Cum se umflă cheltuielile românilor cu încălzirea în fiecare an. Marea povară a rețelelor centralizate de termoficare

Cu toate că, cel puțin comparativ cu vecinii europeni, în prima jumătate a anului 2024, România s-a numărat printre țările cu cele mai mici prețuri la gazele naturale pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană, țara noastră suferă încă de numeroase piedici în asigurarea unei eficiențe energetice pe acest plan din cauza unei infrastructuri deficitare. Prețurile plafonate până în primăvara lui 2025 ascund și pierderi de 30-35% în fiecare an, urcând până la 37% în București, dintre care 28% de-a lungul rețelelor de transport.

În plus, deținătorii de centrale termice individuale, care nu sunt racordați la rețelele de termoficare, vor avea de plătit începând cu această iarnă taxe suplimentare care duc în timp, inevitabil, către eliminarea lor completă de pe piață, mai ales în condițiile în care Uniunea Europeană și-a setat ca obiectiv ca până în 2040 să elimine complet utilizarea centralelor pe combustibili fosili, inclusiv cele pe gaz.

Subvențiile acordate de primării pentru încălzirea prin rețelele naționale ajută oamenii să compenseze facturile resimțite ca fiind ridicate comparativ cu veniturile medii, însă foarte multe din probleme derivă, global, dintr-o lipsă acută de investiții în rețele și o disonanță încă foarte mare între măsurile de eficiență energetică aplicate în România, comparativ cu multe țări vecine. În plus, experții în energie semnalează de mai mult timp că ridicarea plafoanelor, în cazul în care acest proces va avea loc în aprilie 2025, va cauza creșteri de prețuri la energie chiar și la nivelul de 120%.

Prețurile gazelor naturale pentru consumatorii casnici din UE, mult peste facturile plafonate ale românilor. Cifrele arată bine doar temporar

Pentru context, în rândul consumatorilor casnici din Uniunea Europeană (definiți ca cei cu un consum anual între 20 Gigajouli (GJ) și 200 GJ), prețurile gazelor naturale în prima jumătate a anului 2024 au fost cele mai mari în Suedia (0,1760 euro/KWh), Țările de Jos (0,1626 euro/KWh) și Austria (0,1379 euro/KWh). Cele mai mici prețuri s-au înregistrat în Ungaria (0,0275 euro/KWh), Croația (0,0447 euro/KWh) și România (0,0581 euro/KWh), arată cele mai recente date Eurostat. Prețul gazului în Suedia a fost de peste șase ori mai mare decât în Ungaria și cu 59% mai mare decât media UE (0,1104 euro/KWh). Media UE – calculată ca o medie ponderată folosind cele mai recente date din prima jumătate a anului 2024 – a fost 0,1104 euro/KWh.

După creșterile bruște care au fost înregistrate odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, când prețurile au crescut brusc în 2021-2023, atingând un vârf istoric în prima jumătate a anului 2023, de 0,1186 euro/KWh, situația mediană în UE s-a stabilizat în prima jumătate a anului 2024, prețul scăzând la 0,1104 euro/KWh.

România s-a plasat pe locul trei între statele cu cele mai accesibile tarife în acest context, fiind devansată doar de Ungaria (0,0275 euro/KWh) și Croația (0,0447 euro/KWh). La polul opus, Suedia a înregistrat cel mai ridicat preț, de 0,1760 euro/KWh, de peste trei ori mai mare decât cel din România.

În ceea ce privește ponderarea taxelor și impozitelor în prețul final al gazelor naturale pentru consumatorii casnici, România se situează printre țările cu valori moderate, fără a atinge extremele din alte state. De exemplu, Luxemburg a raportat o pondere negativă a taxelor (-8,95%) datorită subvențiilor, în timp ce în Țările de Jos, taxele au reprezentat 54,06% din prețul total. Comparativ, România a reușit să mențină un echilibru între componentele fiscale și cele de consum în structura prețului final, dacă privim strict cifrele raportate de Eurostat.

Chiar și pe baza puterea de cumpărare standard (PPS), România se află într-o poziție relativ favorabilă în prezent, cu prețuri ajustate la nivelul venitului populației situate în intervalul 7,0 – 8,7 PPS per 100 KWh, fiind comparabilă cu țări precum Croația și Ungaria, care au cele mai mici valori din UE. Spre comparație, Suedia și Portugalia înregistrează cele mai mari prețuri ajustate, de 14,7 PPS și, respectiv, 14,4 PPS.

