Afacerile Romgaz, din Mureș până-n Azerbaidjan. Compania cu profituri record are planuri mari în 2025, în țara cu cele mai scumpe gaze naturale din Europa

Potrivit ultimelor date privind rezultatele financiare ale companiei, Romgaz rămâne unul dintre cei mai puternici jucători de stat din România, cu un profit net consolidat de peste 3,2 miliarde de lei în 2024 – o creștere de 14,48% față de 2023. Dacă această cifră ar fi fost un reper, în termeni absoluți, al stabilității pieței gazelor din România, lucrurile ar fi stat altfel. Însă realitatea energetică a ultimelor luni arată o imagine mai complicată, și anume că, în plină criză de iarnă, România a fost nevoită să importe gaze scumpe de pe piețele SPOT europene, în ciuda producției interne constante și a capacităților de înmagazinare. Paradoxul economic creat astfel se rezumă la eficiența reală de administrare a resurselor și de creionare a strategiilor energetice ale țării, precum și de rolul pe care Romgaz îl joacă în această ecuație.

Dincolo de bilanțurile financiare favorabile, Romgaz a fost cap de afiș presa ultimelor zile printr-o serie de mișcări strategice pe două planuri majore: pe de o parte, intenția de a achiziționa combinatul Azomureș, o decizie cu implicații importante pentru industria îngrășămintelor și pentru agricultura românească, iar pe de altă parte, negocierile reluate cu Azerbaidjanul pentru importuri de gaze, după ce România a fost forțată să apeleze la piețele internaționale în detrimentul achizițiilor interne.

Ads

Deși Executivul susține că aceste decizii fac parte dintr-un efort mai amplu de asigurare a securității energetice și de diversificare a surselor de aprovizionare, realitatea pieței interne indică faptul că planificarea strategică a fost deficitară: contractul de import cu Socar, încheiat în 2023, a expirat fără ca România să importe vreun metru cub de gaz, mizând exclusiv pe producția internă, iar recent, corpul de control al Ministerului Energiei a scos la iveală nereguli majore în administrarea rezervelor, ceea ce a contribuit direct la criza din februarie. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat că Depogaz a extras gaze peste limitele contractuale, fără a avea documentele necesare, ceea ce ridică suspiciuni asupra destinației reale a acestor volume și asupra modului în care Romgaz gestionează fluxurile de aprovizionare. „Depogaz, modul în care a decis să extragă gaze, în special în luna noiembrie, depășind prevederile contractuale, fără a face acte adiționale, fără a face alte informări, pentru aceste lucruri trebuie să dea explicații. (...) Romgaz are mandat să ia măsuri urgente în acest sens”, a declarat Burduja, potrivit Mediafax.

Ads

Romgaz a făcut profituri substanțiale în țara prețurilor record la gaze, față de media UE

Romgaz a raportat un profit net consolidat de 3,21 miliarde de lei în 2024, în creștere cu 14,48% față de anul precedent, o performanță care se justifică cu atât mai mult după eliminarea contribuției de solidaritate impusă anterior companiilor din energie. Pe de altă parte, veniturile totale au scăzut cu 11,1%, ajungând la 8,5 miliarde de lei, în principal din cauza prăbușirii prețurilor la gaze pe piața europeană, arată raportul companiei, publicat la Bursa de Valori București. Declinul a fost resimțit direct în cifra de afaceri a companiei din vânzarea gazelor naturale, care a scăzut cu 15,23%, în timp ce segmentul de vânzare a energiei electrice a înregistrat, de asemenea, o diminuare de aproape 8%.

Cifrele arată că Romgaz și-a menținut producția la un nivel stabil, cu un volum estimat de 4,96 miliarde de metri cubi, în creștere cu 3,64% față de 2023. Livrările de gaze au fost cu doar 1,03% mai mari decât anul anterior, ceea ce indică o capacitate de producție relativ constantă, dar și o lipsă de expansiune reală a pieței interne. Totuși, ceea ce ridică semne de întrebare este faptul că, în timp ce veniturile au scăzut, cheltuielile totale au crescut cu 8,75%, ajungând la aproape 4,9 miliarde de lei, iar impozitele și taxele plătite de companie au fost cu 22,1% mai mari decât în 2023, mai arată cifrele de la BVB.

