Hidroelectrica, noi probleme tehnice cu aplicația pentru consumatori. Cum vor arăta facturile de după liberalizarea pieței, atunci când vor putea fi accesate de consumatori

Hidroelectrica anunță continuarea lucrărilor de mentenanță ale aplicației iHidro și prelungirea intervalului de transmitere a indexului în cursul lunii august.

Din cauza numărului crescut de accesări ale aplicației iHidro, Hidroelectrica prelungește mentenanța aplicației și în cursul zilei de 22 august 2025. În cursul acestei zile, aplicația nu este disponibilă și, în situația în care utilizatorii se autentifică cu succes, funcționalitățile vor fi limitate, potrivit unui comunicat al companiei. Compania a transmis, totodată, că se va prelungi, pentru luna august, perioada de transmitere a indexului, 22-27 august, intervalul fiind prelungit cu o zi.

Potrivit comunicatului de presă, clienții vor putea transmite indexul în intervalul 22 august – 27 august prin intermediul modalităților puse la dispoziția acestora prin aplicația mobilă, pe website-ul companiei sau la un număr de telefon de pe portalul dedicat clienților.

„Hidroelectrica încurajează clienții săi să transmită lunar indexul prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziția acestora! Hidroelectrica rămâne dedicată furnizării de servicii transparente și conforme cu legislația, asigurând în permanență o informare corectă și completă pentru toți consumatorii săi”, mai arată compania.

Facturi cu modificări, pentru consumul din iulie

În plus, odată cu emiterea acestor facturi, clienții vor descoperi o serie de modificări aliniate noului context legislativ și fiscal, potrivit unor date centralizate de Bursa.ro. Potrivit companiei, începând cu data de 01 iulie 2025, prețul energiei electrice prezent în cadrul facturii nu mai este plafonat, factura conținând prețul energiei electrice active, conform condițiilor din cadrul contractului, și valoarea taxelor și tarifelor reglementate, conform legislației în vigoare.

Totodată, amintește sursa citată, facturile emise începând cu luna august 2025 vor conține TVA în cotă standard de 21%, fiind aplicabile prevederile fiscale specifice livrărilor continue în care se încadrează și furnizarea de energie electrică. Noile facturi vor conține și un nou cod de bare, acesta putând fi utilizat de clienții aflați în situația de sărăcie energetică pentru efectuarea plății la oficiile poștale, conform Ordonanței de Urgență nr. 35 din 27 iunie 2025.