De asemenea, evoluția prețurilor în România a urmat un trend descendent în ultima perioadă, spre deosebire de alte țări precum Italia și Franța, unde prețurile au crescut semnificativ, cu 16,2% și, respectiv, 13,1%. Scriptic, cifrele arată bine în prezent, însă contextul de fond este plafonarea prețurilor la energie, care se traduce și în tarife mai reduse practicate de furnizori pentru consumatorii finali. Cu toate acestea, limitarea prețurilor, mai ales pentru consumatori casnici mari (care înregistrează un consum de peste 100 MW/h) urmează să fie anulată de la 1 aprilie 2025. Mai mulți experți din piața de energie, printre care și Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a atras atenția, în mai multe rânduri, că o ridicare a plafonării, fără măsuri atente de tranziție pentru populație, va duce la creșteri bruște și deosebit de mari ale prețurilor la energie, anulând statisticile, așa cum arată acestea în prezent.

În contextul liberalizării din primăvara anului viitor, guvernanții au afirmat că plafonarea prețurilor ar putea chiar să se prelungească, însă aceasta „se va aplica doar clienților vulnerabili”, o declarație considerată „o dezinformare, care nu face decât să agraveze situația și să elimine oportunitățile scăderii prețului la energie care se poate realiza doar prin concurență”, potrivit unei analize AEI de la finalul lui noiembrie. Chisăliță relatează că, în lipsa competiției, doar un furnizor a plasat oferte de energie electrică la nivel național pentru perioada post-liberalizare, cu tarife între 1,30 – 1,43 lei/kWh. Dacă aceste oferte devin contracte, „cca. 40% din consumatori vor achita cu până la 110% mai mult, cca. 35% din consumatori cu până la 80% mai mult, iar cca. 9% din consumatori cu până la 10% mai mult pentru energia electrică.”

Aceeași analiză arată că, pentru gazele naturale, doar patru furnizori au plasat oferte pentru perioada de după 1 aprilie 2025, toate având „aceleași valori, până la a patra zecimală” – 0,2605 lei/kWh fără TVA (0,31 lei/kWh cu TVA). Consumatorii vulnerabili vor beneficia de preț plafonat, dar „vor achita același preț ca și consumatorii nevulnerabili, fără să existe o creștere de preț față de prețurile actuale.”

„Situația astăzi defavorabilă pentru români riscă să se transforme, pe măsură ce se va apropia termenul de 1 aprilie 2025, într-un dezastru pentru consumatori,” din cauza lipsei de pregătire din partea ANRE. În lipsa obligativității furnizorilor de a pune oferte pe piață, aceștia „vor trage de timp, astfel încât consumatorii să fie puși în situația în care să nu mai aibă timp să aleagă și să accepte necondiționat ofertele acestora”, mai atenționează specialiștii.

Vechea povară a infrastructurii de termoficare, un obstacol în plus care pune românii la plată pentru încălzire

Pe lângă faptul că românii au plătit în ultimii ani facturi la electricitate și încălzire care nu reflectă realitatea pieței, o problemă latentă care îi împovărează de decenii din ce în ce mai mult pe consumatorii finali constă în starea fizică dezastruoasă a rețelelor de termoficare centralizată. O analiză realizată de firma de consultanță Horvath indică faptul că problema principală a sistemelor de încălzire centralizată este lipsa cronică de investiții, atât în sistemele de transport și distribuție (care determină pierderi nesustenabile), cât și în zona de producere, care cauzează nesustenabilitatea financiară a sistemului și calitatea redusă a serviciului de furnizare. Aceasta din urmă determină migrarea consumatorilor către sisteme individuale de termoficare, arată analiza Horváth.

Investițiile pe fiecare kilometru de rețea de distribuție a agentului termic au fost reduse în ultimii ani (2019-2022), la 74 euro per km (Brașov), la 55,76 euro (Iași) sau numai 2,77 euro (București), în timp ce au fost municipii cu zero investiții în acest interval (Galați, Ploiești, Tulcea). Situația este similară dacă raportarea se face la investiții la fiecare 1.000 de locuitori, arată cercetarea, iar cantitatea de agent termic furnizată a scăzut în fiecare an, de la 40,8 milioane de MWh (1995) la 8,5 milioane de MWh (2021), în timp ce numărul de municipii care dispun de sisteme de încălzire centralizată s-a redus de la 241 la 69.

Cu toate că, în Capitală, o statistică a primăriei generale arăta la începutul anului că pierderile din rețeaua de termoficare au scăzut cu 12% în primul mandat al lui Nicușor Dan, prin înlocuirea a peste 100 de kilometri de conducte vechi și deteriorate, iar pierderile de apă caldă din rețea au scăzut la 1.800 de tone/oră în 2023, față de peste 2.000 de tone/oră în 2021, avariile au crescut vertiginos în ultimii ani, creșterea fiind mai accentuată în ultimii ani: de la 687 de defecțiuni în rețeaua principală de transport (care afectează zone extinse din oraș), în 2016, până la 1813 avarii, în 2021.

