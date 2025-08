Ministrul Bogdan Ivan a explicat motivele pentru prețul mare pe care românii îl plătesc la energie. Are și un plan prin care tarifele s-ar reduce cu 15%

Pierderile din rețeaua de distribuție a energiei electrice, care se ridică, în medie, la 20 de procente, capacitățile de producție existente la nivel național, care nu acoperă necesarul de consum și speculațiile din piață sunt motive pentru prețul mare pe care românii îl plătesc pentru energie. Ministrul Energiei promite un plan prin care tarifele s-ar reduce cu până la 15%, comparativ cu prețurile practicate în prezent.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, admite că în România consumatorii plătesc pentru energie chiar și dublu comparativ cu cei din state vest-europene.

„În momentul de față, știm cu toții, ultimii cinci ani în care am avut acea liberalizare, în care modul de calcul al prețului energiei vândute pe piața OPCOM se raportează la cel mai mare preț. O să dau un exemplu, poate prea rudimentar, dar cam acolo a fost situația. Stăm la piață, vine cineva care vinde kilogramul de roșii cu 5 lei, altcineva cu 10 și vinde cineva cu 30 de lei. Toată raportarea e la 30 de lei. Iar consumatorul final, indiferent de la care dintre cei trei comercianți cumpără roșiile, a plătit 30 de lei pentru ele. În momentul de față am început niște discuții foarte aplicate cu specialiști din domeniul energiei, și din companiile de stat, și din privat. Pregătesc o poziție a României la nivelul Comisiei Europene, împreună cu alte state din Europa Centrală și de Est, membre ale Uniunii Europene care sunt aproximativ în această situație. Dacă ne uităm, e un coridor vertical al prețului energiei, foarte mare, poate chiar dublu comparativ cu vestul Europei. Și atunci avem nevoie de o resetare în modul în care discutăm astăzi despre prețul la care se achiziționează energia de către distribuitori și furnizori”, a afirmat Bogdan Ivan sâmbătă, la Digi 24.

Ministrul a explicat că există trei componente care necesită modificări, pentru ca prețul energiei să fie redus. Una dintre acestea este legată de capacitățile de producție, Ivan promițând, în acest context, că „estimările făcute la modul foarte clar sunt că în următorul an și jumătate vom aduce în piață 1500 de megawatt”, dar admintând, totodată că este „încă insuficient”.

A doua componentă este legată de pierderile din sistem.

„Pierderile astăzi pe rețelele de transport, distribuție sunt și până la 20%, în medie, în funcție de zona geografică a consumatorilor. Acolo am calculat împreună cu operatorii, avem un necesar de 9 miliarde de euro de investit în aceste rețele. Și trei, de a regla foarte transparent și corect piața pentru a evita situația în care pot să existe speculații și pentru a evita situația în care consumatorii finali să plătească energie care în practică vine de la același producător de energie, care vine pe piață la 400-450 de lei megawatt-ul, oră de energie, dar care e posibil să ajungă la consumatorul final cu 700-800 de lei. Sunt niște mecanisme foarte complicate și foarte fine, cred că nu întâmplător sunt atât de complicate, dar împreună cu ANRE-ul și Consiliul Concurenței am pornit deja o analiză foarte aplicată asupra modului de formare a prețului energiei din România și pe estimările pe care le-am proiectat, undeva între 5 și 15% într-un an și jumătate vom reduce prețul final la energie”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a prezentat recent dezvoltarea masivă a producției de energie regenerabilă, modernizarea rețelelor de transport și distribuție și susținerea prosumatorilor și comunităților energetice ca fiind 3 măsuri concrete care vor reduce prețul energiei electrice în România până la finalul lui 2026.

”3 măsuri concrete care vor reduce prețul energiei electrice în România până la finalul lui 2026. Suntem în plină transformare energetică!”, a scris ministrul pe Facebook, prezentând măsurile pentru ca românii să plătească mai puțin la energie.

O primă măsură este dezvoltarea masivă a producției de energie regenerabilă.

”3.200 MW energie solară și eoliană vor fi instalați până în decembrie 2026. Finanțare prin PNRR, Fondul pentru Modernizare și contracte bilaterale. Asta înseamnă creșterea capacității de producție cu aproape 35% față de 2022”, explică Ivan.

O altă măsură este modernizarea rețelelor de transport și distribuție.

”Peste 6 miliarde lei investiți prin Transelectrica și distribuitori locali. Automatizăm rețelele pentru reducerea pierderilor tehnice (care în unele județe ajung la 10–12%). Costuri mai mici pentru consumatori și un sistem mai stabil”, anunța ministrul Energiei. Cea de a treia măsură se referă la susținerea prosumatorilor și a comunităților energetice. ”Peste 170.000 de prosumatori înregistrați deja în 2025. Obiectiv: 250.000 prosumatori până în 2026. Ghiduri simple și fonduri pentru panouri fotovoltaice în gospodării și primării”, explica ministrul.

El sublinia că energia produsă local înseamnă facturi aproape zero, rezultatul fiind: ”Mai multă energie produsă în România → Mai puține importuri scumpe → Prețuri mai mici pentru toți românii”.

