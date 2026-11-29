România înregistrează astăzi un nivel ridicat al importurilor de gaze naturale, pe fondul temperaturilor neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului.

Potrivit datelor publicate în această dimineață de operatorul național de gaze, Transgaz, România producea 22 de milioane de metri cubi, extrăgea 10 milioane din depozite, importa 14 milioane metri cubi și exporta 4 milioane de metri cubi de gaze, potrivit e-energia.ro.

Astfel, România are importuri nete de aproape 10 milioane de metri cubi de gaze, echivalentul a peste 40% din producția națională. Deși capacitatea tehnică a depozitelor subterane ar permite extragerea unor volume mai mari pentru a reduce dependența de importuri, fluxul este limitat. Fiind abia la începutul sezonului rece, graficele convenite anterior cu operatorii restricționează extracția, pentru a conserva rezervele pe parcursul întregii ierni.

Gazele din import intră în țară prin mai multe puncte. Cel mai important flux vine prin interconexiunea Kardam/Negru Vodă (dinspre Bulgaria), dar un fapt mai puțin obișnuit pentru această perioadă este că se înregistrează intrări și dinspre vest, prin interconexiunea cu Ungaria, arată datele Transgaz.

Pe de altă parte, volumele exportate către Republica Moldova și Ucraina sunt semnificativ mai reduse (4,5 milioane de metri cubi) comparativ cu intrările (14,2 milioane de metri cubi). Prin urmare, peste două treimi din gazele importate rămân pentru acoperirea consumului intern.

Ads