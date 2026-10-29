Două riscuri critice în Marea Neagră pentru România. Cât poate pierde țara dacă atacurile rusești amenință transportul comercial și Neptun Deep

În ultimele trei săptămâni, cel puțin opt nave comerciale au fost lovite în apropierea coastelor românești și bulgare, iar proiectul Neptun Deep, o investiție de aproximativ 4 miliarde de euro care ar urma să înceapă producția în 2027, s-a confruntat deja cu incidente implicând drone. În acest context, Franța a trimis în România o aeronavă de patrulare maritimă, la solicitarea autorităților de la București, pentru supravegherea navigației și protejarea infrastructurii critice.

În condițiile în care escaladarea atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră ar continua, țara noastră începe din ce în ce mai mult să se confrunte cu două riscuri economice majore, pe de o parte perturbarea rutelor maritime prin care sunt transportate mărfuri și, pe de altă parte, vulnerabilitatea infrastructurii energetice offshore, în contextul în care ne pregătim să devenim, practic, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

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În urma ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din 22 octombrie, Administrația Prezidențială a avertizat că lovirea cu drone a navelor comerciale în apele teritoriale ale României și în imediata apropiere a acestora reprezintă o consecință directă a agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Astfel, CSAT a stabilit drept priorități consolidarea supravegherii maritime, combaterea minelor aflate în derivă și dezvoltarea capacităților de intervenție împotriva dronelor.

Autoritățile se tem că o deteriorare suplimentară a condițiilor de securitate ar putea determina transportatorii să utilizeze rute mai lungi sau să suporte prime de asigurare mai mari, în timp ce un incident major asupra infrastructurii Neptun Deep ar putea afecta calendarul unei investiții de care depind creșterea producției interne și, cel mai important, capacitatea României de a exporta gaze către alte piețe europene.

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Nave comerciale atacate în apropierea României. Cum se schimbă costul transportului pe Marea Neagră

În ultimele săptămâni, incidentele care afectau până recent preponderent navigația către porturile ucrainene au ajuns tot mai aproape de coastele statelor membre NATO. Potrivit Reuters, cel puțin opt nave comerciale au fost lovite în apropierea României și Bulgariei într-un interval de trei săptămâni, iar aproximativ 34 de marinari erau raportați morți sau dispăruți la 27 octombrie. Printre incidentele care au determinat intensificarea măsurilor de securitate, amintim mai ales cele din 14 și 15 octombrie, când două nave-cisternă, Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, și Wine Trader, sub pavilionul statului San Marino, au fost lovite de drone în apropierea gurii de vărsare a Dunării în Marea Neagră. Prima se afla în apele teritoriale românești, iar cea de-a doua, potrivit sursei citate, imediat în afara acestora, la aproximativ 13 mile marine de Sulina. În cazul navei Wine Trader, cinci membri ai echipajului au fost salvați, iar șapte au fost dați dispăruți. Președintele Nicușor Dan a confirmat că ambele nave au fost lovite de drone, fără să atribuie atunci în mod explicit atacurile Rusiei. O sursă militară NATO citată de Reuters a indicat însă originea rusească a dispozitivelor.

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Pe 23 octombrie, o altă navă comercială, Khoryv, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost lovită de o dronă și s-a scufundat în apropierea Constanței. Potrivit Associated Press, un marinar a murit, alți trei au fost dați dispăruți, iar nouă membri ai echipajului au fost salvați. Incidentul a avut loc în afara apelor teritoriale românești, dar suficient de aproape de coastă pentru a ridica noi probleme privind siguranța traficului către porturile naționale.

Tomas Alexa, analist principal la compania de securitate maritimă Ambrey, a avertizat că sistemele de supraveghere și apărare aeriană din regiune nu au reușit să împiedice atacurile asupra navelor comerciale. Potrivit specialistului, dronele relativ ieftine pot ajunge la nave aflate în apropierea coastelor NATO, iar identificarea și interceptarea lor rămân dificile. În această situație, „navele comerciale nu pot avea garanția protecției”, a explicat el. Ambrey apreciază că atacul din 23 octombrie a fost, cu un grad ridicat de probabilitate, executat de forțele ruse, dar nu consideră iminentă o confruntare militară directă între Rusia și NATO.

