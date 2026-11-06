Nou „avânt” pentru proiectul SMR de la Doicești. Șefii NuScale au cerut o întâlnire cu reprezentanții guvernului Niculescu: „orice acord trebuie să împartă corect riscurile”

NuScale, compania americană care trebuie să livreze reactoarele modulare mici pentru Doicești, a cerut o întâlnire cu noul guvern ca să afle ce se întâmplă cu proiectul RoPower. Concret, șeful NuScale Power, John Hopkins, a spus joi, 5 noiembrie, în conferința cu analiștii pe rezultatele trimestriale, că a cerut o întâlnire cu noul guvern de la București pentru a afla cum vede acesta proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești.

„Așteptăm. A venit o nouă administrație. Știu că au existat câteva anunțuri publice”, a spus Hopkins, întrebat de un analist Wedbush Securities ce se mai întâmplă cu RoPower. Compania discută în continuare cu RoPower și cu Nuclearelectrica, unul dintre acționarii majori ai proiectului. „Deocamdată, asta e tot ce știm”, a adăugat el, potrivit Ziarul Financiar. În prezentarea de la începutul conferinței, Hopkins spusese că NuScale rămâne implicată alături de partenerii români, dar a pus o condiție: orice acord trebuie să împartă corect riscurile, să aducă valoare comercială și să protejeze interesele acționarilor.

Ads

Veniturile NuScale au scăzut în trimestrul al treilea la 0,3 mil. dolari, de la 8,2 mil. dolari în aceeași perioadă din 2025. Anul trecut, compania lucra la faza a doua a studiului de inginerie (FEED) pentru RoPower, iar în acest trimestru nu a avut lucrări comparabile, a explicat directorul financiar Ramsey Hamady, care a mai explicat că, după ce lucrările pentru RoPower s-au încheiat, compania a păstrat o parte dintre specialiști, iar costurile lor au trecut la cheltuieli operaționale. NuScale avea la 30 septembrie lichidități de circa 1,9 mld. dolari.

De la acordul din 2019 la blocajele din 2026

Amintim că discuțiile privind utilizarea tehnologiei NuScale în România au început în martie 2019, când Nuclearelectrica și compania americană au semnat un memorandum pentru evaluarea dezvoltării unor reactoare modulare mici. Colaborarea a avansat prin acordul încheiat în noiembrie 2021, la conferința climatică COP26, iar în mai 2022 a fost anunțată alegerea amplasamentului fostei termocentrale de la Doicești, în județul Dâmbovița. Proiectul prevede șase module de câte 77 MW, cu o putere totală de 462 MW.

Ads

În iulie 2024, RoPower Nuclear a semnat cu Fluor contractul pentru a doua etapă a studiilor de inginerie și proiectare, cunoscută drept FEED 2. NuScale preciza atunci că și-a încheiat lucrările aferente acestei etape la sfârșitul anului 2025, iar pe 12 februarie 2026, acționarii Nuclearelectrica au aprobat decizia finală de investiție, însă trecerea la etapa următoare a fost condiționată de îndeplinirea unor cerințe comerciale, financiare și tehnice.

Blocajele au persistat în lunile următoare, în documentația pregătită pentru adunarea acționarilor din octombrie, Nuclearelectrica arătând că peste 80% dintre condițiile asociate deciziei de investiție erau neîndeplinite. Problemele vizau împărțirea riscurilor cu NuScale, garanțiile privind achiziția și funcționarea modulelor, precum și clarificarea riscurilor generate de emanațiile de gaze naturale din zona amplasamentului. Pe 29 octombrie, acționarii au aprobat măsuri de restrângere a activității RoPower pentru următoarele șase luni, inclusiv reducerea progresivă a cheltuielilor și diminuarea cu cel puțin 60% a personalului implicat în proiect.

Ads

În prezent, reluarea lucrărilor NuScale rămâne condiționată de asigurarea finanțării și semnarea contractului pentru etapa premergătoare construcției, denumită „pre-EPC”. În raportul pentru trimestrul al treilea din 2026, compania americană precizează că anticipează revenirea la lucrările pentru Doicești după încheierea acestui contract.

Ads

Ads