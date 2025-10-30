Albert Soare, fondatorul Kilowat: „Avem energie curată, dar rețelele nu mai fac față. România trebuie să treacă la pasul următor”

În iunie 2025, energia solară a devenit, pentru prima dată, principala sursă de electricitate din Uniunea Europeană. Un moment istoric, care marchează tranziția accelerată a continentului către un sistem energetic verde. În doar câțiva ani, panourile fotovoltaice au trecut din zona „alternativă” în centrul rețelelor naționale. Dar, în spatele acestui succes, se ascunde o provocare majoră: infrastructura nu mai face față ritmului de producție, spune Albert Soare, care a pornit businessul Kilowat în 2023.

„În iunie 2025, energia solară a devenit pentru prima dată principala sursă de electricitate din Uniunea Europeană. Un moment istoric, care arată cât de repede se schimbă lumea energiei. În doar câțiva ani, panourile solare au trecut din zona „alternativă” în centrul sistemului energetic european. Dar, în același timp, succesul acesta a scos la iveală o problemă serioasă: rețelele nu mai fac față. Europa produce mai multă energie verde decât poate transporta. În unele zile, prețul energiei coboară sub zero, pentru că rețeaua nu reușește să preia tot ce se produce. E un paradox al progresului – avem energie curată, dar nu avem suficientă infrastructură ca să o folosim eficient.

România merge pe același drum. Oamenii își montează panouri în ritm record. Firmele investesc, comunitățile locale se mișcă, prosumatorii devin o realitate. Însă sistemul care ar trebui să preia toată această energie e același de acum zeci de ani. Cablurile, transformatoarele, punctele de conexiune – toate funcționează la limită. În multe zone, rețeaua pur și simplu nu mai poate primi nimic nou”, a scris Albert Soare pe Facebook.

România, prinsă între entuziasm și limitările rețelei

România urmează același trend. Instalările de panouri solare cresc într-un ritm record, tot mai mulți români devin prosumatori, iar firmele investesc masiv în producția proprie de energie verde. Dar sistemul care ar trebui să preia această energie este, în mare parte, același de acum câteva decenii. Cablurile, transformatoarele și punctele de conexiune funcționează deja la limită, iar în numeroase zone rețeaua pur și simplu nu mai poate primi nimic nou.

„E o situație în care cetățenii merg mai repede decât statul. Progresul individual o ia înaintea infrastructurii publice. Și tocmai de aici apare nevoia unei noi etape. Nu doar să montăm panouri, ci să construim o infrastructură pregătită pentru prezent. Una mai inteligentă, care să poată echilibra fluxurile de energie. Cu sisteme de stocare care preiau surplusul în orele de vârf și îl redau când e nevoie. Cu un consum monitorizat și ajustat digital, în timp real. Și cu o întreținere constantă, care să prelungească viața sistemelor și să evite riscurile”, a mai spus antreprenorul.

De la producție la inteligență energetică

Pentru ca tranziția verde să fie una reală, nu doar declarativă, România are nevoie de o rețea modernă și inteligentă, capabilă să echilibreze fluxurile de energie și să răspundă dinamic la cererea tot mai complexă.

„Adevărul e că nu mai vorbim doar despre economie. Vorbim despre siguranță. Despre control. Despre libertatea fiecăruia de a-și gestiona energia, fără dependențe inutile și fără teama că sistemul cedează exact când ai nevoie de el.

România are o șansă rară: să-și reconstruiască rețeaua pornind de la energia verde, nu invers. Să folosească entuziasmul oamenilor pentru a moderniza tot lanțul. Panourile sunt doar începutul. Urmează infrastructura. Iar dacă vrem ca tranziția să fie reală, nu doar declarată, trebuie să trecem rapid la pasul următor”, a mai scris Albert Soare.

