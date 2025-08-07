Alternativa găsită de Ministerul Mediului la Casa Verde. Fotovoltaicele nu ar mai fi singurele metode de a deveni prosumator

Casa Verde Fotovoltaice, cel puțin din informațiile făcute publice până acum de Ministerul Mediului, se află printre programele de subvenții de la stat care au fost puse pe pauză anul acesta, blocând astfel accesul românilor la finanțare pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luna trecută că încă nu putem vorbi despre o încheiere cu totul a fluxului de bani de la stat, dar că lucrurile vor trebui reevaluate. O ipoteză inițială a oficialului din Executiv a fost posibila renunțare la Casa Verde în favoarea RePower EU, adică o mutare de facto a sursei banilor de la stat, către fondurile europene.

RePower EU, în cazul României parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, o componentă a programului european mai amplu, "RePowerEU", care are ca scop reducerea dependenței Uniunii Europene de combustibilii fosili, în special de Rusia, și accelerarea tranziției către energia verde. În context românesc, RePowerEU se traduce prin investiții și reforme menite să crească reziliența și independența energetică a țării. Însă ce e deosebit de important de menționat încă de la început este faptul că, față de programul „țintit” Casa Verde Fotovoltaice, programul european oferă posibilități de finanțare pentru mult mai multe filiere ale energiei regenerabile.

Mai exact, pe lângă investițiile disponibile în capacități de energie solară, eoliană și alte surse regenerabile, atât pentru gospodării, cât și pentru operatorii economici, fondurile accesabile de către companiile și instituțiile private, cele de stat, dar și persoanele fizice pot fi folosite pentru eficiența energetică (reducerea consumului de energie prin modernizarea clădirilor), îmbunătățirea infrastructurii energetice naționale, digitalizarea rețelelor de energie, dar și formarea profesională în sectorul energiei regenerabile. Desigur, o componentă importantă a acestui plan este Componenta 16, Investiția 4, care vizează acordarea de vouchere pentru instalarea sistemelor fotovoltaice și de stocare a energiei în gospodării.

La începutul anului trecut, România a primit cu titlu de prefinanțare suma de 288 de milioane de euro din partea Comisiei Europene, banii fiind direcționați către realizarea obiectivelor legate de economisirea energiei, producția de energie curată și de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie, cu scopul de a face Europa independentă de combustibilii fosili în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Potrivit datelor Comisiei Europene, până acum, România a alocat în total aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru energie curată (renovarea clădirilor, înlocuirea cărbunelui) și 2,9 miliarde de euro pentru renovări energetice și consolidare seismică a clădirilor. În ceea ce privește voucherele pentru instalarea de medii de stocare și panouri fotovoltaice, termenul limită pentru implementare inițial era 30 septembrie 2025, dar a fost extins până la 30 noiembrie 2025 pentru depunerea cererilor și finalizarea recepțiilor lucrărilor.

Până în prezent, astfel, majoritatea proiectelor REPowerEU, adică solar, eficiență energetică, reconversie profesională, sunt în fază de implementare, cu recepții preconizate până în noiembrie 2025, cu toate că ne-am aflat pe lista „roșie” a Comisiei din cauză că nu am reușit să implementăm la timp totalitatea reformelor impuse.

Câți bani pot românii să acceseze prin RePower EU și pentru ce îi pot folosi

În termeni practici, voucherele pe care românii le pot obține prin RePower EU sunt aproximativ similare în valoare cu cele primite prin Casa Verde, și anume de până la 5.000 euro, acordate, față de Casa Verde, direct beneficiarilor, pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Procesul este simplificat, iar avantajul principal este accesul rapid la fonduri, fără necesitatea parcurgerii unui flux birocratic complex și fără firme intermediare care trebuie să medieze încasarea fondurilor de la stat după ce prosumatorul primește finanțarea.

Prima componentă a programului este destinată consumatorilor vulnerabili, incluși pe lista MIPE (ex. venituri mici, pensionari izolați, persoane cu probleme de sănătate) și include panouri fotovoltaice (minim 3 kW net) și acumulatori cu capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Anul acesta s-au acordat în jur de 60.000 de vouchere nerambursabile.

O a doua componentă este destinată doar achiziționării de baterii pentru cei care au deja instalate fotovoltaice. Mai exact, orice persoană fizică care deține deja un sistem fotovoltaic de minimum 3 kW poate accesa baterii de stocare (minim 5 kWh), în acest caz fiind puse la dispoziție 20.000 de vouchere, în campania desfășurată în perioada 2 decembrie 2024 – 10 ianuarie 2025. Practic, RePower EU este în sine mult mai restrictiv decât Casa Verde, fiindcă, potrivit ghidurilor de finanțare, o persoană fizică din România care nu se încadrează în categoria consumator vulnerabil (nu are statut de componenta A) și care nu deține deja un sistem fotovoltaic de minim 3 kW (nu poate accesa componenta B) nu poate accesa în prezent fonduri prin RePowerEU.

Ce urmează pentru cei care au rămas fără Casa Verde și nu s-au calificat pentru RePower

La finele lunii iulie, ministra Mediului, Diana Buzoianu, întrebată care este scenariul pentru programul de finanțare Casa Verde Fotovoltaice, a spus că se ia în calcul analiza tuturor programelor de grant din energie, pentru găsirea unei soluții de compromis. „Urmează ca în pachetul 2 de măsuri să fie introduse toate concluziile pentru fiecare dintre programe, dar în special la Casa Verde trebuie să fie analizat foarte atent, pentru că noi avem anul acesta un proiect din PNRR gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, RePower EU, care are exact același obiect - exact partea de fotovoltaice - și nu suntem într-un an în care să putem să lansăm două proiecte în valoare de câteva miliarde de lei sau euro, gestionate de două ministere diferite cu exact același obiect. Deci, trebuie să vedem exact unde se va gestiona și dacă există deja bani, fonduri europene, pe care noi putem să le luăm prin PNRR. Nu văd de ce nu am merge pe varianta de fonduri europene care să fie atrase”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe 24 iulie 2025.

Astfel, dacă Guvernul va decide să renunțe definitiv anul acesta, va fi nevoie de încă o negociere amplă cu Bruxelles-ul, fiindcă, potrivit procedurilor legale care țin de PNRR, cel puțin tehnic vorbind, s-ar putea extinde legal sfera beneficiarilor RePowerEU, dar numai printr-o revizuire formală a PNRR-ului României și cu acordul Comisiei Europene, în limitele Regulamentului (UE) 2023/435 privind REPowerEU.

Amintim totuși că țări precum Spania, Polonia sau Portugalia au revizuit în ultimii doi ani capitolele RePower EU din PNRR-ul lor, astfel încât să poată fi introduse noi categorii de beneficiari sau recalibrând bugetele în funcție de execuția slabă a unora dintre apeluri.

