Redistribuirea surplusului ar putea să reducă riscul ca anumite centrale să nu dispună de gazele necesare pentru producerea energiei termice. FOTO Facebook / Primăria Municipiului Iași

Guvernul Luca Niculescu a aprobat joi, 26 noiembrie 2026, o ordonanță de urgență pentru redistribuirea volumelor de gaze naturale pe care producătorii interni sunt obligați să le vândă din extracția proprie, în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, la prețul reglementat de 110 lei/MWh, pentru acoperirea necesarului de combustibil al CET-urilor care furnizează agent termic sistemelor centralizate de încălzire a populației.

Proiectul completează anexa la OUG nr. 12/2026, prin care au fost stabilite măsurile aplicabile clienților casnici din piața gazelor naturale până la 31 martie 2027, iar potrivit notei de fundamentare, cantitățile disponibile prin mecanismul actual au fost deja alocate, însă necesarul real al producătorilor de energie termică poate fi diferit de estimările inițiale. Ca urmare, unele centrale ar putea avea alocate sau depozitate cantități mai mari decât consumul anticipat, în timp ce altele ar putea rămâne cu un necesar neacoperit.

Guvernul motivează că redistribuirea surplusului ar putea să reducă riscul ca anumite centrale să nu dispună de gazele necesare pentru producerea energiei termice livrate populației. Mecanismul le-ar putea permite și producătorilor autorizați de ANRE după intrarea în vigoare a OUG nr. 12/2026 să primească gaze, însă numai în limita cantităților devenite disponibile, relatează Digi24.

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La cinci zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței, furnizorii și producătorii de energie termică ce achiziționează direct gaze ar urma să transmită operatorului de transport și de sistem consumul estimat pentru perioada 1 decembrie 2026-31 martie 2027, cantitățile deja alocate și volumele care ar urma să se afle în depozite la 30 noiembrie, arată sursa citată. După compararea necesarului estimat cu gazele deja repartizate și cu cele înmagazinate, în cazul identificării unui surplus, acesta va fi redistribuit către producătorii care au un necesar neacoperit. În situația în care surplusul este mai mic decât necesarul total, cantitățile vor fi împărțite proporțional cu deficitul fiecărui beneficiar, iar dacă surplusul este mai mare, vor fi redistribuite numai volumele necesare pentru acoperirea consumului estimat.

După comunicarea noilor alocări, producătorii, furnizorii și clienții direcți vor avea la dispoziție cinci zile pentru încheierea contractelor, a actelor adiționale sau a celorlalte documente necesare.

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Ce amenzi prevede ordonanța pentru încălcarea noilor reguli

Furnizorii și producătorii care nu transmit datele în termen sau oferă informații incomplete ori eronate riscă amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. Operatorul de transport va sesiza ANRE, instituția care va aplica sancțiunile, iar în lipsa informațiilor complete, operatorul va putea utiliza datele pe care le are deja la dispoziție pentru a calcula și repartiza cantitățile de gaze.

Prevederile referitoare la sancțiuni ar urma să intre în vigoare la zece zile după publicarea ordonanței în Monitorul Oficial. Proiectul nu introduce obligații suplimentare de furnizare pentru cantități de gaze care nu sunt disponibile, ci creează un mecanism de verificare și redistribuire a volumelor deja alocate. Potrivit documentului, măsura urmărește continuitatea alimentării cu energie termică a populației și folosirea mai eficientă a gazelor disponibile în sezonul rece.

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