Ads

În acest context, Ministerul Energiei, care controlează 70% din acțiunile Romgaz, joacă un rol esențial în stabilirea direcției companiei. Însă, în loc să folosească resursele Romgaz pentru a stabiliza piața internă și a reduce volatilitatea prețurilor pentru consumatori, deciziile recente arată o abordare reactivă și lipsită de coerență strategică. De exemplu, în timp ce România are o capacitate de producție internă care i-ar permite să acopere cea mai mare parte din necesarul de gaze, importurile din această iarnă au fost realizate la prețuri mult mai mari decât media pieței europene.

Pe 27 februarie, George Niculescu, președintele Autorității de Reglementare în domeniul Energiei, a declarat, fără să numească exact la ce companii se referă, că unele oferte de furnizare către clienți finali sunt „neserioase” și a invitat furnizorii să cumpere energie din piață de la producători, pentru că acum doar traderii fac asta, ceea ce va duce apoi la creșteri de preț pentru clienți. O analiză recentă publicată de Asociația Energia Inteligentă și citată de Ziare.com, confirmă concret că unii furnizori români de energie cumpără gaze rusești din Bulgaria la prețuri foarte mari, deși pe bursa din România există oferte cu prețuri mai mici, pe care apoi le prezintă statului român pentru decontare, în cadrul schemei de plafonare-compensare.

Ads

Acordurile internaționale: România, în căutare de gaz azer după o iarnă dificilă

După o iarnă marcată de temperaturi extrem de scăzute în februarie și o extracție accelerată și foarte inegală din depozite, autoritățile au realizat recent că nu pot menține securitatea energetică fără importuri – o lecție dură care pune sub semnul întrebării deciziile luate în 2024. Țara noastră avea un contract activ de import cu Azerbaidjanul prin SOCAR, valabil între 1 aprilie 2023 și 31 martie 2024, care permitea achiziția a până la 1 miliard de metri cubi de gaz.

Însă, mizând exclusiv pe producția internă și pe stocurile existente, Romgaz nu a importat nici măcar un metru cub, arată o analiză recentă citată de Economica.net. Oficialii români justificau această decizie printr-un consum relativ scăzut și o iarnă blândă în 2023-2024, însă alegerea de a nu prelungi contractul a devenit evident o greșeală strategică atunci când, un an mai târziu. Când temperaturile au scăzut brusc la -15 grade, iar consumul zilnic a sărit la 53-54 de milioane de metri cubi, importurile au fost singura soluție, iar România s-a trezit nevoită să cumpere gaze de pe piața spot la prețuri cu 40% mai mari decât media europeană.

Ads

Se pare că Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a recunoscut în presa azeră că România trebuie să își diversifice aprovizionarea și să revină la negocierile cu Azerbaidjanul pentru acces la volume suplimentare de gaz: „România este interesată de diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare cu gaze naturale, asigurând un cadru de reglementare care să susțină securitatea energetică națională. De asemenea, România a promovat gazele naturale la nivelul UE ca un valoros combustibil de tranziție, iar evoluțiile ulterioare au demonstrat acest potențial. Țările nu pot depinde în totalitate de producția de energie regenerabilă și este nevoie de utilizarea capacităților de gaze naturale pentru a susține și echilibra sistemul energetic”, a declarat ministrul român, pentru publicația locală Trend.

Amintim că Azerbaidjanul a exportat în 2024 12,9 miliarde de metri cubi de gaze în Europa, cu 10% mai mult față de 2023, iar printr-un memorandum cu Uniunea Europeană, și-a luat angajamentul de a dubla livrările până în 2027, atingând 20 de miliarde de metri cubi anual, relatează Profit.ro.

Ads

„Contractul dintre noi a expirat pe 31 martie anul acesta, în baza căruia am putut furniza României până la 1 miliard de metri cubi de gaze fără condiții prealabile. Suntem gata să prelungim contractul acesta și pentru anul viitor.” – Elşad Nasirov, vicepreședinte SOCAR, potrivit Economica.net. Cu alte cuvinte, Azerbaidjanul era pregătit să continue colaborarea, însă România nu a considerat necesar să asigure un astfel de acord pe termen lung.

În prezent, oficialii români încearcă să repare greșeala și discută din nou cu partea azeră despre un nou contract, Ministerul Energiei prezentând importurile ca pe o strategie de diversificare, însă o lipsa de previziune și planificare coerentă a pus România într-o poziție vulnerabilă. Iar această situație scoate la iveală o altă problemă majoră: România vrea să joace un rol de hub energetic regional, dar nu reușește nici măcar să își securizeze propriile nevoi de consum. În paralel, Romgaz, în ciuda capacității sale de producție și a profiturilor încasate anul trecut, nu a putut asigura stabilitatea pieței și a permis ca România să ajungă în situația de a cumpăra gaze la suprapreț.