Mai mult, pierderile au crescut la rândul lor în intervalul 2019-2022 la 78 MWh per km de rețelele de încălzire, respectiv 482 MWh la fiecare 1.000 de clienți. Numai în București, cel mai mare consumator de agent termic, valoarea pierderilor din rețele de termoficare urcă la 36%, respectiv 100 milioane de euro pe an, relatează analiza Horvath.

Centralele individuale pe apartament vin cu taxe mai ridicate și nu mai reprezintă o soluție în contextul directivei europene care reglementează eliminarea totală a acestora de pe piață

De-a lungul timpului, cheltuielile mereu ridicate cu agentul termic a împins mai mulți oameni să opteze pentru centrale de apartament. Analiza citată relatează faptul că, chiar dacă prețul este cu circa 100% mai mare față de cel plătit pentru încălzirea centralizată (și subvenționată de primării), aproximativ o treime dintre locuitori optează pentru încălzirea proprie. 26% dintre consumatori aveau centrale de apartament în 2019 și 29%, în 2022.

„Ne învârtim într-un cerc vicios, în care problemele financiare ale municipalităților se reflectă în volumul investițiilor, calitatea serviciului de încălzire centralizată scade constant, iar din ce în ce mai mulți consumatori optează pentru soluții individuale. Astfel, se ajunge la costuri din ce în ce mai mari cu producerea energie termică (gaze naturale, certificate de emisii) și cu pierderi, care ajung să fie suportate de un număr tot mai mic de beneficiari. Este nevoie de o abordare mult mai structurată a problemei pierderilor din rețea decât simpla înlocuire a rețelelor, precum și de cooptarea la elaborarea soluțiilor a mediului privat, din moment de problemele depășesc capacitatea de rezolvare de care au dat dovadă autoritățile publice de-a lungul a peste trei decenii”, a declarat Cătălin Stancu, Consultant, Horváth România, potrivit Economica.net.

Problema cu aceste centrale este faptul că UE a setat ca obiectiv ca până în 2040 să elimine complet utilizarea centralelor pe combustibili fosili, inclusiv cele pe gaz. Astfel, instalarea acestora în următorii ani nu va mai fi o soluție.

În plus, Ordinul nr. 7 din 20 martie 2024 emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care se referă la redistribuirea consumurilor de energie termică între locatarii imobilelor de tip condominiu precizează că „cantitatea de energie termică aferentă consumului comun de încălzire, repartizată proporțional cu cota indiviză, se achită de toți proprietarii și utilizatorii de apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință”. Mai în clar, proprietarii de centrale vor suporta o nouă taxă începând cu această iarnă, deoarece, cu toate că aceștia nu folosesc rețeaua de încălzire comună, căldura degajată de conductele care trec prin apartamentele lor contribuie la creșterea temperaturii din locuință, iar ANRE consideră că este echitabil ca acești proprietari să contribuie financiar la întreținerea rețelei comune de energie termică.

Principiile pe care ar trebui să se bazeze reabilitarea rețelelor de încălzire centralizată

În viziunea Horváth, un prim pas pentru identificarea în sens real a problemelor din rețeaua centralizată de termoficare ar presupune realizarea unei analize de detaliu a zonelor de termoficare, cu luarea în considerare a unor soluții hibride (pentru zonele îndepărtate de marile surse de energie termică). Construirea unor centrale termice de cartier, care să înglobeze soluții sustenabile, ar permite renunțarea la modernizarea a unor mari porțiuni de rețele principale și secundare. Altfel, în ritmul actual al modernizarilor, de 100 km pe an, în București ar fi nevoie de 40 de ani pentru înnoirea întregii rețele, spun specialiștii.

Apoi ar trebui identificate zonele de potențial geotermal și utilizarea pe scară largă a pompelor de căldură, în combinație cu producerea locală de energie fotovoltaică atât în zonele hibride, cât și în restul zonelor unde densitatea consumatorilor o justifică. Utilizarea așa-numitelor surse de tip „waste to energy” ar putea facilita dezvoltarea centralelor de cogenerare în jurul marilor orașe, care să utilizeze integral resursele rezultate din colectarea reziduurilor menajere.

Totodată, analize susține că livrarea de energie termică ar trebui abordată pe criterii economice, în sensul în care, în zonele cu o densitate mare de consumatori ar fi indicat să se renunțe la soluțiile centralizate. Administrațiile locale ar trebui, în acest sens, să se orienteze către soluții locale de producere.

Până la o reabilitare complexă a sistemelor de încălzire centralizată însă, Guvernul a aprobat în noiembrie 2024 Strategia energetică pentru perioada 2025-2035, cu o perspectivă până în 2050, care include tranziția către surse regenerabile și promovarea unor tehnologii moderne de încălzire și răcire. În acest sens, un punct central îl reprezintă pompele de căldură, alături de alte tehnologii regenerabile, care, spun guvernanții, vor contribui la creșterea ponderii surselor regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii, estimată să ajungă la 75,8% până în 2050.