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Faptul că apele teritoriale ale României au început să devină un risc a început să iasă la iveală și dacă privim evoluția pieței asigurărilor maritime, care a extins încă din septembrie zona de risc de război la aproape întreaga Mare Neagră, cu anumite excepții pentru apele teritoriale ale statelor riverane. Concret, potrivit unei analize publicate de The Insurer pe 27 octombrie, primele suplimentare pentru navele care tranzitează regiunea către România și Bulgaria se situează între 0,4% și 1% din valoarea asigurată a navei. Cotațiile medii erau de aproximativ 0,5% la 26 octombrie, iar sursele din industrie au precizat că acestea au rămas relativ stabile după extinderea zonei de risc din septembrie, în pofida atacurilor ulterioare.

Trebuie să ținem cont că, la o navă cu o valoare asigurată de 10 milioane de dolari, o primă suplimentară de 0,5% ar însemna, orientativ, 50.000 de dolari pentru perioada de acoperire, înaintea eventualelor reduceri acordate de asigurători. Iar costul efectiv diferă în funcție de traseu, istoricul porturilor în care a operat nava, valoarea acesteia și condițiile contractului de asigurare. Așadar, chiar dacă aceste cheltuieli nu sunt transferate integral în prețul mărfurilor, totul se adaugă, în cele din urmă, costurilor logistice suportate de transportatori și comercianți. Apoi, Portul Constanța reprezintă un nod important pentru importurile și exporturile României, inclusiv pentru cereale, produse petroliere, minereuri și alte materii prime. Potrivit datelor Administrației Porturilor Maritime, citate de Ziarul Financiar, traficul total de mărfuri din port s-a situat la aproximativ 67 de milioane de tone în 2025, față de 77,5 milioane de tone în anul precedent. Cu toate că, desigur, nu putem atribui scăderea incidentelor recente, volumul activității portuare poate lăsa de înțeles amploarea fluxurilor comerciale care depind de menținerea unor condiții de navigație previzibile.

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Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în politici agricole, incidentele nu afectaseră negativ activitatea comercială a portului, dar acesta a identificat, într-o intervenție pentru Associated Press din 16 octombrie, drept principală preocupare majorarea costurilor de asigurare și riscul producerii unui incident grav în apropierea acestuia. „Prima de asigurare pentru riscurile respective este în creștere. [...] Toți cei care vor să ajungă la Constanța, să spunem, din Turcia, traversând Strâmtoarea Bosfor și zona respectivă, vor avea de plătit o primă suplimentară pentru asigurare”, a explicat acesta, adăugând că principala sa temere este producerea unui „incident grav” în portul Constanța sau în apropierea acestuia. În luna iunie, o dronă maritimă ucraineană a explodat în port, iar alte trei au explodat în apropiere. „Este doar o chestiune de timp”, a avertizat acesta.

În acest context, Ministerul Apărării Naționale a anunțat marți, 27 octombrie, că Franța a trimis la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu o aeronavă de patrulare maritimă Atlantique 2. Misiunile au început pe 18 octombrie și sunt programate până pe 6 noiembrie, în vestul Mării Negre, fiind desfășurate în cooperare cu Forțele Navale Române și cu structurile de coordonare maritimă. Potrivit MApN, obiectivul misiunii este „identificarea pericolelor de navigație și creșterea capacității de protejare a infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României”. Aeronava franceză completează patrulele desfășurate de România cu nave militare, elicoptere IAR-330 Puma Naval și sisteme fără pilot. În paralel, autoritățile continuă să transmită avertizări navigatorilor despre pericolele identificate și rutele recomandate pentru evitarea incidentelor.

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Intervenția franceză, de altfel, se înscrie într-un răspuns aliat mai amplu, legat de faptul că NATO a anunțat suplimentarea activităților de supraveghere în Marea Neagră, inclusiv prin aeronave de patrulare, radare și drone. La nivel regional, România, Bulgaria și Turcia cooperează deja pentru identificarea și neutralizarea minelor marine, iar rolul grupului comun de combatere a minelor a fost extins în 2026 și la protejarea infrastructurii critice. Aceste măsuri urmăresc reducerea pericolelor pentru navigație, dar și securizarea instalațiilor energetice aflate în largul coastelor românești.

