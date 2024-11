Cu cât ar putea crește prețul energiei din 2025. Recomandări pentru costuri mai reduse: ”Ce arunci pe fereastră poți să bagi în buzunar”

Statul pregătește noi scumpiri la energia electrică începând din anul 2025. În acest context, Ministerul Energiei susține că va exista o creștere graduală a prețului la energie până în 2030, dând vina însă pe investițiile în centralele pe gaze. Experții din domeniu atrag atenția, spunând că eficiența energetică poate fi obținută, însă se va resimți în momentul în care consumul este mai mare.

Sezonul rece deja își face simțită prezența la noi în țară, motiv pentru care experții în energie oferă recomandări în privința reducerii consumului într-un mod responsabil. Aceștia spun că prețurile s-ar putea dubla sau ar putea chiar sări de acest prag începând de anul următor, după eliminarea plafonării. Cu toate astea, tarifele s-ar putea menține neschimbate, până la 31 martie 2025.

”Există mai multe scenarii în care discutăm despre evoluția prețului. Există un scenariu care stabilește că, la nivelul consumatorilor care astăzi consumă sub 100 kW/h, există într-adevăr posibilitatea să se dubleze prețul, un scenariu pesimist. Unul optimist e cel cu creșterea cu 50% a prețului la energie electrică, dar și o scădere cu 20% pentru cei care consumă astăzi peste 255 kW/h, cu TVA inclus. În unele situații s-ar putea să nu fie sustenabil. De exemplu, în situația în care vom ajunge să plătim cu 55% sau cel care consumă în momentul de față să spunem 55 kW/h, care este consumul mediu într-o casă în România, creșterea de preț ar fi cu 17 lei pe lună. La 55 kW/h cât se consumă pe lună, mare lucru nu prea ai ce să faci ca să reduci consumul”, a declarat Dumitru Chiseliță, expert în energie, pentru Ziare.com.

Cum putem să economisim

Expertul a spus că, de exemplu, se pot schimba toate becurile, toate aparatele, dar costurile cu această schimbare vor fi enorm de mari, ceea ce ar face nefezabilă abordarea. Există și scenarii mai optimiste, în care într-adevăr economisirea poate face o diferență simțitoare. Desigur, statul pe întuneric nu este niciodată o opțiune, spune specialistul, deoarece asta ar însemna privarea de energie electrică.

”Economia de energie este binevenită, că ceea ce arunci pe fereastră poți să bagi în buzunar. Deci ea rămâne ca și o opțiune, chiar și dacă nu cresc prețurile, pentru că înseamnă că vom avea o factură implicit mai mică dacă consumăm mai puțină energie electrică. Discutăm de 2 metode, metode care țin de comportament. La nivelul unui apartament, o astfel de abordare poate să reducă o factură la energie din calculele noastre cam cu 5%. Asta înseamnă, în bani, dacă facem calculul la 55 kW, factura fiind de 37,4 lei, iar dacă prețul va crește la 1,03, așa cum se estimează, factura ar fi de 56,55 de lei, respectiv ar fi mai mare cu 19 lei. Prin această reducere a consumului, doar comportamental, practic am achita după această potențială creștere a prețului în loc de 56,65 de lei, 53,88 lei. Adică, în loc să plătim cu 19 lei mai mult, am plătit cu 18 lei mai mult. Dacă vorbim de consum de 100 kW sau de 99 kW, lucrurile se schimbă, în sensul că factura de la 67,32 crește la 101 lei, adică o crește cu 34 lei, iar prin această abordare comportamentală putem avea o factură de doar 96 lei”, explică expertul.

Altă opțiune ar fi schimbarea echipamentelor din casă, precum frigiderul sau alte produse, însă acest lucru ar presupune investirea unor bani serioși. Modificările acestea ar însemna o reducere a consumului de aproximativ 40%, apreciază Dumitru Chiseliță. Pentru cei cu consum mediu de 250 kW/h, costurile ar fi cu 54% sau 70% mai mari ca acum, în funcție de localitatea unde locuiește.

”Discutăm de o reducere foarte importantă pe această linie, iar în aceste condiții lucrurile stau mult mai bine. Dacă am avea o factură de 99 kW și am aplica efectiv aceste măsuri, practic am obține o factură mai mică, chiar în condițiile creșterii prețului de la 0,68 la 1,03 lei. Dacă factura s-ar dubla, în acel moment am avea cam aceeași factură”, a conchis specialistul.

În condițiile în care se vorbește într-adevăr de scumpiri la energie, guvernanții promit că vor exista în continuare măsuri de sprijin pentru cei vulnerabili. Totodată, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, i-a sfătuit pe români să se uite pe comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE și să aleagă furnizorul cu cel mai mic preț, scrie Hotnews.ro.

„Nu am un glob de cristal ca să văd în el prețurile din facturile din primăvara viitoare, însă ne uităm pe cifre, facem analize, scenarii și luăm în calcul mai multe ipoteze”, a mai declarat oficialul pentru sursa citată anterior.

