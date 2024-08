Programul Casa Verde are un buget record. Vești bune pentru prosumatori: statul subvenționează acumulatorii

Ministerul Mediului a anunțat lansarea cele mai noi ediții a programului "Casa Verde Fotovoltaice", care va beneficia de bugetul record de 2 miliarde de lei. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat joi, 29 august, că statul va finanța și unitățile de stocare a energiei. Persoanele fizice se pot înscrie începând cu 27 septembrie.

La această ediție, cuantumul sumei finanțate crește la 30.000 de lei, de la 20.000 de lei în edițiile anterioare, conform News.ro.

"Anul acesta alocăm o sumă record, 2 miliarde de lei urmează a fi puse la dispoziţia românilor pentru ca aceştia să producă electricitate în propria locuinţă, să participe în acest fel la un mediu mai curat, dar în acelaşi timp să plătească facturi mai mici la energie electrică. Noutatea programului de anul acesta este legată de cuantumul sumei finanţate, pe de o parte, mărim de la 20.000 de lei la 30.000 de lei finanţarea AFM-ului. La fel cum o altă noutate este reprezentată de faptul că vom finanţa pentru prima dată şi acumulatori, unităţi de stocare a energiei electrice. Din discuţia pe care am avut-o cu domnul preşedinte înainte de această conferinţă de presă am şi testat un scenariu în care până la ora 13 într-o zi deja reuşeşti să îţi încarci acumulatorii, urmând ca în restul zilei să produci pentru consum propriu sau să dai energie electrică în reţea, urmând ca pe parcursul nopţii să te poţi folosi de energia stocată în bateriile proprii", a declarat ministrul Mediului.

Încă de la finalul lunii mai existau asigurări despre o subvenție de 10.000 de lei pentru achiziționarea de baterii.

Fechet a menţionat că vor fi finanţate, ca şi anul trecut, unităţile de cult.

"Sistemul pleacă de la minim 3 kw. Vom finanţa pe fiecare regiune în parte, la fel cum vom finanţa la fel ca în anul trecut şi unităţile de cult. Vom avea o sesiune separată pentru clădirile cu destinaţie spaţiu de locuit pentru personalul clerical sau clădirea care are ca destinaţie spaţiul în care se celebrează slujbele religioase", a transmis Mircea Fechet.

Criteriile

Preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Laurenţiu Neculaescu, prezent la conferinţa de presă, a explicat ce criterii trebuie îndeplinite de cei care vor să se înscrie în acest program.

"Vreau să transmit pe această cale cetăţenilor care doresc să participe în cadrul acestui program că nu am schimbat regulile de participare faţă de sesiunea trecută. Vor fi aceleaşi documente minimale pentru înscrierea în cadrul programului şi anume actul de identitate, certificatele fiscale atât de la impozite şi taxe locale cât şi de la bugetul consolidat din care să rezulte că persoana fizică nu are datorii şi extrasul de carte funciară. Aplicaţia prin intermediul căreia se vor face înscrierile a rămas aceeaşi, este aceeaşi aplicaţie de anul trecut. Am avut un feedback foarte bun, aplicaţia a fost simplu de folosit şi a funcţionat foarte bine. Diferenţa este că anul acesta nu vom mai lăsa trei zile de înscriere pentru fiecare regiune. Înscrierile se vor face într-o singură zi pentru fiecare regiune pentru că am observat de anul trecut că banii s-au consumat în câteva minute", a afirmat preşedintele AFM.

El a mai anunţat că pe data de 6 septembrie începe înscrierea instalatorilor în acest program, iar înscrierea persoanelor fizice se poate face din 27 septembrie.

"Un calendar pentru sesiunea de anul acesta va începe cu data de 6 septembrie, în acea dată vom începe înscrierea instalatorilor, vom deschide o nouă sesiune de acreditare pentru noi firme care doresc să participe la programul Casa Verde. Firmele care au fost anul trecut acreditate de AFM, dacă doresc să participe şi în sesiunea de anul acesta, rămân în continuare acreditate şi doar firmele noi care doresc să se înscrie în cadrul programului pe data de 6 septembrie îşi pot depune dosarele pentru acreditare. Avem câteva etape pentru validarea instalatorilor. Începe pe data de 6 septembrie şi se va publica lista undeva pe 1 noiembrie. În paralel însă vom demara şi înscrierea persoanelor fizice, aşa cum avem astăzi un calendar estimativ vom începe pe 27 septembrie înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia aferentă programului Casa Verde Fotovoltaice până pe data de 9 octombrie. După ce se vor finaliza înscrierile, vor începe persoanele fizice să-şi aleagă instalatorii din lista publicată de către Administraţia Fondului pentru Mediu", a mai afirmat Laurenţiu Neculaescu.

