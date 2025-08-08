Nouă provocare cruntă pentru Ucraina. Rezervele de gaz, în declin major. Țara trebuie să importe miliarde de metri cubi de gaze ca să poată trece iarna

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 08 August 2025, ora 10:57
707 citiri
Nouă provocare cruntă pentru Ucraina. Rezervele de gaz, în declin major. Țara trebuie să importe miliarde de metri cubi de gaze ca să poată trece iarna
În timpul iernii și primăverii trecute, Ucraina a fost nevoită să recurgă la extrageri masive de gaz din depozite și să majoreze importurile. FOTO Canva Pro

Rezervele de gaz ale Ucrainei au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani, depozitele subterane fiind în prezent umplute în proporție de mai puțin de o treime.

Potrivit unui anunț făcut miercuri de firma de analiză ExPro, citată de Reuters, pe 5 august, Ucraina avea în depozitele subterane aproximativ 10 miliarde de metri cubi de gaz, după ce a injectat un miliard de metri cubi în ultimele 19 zile. Ministerul ucrainean al energiei a declarat anterior că țara are nevoie de aproximativ 13 miliarde de metri cubi de gaz stocați pentru a trece peste sezonul rece.

Estimarea vine în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat anterior Moscova că subminează în mod deliberat pregătirile Ucrainei pentru iarnă, în urma unui atac rusesc asupra unei instalații de gaz din regiunea Odesa, în sudul țării.

În ce stadiu sunt rezervele naționale ale Ucrainei în prezent

În prezent, instalațiile de stocare sunt umplute în proporție de 32,3%, potrivit ExPro, ceea ce reprezintă o scădere de 9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Nu este încă clar în ce măsură va afecta atacul rusesc de miercuri asupra interconectorului de gaze din regiunea Odesa, folosit pentru a importa gaze din SUA și Azerbaidjan prin Bulgaria și România, capacitatea Ucrainei de a-și reface stocurile, amintește agenția de presă.

În timpul iernii și primăverii trecute, Ucraina a fost nevoită să recurgă la extrageri masive de gaz din depozite și să majoreze importurile, după ce atacurile cu rachete ale Rusiei au avariat capacitățile de producție din estul țării, ministrul Energiei declarând că, pentru sezonul rece 2025/2026, Ucraina va trebui să importe cel puțin 4,6 miliarde de metri cubi de gaz.

Un ucrainean promitea că aduce mașini de lux ieftine din SUA. Cerea avans și fugea cu banii. A dat țepe uriașe în două țări VIDEO
Un ucrainean promitea că aduce mașini de lux ieftine din SUA. Cerea avans și fugea cu banii. A dat țepe uriașe în două țări VIDEO
Un ucrainean a dat țepe uriașe în două țări, Ucraina și Republica Moldova, cu promisiuni că aduce mașini de lux ieftine din SUA. El spunea că se ocupă de toate actele, de la achiziție,...
Alternativa găsită de Ministerul Mediului la Casa Verde. Fotovoltaicele nu ar mai fi singurele metode de a deveni prosumator
Alternativa găsită de Ministerul Mediului la Casa Verde. Fotovoltaicele nu ar mai fi singurele metode de a deveni prosumator
Casa Verde Fotovoltaice, cel puțin din informațiile făcute publice până acum de Ministerul Mediului, se află printre programele de subvenții de la stat care au fost puse pe pauză anul...
#energie, #gaze Ucraina Rusia, #rezerve gaz, #rezerve strategice, #Ucraina, #importuri gaze naturale, #Volodimir Zelenski , #criza energie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Adevarul.ro
Bonusuri generoase pentru "tacere". Cat castiga cu adevarat magistratii: unii au sporuri suprapuse pentru aceleasi atributii
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatal si fiul de 9 ani au murit electrocutati. Cum s-a produs nenorocirea

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Veniturile pe care autoritățile pot pune popriri. „Sunt foarte, foarte mulți cetățeni care nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi”
  2. Modificările propuse pentru Pilonul II de pensii, amânate de Executiv. „Află că le-a venit la cap mintea de pe urmă și au amânat discuția din guvern” SURSE
  3. Evoluția imobiliarelor din Dubai – o piață în continuă ascensiune
  4. Modalitate nouă de calcul pentru impozitul de proprietate. Pentru unele clădiri taxele cresc și cu 100%, iar statul nu poate fi „fentat”
  5. Nouă provocare cruntă pentru Ucraina. Rezervele de gaz, în declin major. Țara trebuie să importe miliarde de metri cubi de gaze ca să poată trece iarna
  6. Hidrocentrala Tarnița-Lăpușești, încremenită în studiul de fezabilitate din 2023. Da’ care-i graba?
  7. Tarifele devin realitate – TradeVille
  8. Pachetul 2 de măsuri ale Guvernului schimbă complet jocul pentru Pilonul II de pensii. Ce beneficii pierd pensionarii
  9. Cea mai mare țară din lume are partenerul nr. 1 SUA: Acum, Trump lovește necruțător bunurile sale de 434 de miliarde
  10. Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri