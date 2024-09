România a produs energie mai ieftin decât Polonia, Spania sau Finlanda. Ministrul Burduja explică această situație

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că luni, 30 septembrie 2024, România a produs energie electrică mai ieftin decât alte țări cu economie puternică sau cu resurse importante, enumerând Polonia, Spania, Portugalia și Finlanda.

Burduja a vorbit despre această situație într-o postare pe Facebook.

"Vă anunț ca astăzi România a avut un preț competitiv pe bursa energiei: 56 de EUR, față de 105 în Polonia, 88 în Spania, 92 în Portugalia, 65 în Elvetia, 103 în Țările Baltice, 75 în Finlanda. De ce? Pentru ca am avut producție mare. Aproape 8000MW in anumite momente ale zilei, cu un aport de 2000-2500MW energie eoliană (e bine și când bate vântul, din acest punct de vedere). Am exportat către alte piețe surplusul", a explicat ministrul Burduja.

Printre țările (nemenționate de ministru) care au produs energie mai ieftin decât România se numără Franța, Belgia, Olanda și Germania.

Ministrul Energiei a subliniat, în acest context, că "este vital să accelerăm investițiile în noi capacități de producție".

"Sunt miliarde de euro pe care am reușit să le atragem pentru noi centrale eoliene și solare (1,3 miliarde de EUR producție și autoconsum beneficiari privați, 3 miliarde EUR contracte pentru diferență, 0,5 miliarde EUR pentru autoconsum beneficiari publici etc.), grupuri pe gaz (3500MW în total), programul nuclear românesc (peste 2000MW noi în sistem până în 2032), plus capacități de stocare (230 milioane EUR din PNRR și Fondul pentru Modernizare)", a menționat ministrul Energiei.

