE Stejaru – Retehnologizare HA1-HA4 și instalații centrală”, unul dintre cele mai ample proiecte de...
#energie, #preturi, #curent electric, #ANRE , #factura energie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Ciudata strangere de mana dintre Trump si Macron, moment viral pe Internet
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Samsung lansează în China un pliabil de lux cu un paradox: costă cât o mașină mică, dar se încarcă mai lent ca telefoanele de buget
  2. Samsung dă lovitura. Versiunea „for Galaxy” a noului procesor promite o putere fără rival
  3. Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
  4. Apple investește în energie verde în Europa. România, inclusă pe lista țărilor cu noi parcuri eoliene și solare
  5. Dispută în coaliția din cauza majorării salariului minim pe economie. Care sunt scenariile discutate de guvernanți
  6. Succes de răsunet pentru sectorul energetic din România. Exportăm combustibil nuclear într-o țară prietenă a SUA: „O confirmare a calității materiei prime”
  7. Contoarele inteligente – piesa lipsă din tolba furnizorilor de energie pentru a nu reduce prețul energiei electrice cu cel puțin 20%
  8. Se închide o bancă din România la sfârșitul lunii octombrie. Ce trebuie să știe clienții despre conturile lor
  9. Rata anuală a inflației se menține la 9,9% – TradeVille
  10. Electromontaj finalizează cu succes primul proiect în Finlanda și își extinde prezența pe piața nord-europeană