Neptun Deep, investiția de 4 miliarde de euro aflată în apropierea unor drone cu explozibili

Miza energetică a securității maritime a devenit vizibilă încă din luna august, când autoritățile române au intervenit în două rânduri pentru neutralizarea unor dispozitive fără pilot în apropierea perimetrului Neptun Deep, proiectul dezvoltat în proporții egale de OMV Petrom și Romgaz și reprezintă cea mai importantă investiție aflată în desfășurare pentru producția de gaze naturale din România.Amintim că pe 11 august, Ministerul Apărării a anunțat că scafandrii militari au neutralizat două drone aeriene de tip Gerbera, găsite plutind în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine de Constanța, în apropierea perimetrului unde se desfășurau lucrările. Dispozitivele, semnalate de personalul unei nave civile, puteau avea încărcături explozive. Autoritățile ucrainene au confirmat că aparatele nu aparțineau forțelor lor.

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Un incident și mai grav a fost înregistrat pe 20 august, când o dronă maritimă încărcată cu explozibili a fost descoperită la câteva sute de metri de lucrările de la platforma Neptun Alpha. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost trimise în zonă, iar unul dintre ele a lovit dispozitivul cu tunul de bord. MApN a precizat ulterior că drona nu fusese distrusă complet de tirul aeronavei și a fost neutralizată în condiții de siguranță de o echipă specializată a Forțelor Navale. Verificările au confirmat prezența încărcăturii explozive. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat atunci că intervenția urmărea protejarea persoanelor care lucrau în perimetru și securizarea infrastructurii critice. Potrivit ministrului, decizia de neutralizare a fost luată în coordonare cu președintele României, iar partea ucraineană a transmis că dispozitivul nu era de proveniență ucraineană.

În plus, pe 25 august, directoarea generală a OMV Petrom, Christina Verchere, declara pentru S&P Global Energy că incidentul nu întrerupsese activitățile offshore și că societatea nu observase o schimbare semnificativă a profilului de risc al proiectului și, potrivit celui mai recent calendar comunicat de OMV Petrom și Romgaz, la 28 septembrie, proiectul rămâne în grafic. Primele cantități de gaze ar urma să intre în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027, iar nivelul maxim al producției este estimat să fie atins până la sfârșitul trimestrului al treilea al aceluiași an.

Proiectul presupune exploatarea unor resurse recuperabile estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, prin dezvoltarea zăcămintelor Domino și Pelican Sud, iar la atingerea nivelului maxim de producție, acesta ar urma să furnizeze aproximativ 8 miliarde de metri cubi anual, capacitate estimată să se mențină aproape un deceniu.

Intrarea în exploatare a proiectului ar putea transforma România în cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, potrivit Reuters, și ar consolida poziția țării ca exportator regional. Cu toate că ceea ce ar urma noi să producem nu se va putea compara cu dimensiunea colosală a importurilor europene din Rusia, mai ales de dinainte de izbucnirea războiului, în 2022, diversificarea surselor de aprovizionare reprezintă una dintre principalele componente ale politicii energetice europene încă de atunci. Concret, potrivit datelor Consiliului Uniunii Europene, UE a importat aproximativ 36 de miliarde de metri cubi de gaze rusești în 2025, față de peste 150 de miliarde în 2021, iar ponderea Rusiei în importurile europene de gaze, prin conducte și sub formă lichefiată, coborâse la aproximativ 12%. Prin comparație, cele 8 miliarde de metri cubi estimate pentru Neptun Deep la capacitate maximă echivalează cu aproximativ 22% din volumul gazelor importate de UE din Rusia în 2025.

Cu toate acestea, pentru România, efectele economice pot fi mai ample decât creșterea cantităților de gaze disponibile, fiindcă de câțiva ani deja experții români în energie și companiile implicate în proiect anunță că Neptun Deep poate genera venituri bugetare prin redevențe și impozite, venituri și profituri pentru companiile implicate, precum și dividende aferente participației statului la Romgaz. Totodată, producția internă suplimentară poate reduce necesarul de import în perioadele cu consum ridicat, deși prețul final plătit de consumatori va continua să depindă de condițiile pieței, de contractele comerciale și de costurile de transport și distribuție.

De aceea, un incident care ar afecta platforma, conducta sau instalațiile submarine ar putea determina întreruperea temporară a operațiunilor, lucrări suplimentare de inspecție și reparație ori amânarea unor etape de producție. Dacă astfel de perturbări s-ar produce după începerea exploatării, consecințele ar putea include reducerea livrărilor disponibile, întârzieri în încasarea veniturilor comerciale și diminuarea temporară a contribuției proiectului la aprovizionarea pieței. Iar în cazul unui incident înainte de pornirea producției, riscul economic imediat ar privi în principal calendarul investiției și costurile suplimentare necesare remedierii eventualelor pagube.

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