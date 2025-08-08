Nouă provocare cruntă pentru Ucraina. Rezervele de gaz, în declin major. Țara trebuie să importe miliarde de metri cubi de gaze ca să poată trece iarna

În timpul iernii și primăverii trecute, Ucraina a fost nevoită să recurgă la extrageri masive de gaz din depozite și să majoreze importurile. FOTO Canva Pro

Rezervele de gaz ale Ucrainei au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani, depozitele subterane fiind în prezent umplute în proporție de mai puțin de o treime.

Potrivit unui anunț făcut miercuri de firma de analiză ExPro, citată de Reuters, pe 5 august, Ucraina avea în depozitele subterane aproximativ 10 miliarde de metri cubi de gaz, după ce a injectat un miliard de metri cubi în ultimele 19 zile. Ministerul ucrainean al energiei a declarat anterior că țara are nevoie de aproximativ 13 miliarde de metri cubi de gaz stocați pentru a trece peste sezonul rece.

Estimarea vine în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat anterior Moscova că subminează în mod deliberat pregătirile Ucrainei pentru iarnă, în urma unui atac rusesc asupra unei instalații de gaz din regiunea Odesa, în sudul țării.

În ce stadiu sunt rezervele naționale ale Ucrainei în prezent

În prezent, instalațiile de stocare sunt umplute în proporție de 32,3%, potrivit ExPro, ceea ce reprezintă o scădere de 9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Nu este încă clar în ce măsură va afecta atacul rusesc de miercuri asupra interconectorului de gaze din regiunea Odesa, folosit pentru a importa gaze din SUA și Azerbaidjan prin Bulgaria și România, capacitatea Ucrainei de a-și reface stocurile, amintește agenția de presă.

În timpul iernii și primăverii trecute, Ucraina a fost nevoită să recurgă la extrageri masive de gaz din depozite și să majoreze importurile, după ce atacurile cu rachete ale Rusiei au avariat capacitățile de producție din estul țării, ministrul Energiei declarând că, pentru sezonul rece 2025/2026, Ucraina va trebui să importe cel puțin 4,6 miliarde de metri cubi de gaz.

