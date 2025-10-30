România, aproape de o înțelegere istorică cu Statele Unite pentru investiții în energie. "Suntem în fază finală pentru un acord de 30 de miliarde de dolari"

România este aproape să semneze un acord uriaș de 30 de miliarde de dolari cu Statele Unite. Acesta vizează investiții în energie nucleară, hidro, pe gaze naturale și tehnologii bazate pe inteligență artificială. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că negocierile se află în faza finală.

El a mai spus și că proiectele strategice, de la retehnologizarea reactoarelor de la Cernavodă până la dezvoltarea noilor reactoare modulare (SMR), vor consolida rolul României ca lider energetic regional, scrie Mediafax.

"Cu partenerii noștri din Statele Unite m-am întâlnit în persoană cu omologul meu Chris Wright. Am început o analiză aplicată și suntem în fază finală pentru un acord de 30 de miliarde în privința investițiilor în România în energie nucleară, energie hidro, energie bazată pe gaze naturale și AI Factory și AI Gigafactory", a declarat Bogdan Ivan.

Ivan a mai afirmat că prioritățile majore pentru România sunt retehnologizarea reactoarelor 1 și 2, construcția unităților 3 și 4 de la Cernavodă cu tehnologie americană și dezvoltarea noilor reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR).

"Aceste SMR-uri sunt o prioritate extrem de importantă în contextul în care vor asigura energie pe următorii 30 de ani", a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a punctat faptul că țara noastră este recunoscută drept lider regional în domeniul energetic.

"Acum trei zile am adus în București 16 miniștri ai Energiei din toată regiunea care au validat rolul nostru ca și organizator, ca și voce comună, atât în raport cu Statele Unite, cât și în raport cu cei din Comisia Europeană, pentru investiții în această regiune", a spus el. Apoi a adăugat căRomânia a obținut, în urma renegocierilor europene, fonduri de cinci ori mai mari.

"De la un pachet de 6 miliarde pentru Europa în investiții în rețele, am obținut 30 de miliarde, de 5 ori mai mult", a explicat Bogdan Ivan.