Ads

Practic, contrapunctul dintre cele două realități aduc în prim-plan o nevoie de înțelegere a rolului concret al companiei finanțate de stat, și anume dacă Romgaz este doar un instrument de generare de profit pentru stat sau ar trebui să joace un rol activ în stabilizarea pieței interne. Fiindcă, pe hârtie, strategia companiei pare să fie una de maximizare a câștigurilor prin menținerea unei producții constante și capitalizarea pe perioadele de volatilitate a prețurilor.

Ce perspective aduce preluarea Azomureș

Tot săptămâna aceasta, Romgaz a primit susținerea Guvernului pentru preluarea combinatului de îngrășăminte Azomureș, cel mai mare producător de profil din România, o decizie care, teoretic, pare una firească – o companie de stat cu profituri record în 2024 preia un activ industrial critic pentru agricultură. Premierul Marcel Ciolacu a confirmat recent că susține „total” această preluare, afirmând că „este cea mai bună soluție pentru agricultorii noștri.”

România importă, într-adevăr, în prezent o parte semnificativă a îngrășămintelor necesare agriculturii, iar un combinat operațional ar putea reduce dependența de piața externă. Cu toate acestea, Azomureș a fost închis în 2021, exact din cauza costului ridicat al gazelor, principala materie primă utilizată în producția de fertilizanți. Deși combinatul a fost redeschis temporar în vara anului 2023, a funcționat cu intermitențe din aceleași motive: prețurile gazelor au rămas impredictibile, iar costurile de producție nu au mai fost competitive.

Potrivit Ziarul Financiar, CEO-ul Romgaz, Răzvan Popescu, a recunoscut că analiza achiziției este încă într-o fază incipientă și că o astfel de decizie trebuie integrată într-un plan solid pe termen lung. „Ne uităm la piața de îngrășăminte din România. Automat, un producător de gaze naturale ar avea o sinergie interesantă cu un astfel de activ. În acest moment, suntem în perioada de consultare și de evaluare a bunurilor din piață. Azomureș este un producător foarte important de îngrășăminte din România și poate avea o mare bucată din piață, însă trebuie făcută o analiză foarte concretă. Orice investiție pe care Romgaz o face trebuie integrată în planul de afaceri pe următorii 10 ani”, a punctat Popesc în cadrul unui eveniment de profil.

Problema majoră este că piața europeană a îngrășămintelor se află într-un punct critic, cu numeroase fabrici care fie au fost închise temporar, fie funcționează la capacitate redusă tocmai din cauza prețului gazelor. Într-un astfel de context, Romgaz s-ar putea trezi într-o capcană financiară: pe de o parte, dacă prețurile gazelor rămân ridicate, Azomureș nu va putea produce la un cost competitiv și va genera pierderi. Pe de altă parte, dacă Romgaz va vinde gaz la un preț preferențial pentru a menține funcționarea combinatului, statul ar subvenționa indirect producția de îngrășăminte, cu un impact negativ asupra profitabilității companiei.

În plus, dacă Azomureș ar fi integrat în portofoliul Romgaz, această achiziție ar trebui să fie justificată prin siguranța aprovizionării pe termen lung. Însă, fără un mecanism de sprijin clar din partea statului și fără o strategie care să asigure stabilitatea costurilor gazelor pentru industrie, există riscul ca Romgaz să fie prins „între ciocan și nicovală”, adică între obligația de a menține producția activă și realitățile unei piețe instabile.

În mod ironic, chiar și în momentul în care premierul Ciolacu vorbea despre această preluare ca fiind esențială pentru agricultură, România se confrunta cu o nouă criză a prețurilor la gaze, provocată de extragerea accelerată a stocurilor în timpul valului de frig din februarie 2025, confirmând încă o dată, practic, faptul că piața gazelor rămâne impredictibilă și că Romgaz va trebui să găsească un echilibru între a susține industria națională și a evita pierderi financiare masive.

