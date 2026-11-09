De ce nu vor scădea facturile la energie chiar dacă Unitatea 1 de la Cernavodă a fost repornită. ”Am fost mai rău decât în situația din vară”

Centrala de la Cernavodă a fost reconectată la sistemul energetic național și produce din nou energie cu Unitatea 1 după o pauză de aproape 3 luni.

Repornirea reactorului 1 nu înseamnă neapărat ca vom plăti facturi mai mici la energie, avertizează specialiștii.

„Aș spune că s-a redus șansa să avem întreruperi controlate ale furnizării, nicidecum facturi mai mici. Pentru că România în continuare este în deficit, importăm în cele mai multe momente ale zilei. Nu avem excedent. Ocazional se întâmplă când avem poate o producție solară mai mare. Iar un reactor înseamnă cam 10% din consumul României. În continuare importăm chiar și la ora asta, cred că în jur de vreo 2.000 MW. Deci, în continuare suntem deficitari, nu vor crește facturile atât de mult cât ar fi putut să crească fără acest reactor”, a explicat, pentru Digi24, Ciprian Cherciu, expert în energie.

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În ultimele zile consumul a crescut. Pe 3 octombrie, a fost un import de 3.400–3.500 MW, iar România poate importa în mod teoretic undeva la 4.000 MW.

„Am fost aproape de importul maxim, am fost mai rău decât în situația din vară, când discutam despre consumul mare din orele de seară că porneau aerele condiționate și atunci aveam valori de 2.800 până în 3.000 MW. A fost un moment în octombrie în care am importat mai mult. Cu două reactoare oprite, cu temperaturi ceva mai scăzute, ne-am apropiat de o limită teoretică în care s-ar fi putut aplica acel plan de deconectări controlate despre care discuta Guvernul. Deci repornirea reactorului ne îndepărtează de momentul ăla. Și probabil va porni și Reactorul 2, mă gândesc, și atunci vom fi și mai departe de acel moment”, a adăugat expertul.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în după-amiaza zilei de vineri.

Miercuri, au fost demarate procedurile de pornire a reactorului, în urma întrunirii condițiilor minime necesare, potrivit SN Nuclearelectrica.

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Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată și Unitatea 2.

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