România cumpără energie la prețuri record în Europa. Cu cât va crește factura consumatorilor casnici

Oprirea reactorului 1 de la Cernavodă a împins România să importe aproximativ 30% din energia electrică necesară consumului național, la prețuri care au ajuns și la 3.000 de lei/MWh. România înregistrează unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa, iar furnizorii avertizează că facturile consumatorilor ar putea crește cu cel puțin 20%.

Prețul energiei electrice pe piața angro din România a ajuns la 411,41 euro/MWh, unul dintre cele mai ridicate din Europa.

România se situează peste mai multe state din regiune, precum Bulgaria (403,71 euro/MWh), Ungaria (400,29 euro/MWh), Slovacia (410,02 euro/MWh) și Austria (378,15 euro/MWh). Prețul a crescut cu 6% față de intervalul anterior, pe fondul deficitului de producție internă și al importurilor ridicate după oprirea reactorului 1 de la Cernavodă.

Prețuri ridicate se înregistrează și în alte state europene care se bazează într-o măsură importantă pe energia nucleară. În Franța, unde energia nucleară are un rol central în producția de electricitate, prețul era de 304,46 euro/MWh, în timp ce în Slovacia ajunsese la 410,02 euro/MWh. În Cehia, prețul era de 389,06 euro/MWh, iar în Belgia, de 324,85 euro/MWh. Ungaria înregistra 400,29 euro/MWh, arată Antena 3 CNN.

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Criză economică prelungită

Criza energetică durează deja de aproximativ trei luni, iar o parte dintre furnizori au inclus deja în facturile clienților costurile suplimentare generate de achizițiile de energie de pe piețe. În București, tarifele practicate de furnizori pornesc de la aproximativ 1,2 lei/kWh și pot ajunge până la 2,6 lei/kWh. Se așteaptă o creștere de cel puțin 20% pentru facturile consumatorilor.

Datele privind producția națională din dimineața zilei de marți, indicau o contribuție de 1.815 MW din hidroenergie (33,59%), 1.653 MW din hidrocarburi (30,59%), 826 MW din energia fotovoltaică (15,29%), 621 MW din cărbune (11,49%), 242 MW din instalațiile de stocare (4,48%), 185 MW din energie eoliană (3,42%) și 61 MW din biomasă (1,13%). Producția nucleară era zero, după oprirea reactorului 1 de la Cernavodă.

Noua oprire a reactorului 1 nu ar avea legătură cu problemele anterioare provocate de secetă și de nivelul scăzut al Dunării. De această dată, ar fi vorba despre o defecțiune tehnică, apărută la numai trei zile după repornirea unității. Incidentul ar fi dus și la demiterea directorului tehnic al centralei.

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Tot marți era programată începerea procedurilor de repornire a unității 2 de la Cernavodă. Ministerul nu a oferit însă detalii clare despre calendarul operațiunilor și nu se știe dacă reluarea funcționării acesteia va avea loc în paralel cu repornirea reactorului 1 sau dacă autoritățile vor aștepta mai întâi remedierea defecțiunii.

În prezent, echipele tehnice se pregătesc pentru repornirea unităților, în condițiile în care revenirea reactoarelor în exploatare este esențială pentru creșterea producției interne și reducerea dependenței de importurile de energie.

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