Mult-așteptatele gaze naturale din Marea Neagră: de extras, le extragem. Nu este încă sigur cum și cui le comercializăm

O știre foarte importantă, atât pentru Romgaz, cât și pentru sectorul energetic românesc (și european) este debutul forării Neptun Deep în Marea Neagră, primăvara aceasta. Procesul de extragere a gazelor este programat să dureze 18 luni, după care contractul semnat de Romgaz cu OMV Petrom ne îndreptățește la 50% din resursele astfel dobândite care urmează să fie prelucrate începând din 2027. Deși Romgaz a anunțat că va comercializa gazele din Neptun Deep printr-o procedură „transparentă și nediscriminatorie”, conform Legii Offshore, rămân întrebări majore legate de modul în care aceste resurse vor fi valorificate – pentru beneficiul economiei românești sau al piețelor externe.

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a declarat în cadrul ZF Power Summit 2025 că procedura de vânzare a gazului va fi stabilită prin sucursala Romgaz Black Sea Limited, iar toate detaliile vor fi anunțate la momentul potrivit, „Am spus că în momentul în care vom comercializa gazul din Marea Neagră, o vom face printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie și evident legală, respectând toate prevederile legii offshore. Urmează ca această procedură să fie elaborată în cadrul sucursalei Romgaz Black Sea Limited și, când vom face aceste demersuri, vom anunța piața.”

România consumă anual aproximativ 10-11 miliarde de metri cubi de gaze, iar exploatarea Neptun Deep ar putea adăuga până la 8 miliarde de metri cubi pe an la producția națională. În acest scenariu, România ar deveni nu doar autosuficientă energetic, ci și un potențial exportator important de gaze în regiune. Însă, fără o strategie clară de utilizare și „plasare” a acestor resurse, există riscul ca Romgaz să gestioneze ineficient resursele care i se cuvin și să nu prioritizeze consumul intern peste profiturile aduse de export. Pentru că deja știm că OMV Petrom va direcționa cea mai mare parte din resurse către patronii austrieci și un procent către Germania. Potrivit unor surse de înalt nivel din cadrul responsabililor relaţiilor româno-austriece, intrarea în Schengen a României ar fi fost condiționată de semnarea unui contract de furnizare a gazului din Marea Neagră către Austria şi Germania, pentru 15 terawaţi-oră de gaz natural din proiectul Neptun Deep, care nu a fost dezvăluit anterior.

Producătorii plănuiesc să vândă gazele separat, dar, conform Legii Offshore, guvernul va avea drept de preempţiune asupra gazului din proiect.

În plus, exploatarea Neptun Deep implică investiții masive, iar compania a început deja să atragă finanțare prin emisiuni de obligațiuni. Prima astfel de emisiune, realizată anul trecut, a fost considerată un succes, însă Popescu a declarat că pe măsură ce proiectul avansează, costurile vor crește, iar piețele financiare sunt imprevizibile. „Pentru Romgaz, asta implică costuri ridicate, să spun așa, cash burn-ul, de fapt, real, acum începe. Am avut prima emisiune de obligațiuni anul trecut, care a fost un real succes și a arătat un real interes al piețelor internaționale, în primul rând, pentru acest proiect. Dar, în același timp, mai avem de efectuat cel puțin încă o emisiune de obligațiuni. Vedem că landscape-ul financiar se schimbă, există provocări, acest an va fi un an plin de provocări, atât pe piețele internaționale, cât și pe piețele locale, și noi trebuie să ne alegem foarte bine și foarte atent momentul următoarei emisiuni de obligațiuni.”

Iar aici intervin din nou presiunile pieței și avantajele aparente ale vânzărilor rapide. Romgaz ar trebui practic să opteze pentru contracte pe termen lung, care să asigure predictibilitate, cu toate că piața SPOT ar putea oferi câștiguri mai mari pe termen scurt.

Dacă Romgaz va continua să fie un simplu vehicul de profitabilitate pentru stat, fără să joace un rol activ în stabilizarea prețurilor și a aprovizionării interne, atunci chiar și cele mai ambițioase proiecte vor rămâne doar mișcări de portofoliu, fără un impact real asupra economiei românești. Deși compania de stat a ținut titlurile presei până acum, în 2025, cu mișcări incisive, la fel de acute sunt nevoile de predictibilitate ale operatorilor din sector și, în cele din urmă, ale consumatorilor. În contextul în care vorbim, în definitiv, de companii operate în proporții mari de stat, conducerea acestora are un imperativ moral și economic să pună pe prim plan mai ales strategiile de reglare a mecanismelor de operare și a resurselor din sectorul în care activează.

Ads